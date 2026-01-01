FOTO Melania Trump zasjala u novogodišnjoj noći: Zbog skupih štikli dekolte pao u drugi plan
Predsjednik SAD-a Donald Trump i Melania Trump Novu godine dočekali su s članovima i gostima u Trumpovom klubu Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi, a svu su pažnju ukrale odvažne skupocjene štikle prve dame.
Donald Trump, predsjenik SAD-a i prva dama Melania Trump snimljeni su kako dolaze na doček Nove godine s članovima i gostima u Trumpovom klubu Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi. | Foto: Jonathan Ernst