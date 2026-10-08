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POZNATI DIZAJNERSKI DVOJAC

VIDEO Milanović, Knjaz, Gobac i brojni drugi stigli na promociju monografije 'Božesačuvaj'

Na predstavljanje su stigla brojna poznata lica domaće kulturne i javne scene. Među uzvanicima su bili Davorin Bogović, Jasna Zlokić, Mila Elegović, Miran Kurspahić...
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Zagreb: Predstavljanje monografije "Božesačuvaj nas devedesetih – Kronika vremena kroz vizuale Albina Uršića i Borisa Kuka"
U dvorištu Akademija likovnih umjetnosti u zagrebačkoj Ilici 85 u četvrtak navečer predstavljena je monografija „Božesačuvaj nas devedesetih – Kronika vremena kroz vizuale Albina Uršića i Borisa Kuka“, koja kroz rad poznatog dizajnerskog dvojca donosi pogled na jednu od najburnijih dekada hrvatske suvremene povijesti. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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U dvorištu Akademija likovnih umjetnosti u zagrebačkoj Ilici 85 u četvrtak navečer predstavljena je monografija „Božesačuvaj nas devedesetih – Kronika vremena kroz vizuale Albina Uršića i Borisa Kuka“, koja kroz rad poznatog dizajnerskog dvojca donosi pogled na jednu od najburnijih dekada hrvatske suvremene povijesti. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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