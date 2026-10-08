VIDEO Milanović, Knjaz, Gobac i brojni drugi stigli na promociju monografije 'Božesačuvaj'

Na predstavljanje su stigla brojna poznata lica domaće kulturne i javne scene. Među uzvanicima su bili Davorin Bogović, Jasna Zlokić, Mila Elegović, Miran Kurspahić...
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U dvorištu Akademija likovnih umjetnosti u zagrebačkoj Ilici 85 u četvrtak navečer predstavljena je monografija „Božesačuvaj nas devedesetih – Kronika vremena kroz vizuale Albina Uršića i Borisa Kuka“, koja kroz rad poznatog dizajnerskog dvojca donosi pogled na jednu od najburnijih dekada hrvatske suvremene povijesti.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U dvorištu Akademija likovnih umjetnosti u zagrebačkoj Ilici 85 u četvrtak navečer predstavljena je monografija „Božesačuvaj nas devedesetih – Kronika vremena kroz vizuale Albina Uršića i Borisa Kuka“, koja kroz rad poznatog dizajnerskog dvojca donosi pogled na jednu od najburnijih dekada hrvatske suvremene povijesti. |
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U dvorištu Akademija likovnih umjetnosti u zagrebačkoj Ilici 85 u četvrtak navečer predstavljena je monografija „Božesačuvaj nas devedesetih – Kronika vremena kroz vizuale Albina Uršića i Borisa Kuka“, koja kroz rad poznatog dizajnerskog dvojca donosi pogled na jednu od najburnijih dekada hrvatske suvremene povijesti.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Događanju je prisustvovao i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je u Akademiju stigao u večernjim satima.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Na predstavljanje su stigla brojna poznata lica domaće kulturne i javne scene. Među uzvanicima su bili Davorin Bogović, Jasna Zlokić, Mila Elegović, Miran Kurspahić, Robert Knjaz, Janko Popović Volarić...
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Monografija okuplja plakate, omote ploča i CD-a, kampanje te autorske intervencije Albina Uršića i Borisa Kuka, koji su pod imenom Božesačuvaj tijekom devedesetih humorom, ironijom i provokacijom komentirali društvo i vrijeme u kojem su živjeli. Njihovi radovi doticali su se politike, nacionalizma, rata, cenzure, Crkve, medija, ljudskih prava, konzumerizma i popularne kulture.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Knjiga pritom nije zamišljena samo kao dizajnerska retrospektiva. Uz reprodukcije radova donosi i novinske tekstove, dokumente, intervjue, osobna sjećanja i reakcije na njihove radove, čime pokušava rekonstruirati društveni i kulturni kontekst devedesetih. Monografiju je uredila Rujana Jeger, a među autorima tekstova su Slavenka Drakulić, Mirko Ilić, Miljenko Jergović, Darko Glavan, Feđa Vukić, Aleksandar Dragaš i brojni drugi.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Uz monografiju predstavljeno je i posebno vinilno LP izdanje s izborom pjesama s albuma za koje su Uršić i Kuk oblikovali omote. Na njemu se tako našao i presjek domaće rock-scene kojoj su svojim dizajnom davali prepoznatljiv vizualni identitet.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL