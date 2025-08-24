Obavijesti

NA DALMATINSKOJ ŠANSONI

FOTO Sjećate se Mirne Berend? Voditeljica je bila u Šibeniku. Mnogi se šokirali kako izgleda

Mirna Berend se ponovno našla u voditeljskoj ulozi, ovaj put na pozornici Dalmatinske šansone u Šibeniku. Uz nju je bio poznati voditelj Branko Uvodić, a zajedno su oduševili publiku svojim dostojanstvenim nastupom
Šibenik:Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025.
