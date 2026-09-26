Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ZAVODI U CRNOM

FOTO Misica Laura se skinula i pokazala duge noge pune šljokica, na leđima imala plašt

Bivša Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović našla se u modnoj kampanji za jedan domaći brend, a kratki video koji je objavila na društvenim mrežama pun je kadrova koji otkrivaju duge vitke noge visoke misice
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Misica Laura se skinula i pokazala duge noge pune šljokica, na leđima imala plašt
U objavljenom videu Laura pozira u crnom kompletu s dugim, prozirnim šlepom koji stvara dramatičan vizualni efekt. | Foto: instagram
1/63
U objavljenom videu Laura pozira u crnom kompletu s dugim, prozirnim šlepom koji stvara dramatičan vizualni efekt. | Foto: instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026