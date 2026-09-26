FOTO Misica Laura se skinula i pokazala duge noge pune šljokica, na leđima imala plašt

Bivša Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović našla se u modnoj kampanji za jedan domaći brend, a kratki video koji je objavila na društvenim mrežama pun je kadrova koji otkrivaju duge vitke noge visoke misice
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U objavljenom videu Laura pozira u crnom kompletu s dugim, prozirnim šlepom koji stvara dramatičan vizualni efekt.
| Foto: instagram
U objavljenom videu Laura pozira u crnom kompletu s dugim, prozirnim šlepom koji stvara dramatičan vizualni efekt. |
Foto: instagram
U objavljenom videu Laura pozira u crnom kompletu s dugim, prozirnim šlepom koji stvara dramatičan vizualni efekt.
| Foto: instagram
Na video Laura je napisala snažnu poruku: 'Nikad ne dopusti da se zbog onih koji su nedovoljno svečano odjeveni osjećaš kao da si pretjerano dotjeran. Ovdje nije riječ o odjeći', naglasila je.
| Foto: instagram
Kreaciju koju Laura nosi potpisuje Becha Design, brend iza kojeg stoji zadarska dizajnerica Božena Bratović Smolić. Laura je ranije ove godine bila zaštitno lice za njihovu novu kolekciju pod nazivom "SENZA TEMPO".
| Foto: instagram
U komentarima su se počeli nizati razni komplimenti na račun Laurinog izgleda i osobnosti.
| Foto: instagram
Foto instagram
Bivša missica nedavno je objavila fotografije s Lokruma
| Foto: Instagram/Laura Gnjatović
U minijaturnom bikiniju pokazala je savršenu liniju
| Foto: Instagram/Laura Gnjatović
'Može jedan produženi odmor u veliku, plizzz - napisala je Laura u opisu fotografija
| Foto: Instagram/Laura Gnjatović
Gnjatović radi u Dubrovniku, pa cijelo ljeto provodi na moru
| Foto: Instagram/Laura Gnjatović
Foto Instagram
- Velika količina ljubavi za kolovoz zasad... - napisala je atraktivna Laura.
- Ti si bila prava sirena u nekom prošlom životu - napisao je oduševljeno jedan pratitelj.
Podsjetimo, Laura marljivo radi na organizaciji vjenčanja sa svojim zaručnikom, košarkašem Filipom Vujičićem.
Foto Instagram
Laura je nedavno pozirala pod dubrovačkim suncem, na SUP-u sa svojih 191 cm i prikupila lajkove i komplimente.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nedavno je u plavom bikiniju upijala sunčeve zrake, a preko kupaćeg prebacila je laganu bijelu haljinu za plažu.
| Foto: Instagram
Idilične prizore s mora pratila je tek kratka poruka - Nek zauvijek bude ovako.
| Foto: Instagram
Ljetni prizori osvojili su i njezine pratitelje. Dok su jedni hvalili dubrovački krajolik, drugi nisu skrivali oduševljenje njezinim prirodnim izgledom.
| Foto: Instagram
'Ti si divno stvorenje rijetke, slatke, jednostavne i autentične ljepote', hvalili su je.
| Foto: Athit Perawongmetha
Foto Instagram
Ova svestrana 191 centimetar visoka Zadranka predstavljala je Hrvatsku na 74. izboru za Miss Universe, koji se održao u studenome prošle godine u Tajlandu.
| Foto: Profimedia/arhivska fotografija
Foto Athit Perawongmetha
Na kraju se plasirala među 30 najboljih natjecateljica
| Foto: TEERA NOISAKRAN
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Krajem travnja prošle godine tad 23-godišnja Zadranka okrunjena je za 29. Miss Universe Hrvatske.
| Foto: TEERA NOISAKRAN
Foto TEERA NOISAKRAN
Iako je rođena i odrasla u Zadru, gdje je završila Medicinsku školu Ante Kuzmanića, život ju je odveo u Dubrovnik.
| Foto: Chalinee Thirasupa
Studirala je sestrinstvo na Sveučilištu u Dubrovniku, a uskoro se vraća raditi na hitni prijem dubrovačke bolnice.
| Foto: TEERA NOISAKRAN
Upravo je ondje, kako je ranije ispričala, naučila nositi se s emocionalno najtežim situacijama.
| Foto: TEERA NOISAKRAN
Foto TEERA NOISAKRAN
Kruna nije jedino odličje kojim se može pohvaliti.
| Foto: Chalinee Thirasupa
Laura je članica Ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik, s kojim je osvojila zlatnu medalju u Prvoj hrvatskoj odbojkaškoj ligi, a sport ju je, kaže, naučio disciplini, timskom radu i upornosti.
| Foto: Instagram
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto Instagram
Foto TEERA NOISAKRAN
Veliku podršku pruža joj zaručnik, profesionalni košarkaš Filip Vujičić.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram