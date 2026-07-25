FOTO Mokra Maja Šuput izbacila je adute! Zvijezde joj drže bujni dekolte i minijaturne gaćice

Maja Šuput ponovno je zavirila u svoju bogatu kolekciju bikinija i izvukla novi adut. Prije večerašnjeg koncerta u Ližnjanu uskočila je u bazen u bijelom modelu sa zlatnim morskim zvijezdama. Jedna zvijezda krasila je gornji dio bez naramenica, druga gaćice. 'Ne lovim zvijezde, nosim jednu', poručila je pjevačica
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Nije čudno što Maja uvijek ima novi kupaći pri ruci.
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Nije čudno što Maja uvijek ima novi kupaći pri ruci. |
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Nije čudno što Maja uvijek ima novi kupaći pri ruci.
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Još je ranije otkrila da ih obožava kupovati na putovanjima.
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- U svakoj zemlji kupim si kupaći kostim. Najviše ih volim jer me svaki podsjeti na mjesto na kojem sam ga pronašla, primjerice Ibizu ili Kolumbiju - ispričala je za tportal.
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Uz bazen je pozirala u nježno ružičastom bikiniju s volanima, čipkom i zlatnim detaljima, koji je više podsjećao na razigrani pin-up kostim nego na klasičan kupaći.
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Maja je bez zadrške pokazala figuru iz svih kutova, a posebno je pažnju privukao čipkasti donji dio bikinija.
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'Bomba', 'Koje tijelo', 'Šuput gori', hvalili su je fanovi.
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Upravo u badićima zavela je svoje bivše, supruga Nenada Tatarinova na zabavi na bazenu, a Šimu Eleza kod bazena u spotu.
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Šime Elez lani je bio glavna muška uloga u ljetnomspotu Maje Šuput za pjesmu 'Nisam ja za male stvari'. Iako prvotno nije bio planiran, cijeli Majin tim odlučio je - mora biti upravo on.
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Zašto baš Šime? Maja je tvrdila da se vizualno savršeno uklapa i da ne izgleda poput većine današnjih muškaraca.
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Kod Šime mi se kao izvođaču najviše sviđa njegov izgled, ne izgleda kao 99% današnjih muškaraca, više kao da smo se upoznali u Grčkoj ili na Siciliji, a ne u Hrvatskoj, rekla nam je tad.
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