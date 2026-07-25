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FOTO Mokra Maja Šuput izbacila je adute! Zvijezde joj drže bujni dekolte i minijaturne gaćice

Maja Šuput ponovno je zavirila u svoju bogatu kolekciju bikinija i izvukla novi adut. Prije večerašnjeg koncerta u Ližnjanu uskočila je u bazen u bijelom modelu sa zlatnim morskim zvijezdama. Jedna zvijezda krasila je gornji dio bez naramenica, druga gaćice. 'Ne lovim zvijezde, nosim jednu', poručila je pjevačica
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FOTO Mokra Maja Šuput izbacila je adute! Zvijezde joj drže bujni dekolte i minijaturne gaćice
Nije čudno što Maja uvijek ima novi kupaći pri ruci. | Foto: Instagram
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Nije čudno što Maja uvijek ima novi kupaći pri ruci. | Foto: Instagram
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