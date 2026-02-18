Obavijesti

FOTO Najpoznatija voditeljica sa 107 kg 'pala' na 73 kg: Evo kako sada izgleda Oprah (72)

Jedna od najutjecajnijih žena svijeta, Oprah Winfrey, ne prestaje inspirirati milijune ljudi diljem svijeta. Nedavno je proslavila 72. rođendan, a njezina energija, volja za treningom te mršavljenjem ne jenjava.
Oprah Winfrey rođena je 29. siječnja 1954. godine u američkom Mississippiju. Tijekom odrastanja seksualno su ju napastovali članovi obitelji s majčine strane, zbog čega se preselila ocu u Nashville. | Foto: Oprah/Instagram
