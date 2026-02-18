FOTO Najpoznatija voditeljica sa 107 kg 'pala' na 73 kg: Evo kako sada izgleda Oprah (72)

Slavna voditeljica je prije dvije i pol godine počela koristiti GLP-1 lijekove za regulaciju težine, a dugo se borila s bolestima povezanima s težinom. Govorila je i kako su ju ismijavali radi težine. Danas je 50 kila mršavija. Oprah priznaje da je godinama vjerovala kako je sve stvar discipline. - Mislila sam da je sve u disciplini i snazi volje. Prestala sam se kriviti - kaže. | Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire