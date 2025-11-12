FOTO Nastavlja se hedonistički odmor iz snova Maje Šuput i 'Savršenog' Šime u Dubaiju...

Maja Šuput na svom Instagram profilu nastavlja objavljivati fotografije s odmora u Dubaiju gdje uživa u društvu Šime Eleza. Skupi restorani, veličanstveni pogledi, bazeni na vrhu zgrade...samo su dio njihovog puta
Naša poznata pjevačica i poduzetnica Maja Šuput ponovno je oduševila pratitelje na Instagramu, podijelivši seriju fotografija s luksuznog odmora u Dubaiju.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
S njom je i njezin novi partner, 18 godina mlađi Šime Elez, s kojim ne skriva zaljubljenost i uživa u svakom zajedničkom trenutku.
U najnovijoj objavi, nazvanoj jednostavno "Hedonistic", Maja je pokazala kako izgleda njihov raskošni izlazak u poznati restoran Carbone Dubai.
Pjevačica je zablistala u odvažnoj modnoj kombinaciji – crnom topu ukrašenom perjem i visokim čizmama zebrastog uzorka koje su privukle posebnu pažnju. Njezin partner Šime bio je elegantan u crnom, a par je pozirao zagrljen.
Fotografije otkrivaju detalje večere, od profinjenih jela i skupocjenog vina do impresivnog interijera restorana s velikim akvarijem u pozadini.
