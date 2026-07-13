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PARTIJANERI NEKAD I SAD

FOTO Nekad perjanice, danas tangice vire na sve strane: Evo kako se tulumarilo na Ultri...

Kad je Ultra Europe prvi put stigla u Hrvatsku 2013. godine, Poljud su preplavili partijaneri s havajskim ogrlicama, perjanicama, zastavama, neonskim naočalama i drugim otkačenim modnim dodacima. Trinaest godina kasnije festivalska moda otišla je korak dalje. Danas dominiraju mrežaste haljine, prozirni kompleti, tange koje proviruju ispod odjeće, topići koji jedva prekrivaju grudi i šljokice od glave do pete.
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FOTO Nekad perjanice, danas tangice vire na sve strane: Evo kako se tulumarilo na Ultri...
Foto Pixsell//
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Foto: Pixsell//
Komentari 1

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