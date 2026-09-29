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FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do 'Elite': Ovako se mijenjala fatalna plavuša Glorija Jelovac

Nakon što se u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' natjecala za naklonost Miloša Mićovića, Glorija Jelovec pokazala je kulinarske vještine u 'Večeri za 5', a sad se natječe u kontroverznom srpskom showu 'Elita'
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FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do 'Elite': Ovako se mijenjala fatalna plavuša Glorija Jelovac
Nakon 'Gospodina Savršenog', Glorija Jelovac sudjeluje u srpskom reality showu 'Elita' | Foto: Pink
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Nakon 'Gospodina Savršenog', Glorija Jelovac sudjeluje u srpskom reality showu 'Elita' | Foto: Pink
Komentari 2

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