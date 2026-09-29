FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do 'Elite': Ovako se mijenjala fatalna plavuša Glorija Jelovac

Nakon što se u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' natjecala za naklonost Miloša Mićovića, Glorija Jelovec pokazala je kulinarske vještine u 'Večeri za 5', a sad se natječe u kontroverznom srpskom showu 'Elita'
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Nakon 'Gospodina Savršenog', Glorija Jelovac sudjeluje u srpskom reality showu 'Elita'
| Foto: Pink
Nakon 'Gospodina Savršenog', Glorija Jelovac sudjeluje u srpskom reality showu 'Elita' |
Foto: Pink
Nakon 'Gospodina Savršenog', Glorija Jelovac sudjeluje u srpskom reality showu 'Elita'
| Foto: Pink
Postala je poznata kao jedna od kandidatkinja četvrte sezone „Gospodina Savršenog”.
| Foto: Instagram
U show je ušla s 26 godina, a prije televizijskog angažmana radila je u casinu. Na Rodosu se borila za srce Miloša Mićovića.
| Foto: Instagram
Glorija je dogurala sve do polufinala „Gospodina Savršenog”, no pred samo finale ostala je bez ruže i morala napustiti show.
| Foto: Instagram
Nakon ispadanja iz showa Glorija nije skrivala da joj nije žao zbog odlaska. „Nije mi žao, nisam tužna”, rekla je nakon što je postalo jasno da neće u finale.
| Foto: Instagram
Iako u „Gospodinu Savršenom” nije pronašla ljubav, show joj je donio nova prijateljstva. Posebno se zbližila s Laurom Prgomet, a ostala je u kontaktu i s drugim bivšim kandidatkinjama.
| Foto: Instagram
Nakon završetka showa Glorija je odlučila promijeniti životne navike. Napustila je posao u casinu i prestala raditi noćne smjene jer je shvatila da takav ritam negativno utječe na njezinu kvalitetu života.
| Foto: Instagram
Nekoliko mjeseci nakon „Gospodina Savršenog” Glorija se ponovno pojavila pred kamerama, i to u „Večeri za 5”, gdje je kuhala za svoje bivše kolegice iz realityja.
| Foto: rtl
Glorija je tada otkrila da gotovo svaki dan kuha, a među svojim specijalitetima izdvojila je pečenu oradu, sarmu, rižota i tjestenine. Najveći izazov u kuhinji predstavljaju joj kolači i slastice.
| Foto: Instagram
Nakon realityja Glorija je pronašla ljubav daleko od televizijskih kamera. Jedno je vrijeme bila u vezi s muškarcem po imenu Luka, kojega je predstavljala kao svojeg „Gospodina Savršenog”.
| Foto: Instagram
Ta ljubavna priča ipak nije potrajala. U srpnju 2025. Glorija je potvrdila da je ponovno slobodna i da trenutačno ne želi novu vezu.
| Foto: Instagram
Godinu i pol nakon što u „Gospodinu Savršenom” nije pronašla partnera, Glorija je ponovno zaljubljena – ovog puta u Marka Osmakčića, bivšeg sudionika srpskog realityja „Zadruga”, s kojim se nedavno i zaručila.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto TikTok
Foto TikTok
Foto TikTok
Foto TikTok
Foto TikTok
Foto TikTok
Foto TikTok
Foto TikTok
Foto TikTok
Foto TikTok
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL