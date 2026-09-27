FOTO Od holivudske miljenice do kraljice kontroverzi: Ovako se mijenjala Gwyneth Paltrow

Upravo u vrijeme njezina profesionalnog uspona javnost je sve više zanimala i njezina ljubavna priča s Bradom Pittom, kojeg je upoznala tijekom rada na filmu "Se7en". Njihova veza bila je jedna od najpraćenijih u Hollywoodu, a par se i zaručio, no do vjenčanja nikada nije došlo. | Foto: Malcolm Clarke/PRESS ASSOCIATION