FOTO Od holivudske miljenice do kraljice kontroverzi: Ovako se mijenjala Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow već je desetljećima među najpoznatijim licima Hollywooda, no gotovo jednaku pozornost kao njezine filmske uloge privlačio je i njezin život izvan kamera. Kći glumice Blythe Danner i televizijskog producenta Brucea Paltrowa odrasla je okružena svijetom filma i kazališta, pa njezin odlazak u glumačke vode nije bio veliko iznenađenje. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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Rođena je 27. rujna 1972. godine u Los Angelesu, a dio djetinjstva provela je u New Yorku, kamo se obitelj preselila kada je imala 11 godina. Na pozornici se pojavila još kao djevojčica, a nakon nekoliko manjih uloga početkom devedesetih napustila je studij povijesti umjetnosti kako bi se potpuno posvetila glumi.
| Foto: PA/PIXSELL, IG/Vincenzo Iaquinta
Rođena je 27. rujna 1972. godine u Los Angelesu, a dio djetinjstva provela je u New Yorku, kamo se obitelj preselila kada je imala 11 godina. Na pozornici se pojavila još kao djevojčica, a nakon nekoliko manjih uloga početkom devedesetih napustila je studij povijesti umjetnosti kako bi se potpuno posvetila glumi.
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Foto: PA/PIXSELL, IG/Vincenzo Iaquinta
Rođena je 27. rujna 1972. godine u Los Angelesu, a dio djetinjstva provela je u New Yorku, kamo se obitelj preselila kada je imala 11 godina. Na pozornici se pojavila još kao djevojčica, a nakon nekoliko manjih uloga početkom devedesetih napustila je studij povijesti umjetnosti kako bi se potpuno posvetila glumi.
| Foto: PA/PIXSELL, IG/Vincenzo Iaquinta
Prve veće uspjehe ostvarila je filmovima "Se7en", "Emma", "Great Expectations", "Sliding Doors" i "A Perfect Murder", dok joj je "Shakespeare in Love" donio najveće priznanje u dotadašnjoj karijeri. Za ulogu Viole de Lesseps osvojila je Oscara za najbolju glavnu glumicu i krajem devedesetih učvrstila status jedne od najvećih holivudskih zvijezda.
| Foto: Timothy A. CLARY / AFP / Profimedia
Upravo u vrijeme njezina profesionalnog uspona javnost je sve više zanimala i njezina ljubavna priča s Bradom Pittom, kojeg je upoznala tijekom rada na filmu "Se7en". Njihova veza bila je jedna od najpraćenijih u Hollywoodu, a par se i zaručio, no do vjenčanja nikada nije došlo.
| Foto: Malcolm Clarke/PRESS ASSOCIATION
Nakon prekida s Pittom Paltrow je bila u vezi s Benom Affleckom, s kojim je prolazila kroz nekoliko prekida i pomirenja. Njihova romansa također je redovito završavala na stranicama tabloida, a početkom novog tisućljeća glumica je u privatnom životu krenula sasvim drugim putem.
| Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Jedan od najtežih trenutaka u njezinu životu dogodio se 2002. godine, kada je izgubila oca Brucea Paltrowa, s kojim je bila vrlo bliska. Preminuo je od komplikacija povezanih s upalom pluća nakon borbe s rakom grla, dok su otac i kći boravili u Italiji povodom njezina 30. rođendana.
| Foto: Hahn Lionel/ABACA/PIXSELL
Nedugo nakon očeve smrti u njezin je život ušao Chris Martin, frontmen grupe Coldplay, za kojeg se udala 2003. godine. Njihova kći Apple Blythe Alison Martin rođena je u svibnju 2004., dok su dvije godine poslije dobili sina Mosesa Brucea Anthonyja Martina.
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Paltrow i Martin godinama su slovili za jedan od poznatijih spojeva Hollywooda i britanske glazbene scene, ali su 2014. objavili da se razilaze. Pritom su upotrijebili izraz "conscious uncoupling", odnosno "svjesno razdvajanje", koji je izazvao brojne reakcije i postao toliko povezan s Paltrow da se o njemu govorilo gotovo jednako kao i o samom razvodu.
| Foto: Nancy Kaszerman
Njihov razvod dovršen je 2016. godine, no bivši supružnici nastavili su njegovati blizak odnos i zajedno odgajati djecu. Paltrow je tijekom godina otvoreno govorila o tome kako su nakon prekida pokušali izgraditi drukčiji oblik obitelji i zadržati međusobno poštovanje.
| Foto: RE/Press Association/PIXSELL
U međuvremenu je pronašla novu ljubav s televizijskim producentom i scenaristom Bradom Falchukom, jednim od autora serije "Glee". Zaruke su objavili početkom 2018., a 29. rujna iste godine vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u Hamptonsu.
| Foto: Wong/Press Association/PIXSELL
Iako se tijekom godina nije potpuno povukla iz glume, Paltrow je postupno sve više energije usmjeravala prema poslovnom svijetu. Nakon filmova poput "The Talented Mr. Ripley", "The Royal Tenenbaums" i "Proof", novu generaciju publike osvojila je kao Pepper Potts uz Roberta Downeyja Jr. u "Iron Manu" i drugim filmovima Marvelova filmskog svemira.
| Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL
Važan zaokret dogodio se 2008. godine, kada je pokrenula Goop, u početku zamišljen kao jednostavan newsletter s preporukama iz područja životnog stila. Projekt je s vremenom prerastao u veliki lifestyle brend koji se bavi ljepotom, modom, prehranom i wellnessom, a Paltrow je od holivudske glumice postupno postala i prepoznatljiva poduzetnica.
| Foto: Instagram/Gwyneth Paltrow
Goop joj je, međutim, donio i brojne kontroverze jer su pojedini proizvodi i zdravstvene tvrdnje promovirani putem brenda nailazili na kritike liječnika, znanstvenika i organizacija za zaštitu potrošača. Tvrtka je 2018. pristala platiti 145 tisuća dolara u nagodbi povezanoj s tvrdnjama o zdravstvenim učincima određenih proizvoda, bez priznanja odgovornosti.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)
Foto POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)
Foto POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)
Foto JORA
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto YouTube
Foto Mike Blake
Foto Instagram
Foto Caroline Brehman
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Mike Blake
Foto Instagram/gwynethpaltrow
Foto Instagram/gwynethpaltrow
Foto Instagram/gwynethpaltrow
Foto Instagram/gwynethpaltrow
Foto Caroline Brehman