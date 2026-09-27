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SKROZ PROMIJENILA KARIJERU

FOTO Od holivudske miljenice do kraljice kontroverzi: Ovako se mijenjala Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow već je desetljećima među najpoznatijim licima Hollywooda, no gotovo jednaku pozornost kao njezine filmske uloge privlačio je i njezin život izvan kamera. Kći glumice Blythe Danner i televizijskog producenta Brucea Paltrowa odrasla je okružena svijetom filma i kazališta, pa njezin odlazak u glumačke vode nije bio veliko iznenađenje. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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FOTO Od holivudske miljenice do kraljice kontroverzi: Ovako se mijenjala Gwyneth Paltrow
Rođena je 27. rujna 1972. godine u Los Angelesu, a dio djetinjstva provela je u New Yorku, kamo se obitelj preselila kada je imala 11 godina. Na pozornici se pojavila još kao djevojčica, a nakon nekoliko manjih uloga početkom devedesetih napustila je studij povijesti umjetnosti kako bi se potpuno posvetila glumi. | Foto: PA/PIXSELL, IG/Vincenzo Iaquinta
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Rođena je 27. rujna 1972. godine u Los Angelesu, a dio djetinjstva provela je u New Yorku, kamo se obitelj preselila kada je imala 11 godina. Na pozornici se pojavila još kao djevojčica, a nakon nekoliko manjih uloga početkom devedesetih napustila je studij povijesti umjetnosti kako bi se potpuno posvetila glumi. | Foto: PA/PIXSELL, IG/Vincenzo Iaquinta
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