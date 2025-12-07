Obavijesti

DJEČJE ZVIJEZDE

FOTO Odrasli pred kamerama: Proslavili se kao klinci, a u glumi aktivni još i danas

Brojni glumci odrasli su pred kamerama, a neki su prve uloge ostvarili kada su imali jednoznamenkasti broj godina. Od "Sve zbog jednog dječaka" do serije "Stranger Things", u galeriji pogledajte koji naslovi su proslavili glumce koje znamo odmalena, a i slavni su i danas.
Nicholas Hoult, Millie Bobby Brown, Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint samo su neki od glumaca koji su se proslavili još kao djeca. U nastavku galerije pogledajte tko od njihovih kolega je i danas uspješan u filmovima i serijama. | Foto: PA/Instagram
1/41
