FOTO Odrasli pred kamerama: Proslavili se kao klinci, a u glumi aktivni još i danas

Brojni glumci odrasli su pred kamerama, a neki su prve uloge ostvarili kada su imali jednoznamenkasti broj godina. Od "Sve zbog jednog dječaka" do serije "Stranger Things", u galeriji pogledajte koji naslovi su proslavili glumce koje znamo odmalena, a i slavni su i danas.
Nicholas Hoult, Millie Bobby Brown, Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint samo su neki od glumaca koji su se proslavili još kao djeca. U nastavku galerije pogledajte tko od njihovih kolega je i danas uspješan u filmovima i serijama.
Glumac Nicholas Hoult proslavio se filmom "Sve zbog jednog dječaka" iz 2002. godine. Danas slavi 36. rođendan, a od dječje zvijezde profilirao se u brojnim žanrovima.
Kao dječak, Hoult je nastupao u lokalnim kazalištima u rodnoj Engleskoj. Nakon slave i filma "Sve zbog jednog dječaka" utjelovio je glavnu ulogu u teen seriji "Skins". Glumio je i u dramama, a okrenuo se i filmovima o superherojima.
Posljednjih godina publika ga je imala priliku gledati u nekoliko serija na streaming servisima uključujući "The Great". Glumio je u filmovima "X-Men: First Class", "Mad Max: Fury Road" i "Superman".
Osam filmova, stotine sjajnih glumaca i jedna priča o mladom čarobnjaku koji je predodređen da zaustavi najjaču silu u svijetu čarobnjaka. Harry Potter je i skoro četvrt stoljeća nakon prvog filma jednako popularan i dan danas, a u zvijezde je vinuo glumačku postavu.
Daniel Radcliffe, tadašnji 12-godišnjak, utjelovio je Harryja Pottera, 11-godišnja Emma Watson glumila je Hermionu Granger, a 13-godišnji Rupert Grint glumio je Ronalda Weasleyja.
Svo troje glumci su i danas, no Harry Potter ostao im je najzapaženija uloga karijere.
Millie Bobby Brown (Eleven/Jane Hopper) imala je 12 godina kada je objavljena prva sezona serije "Stranger Things".
Slavna glumica danas ima 22 godine, a pred kamerama je odrastala. Tvorcima serije, braći Duffer, prije nekoliko dana je emotivnom objavom na Instagramu zahvalila za sve što je postigla zbog serije.
Glumila je i u filmovima Godzilla: King of the Monsters (2019) i Godzilla vs. Kong (2021). Imala je glavnu ulogu u filmu Enola Holmes (2020) i nastavku Enola Holmes 2 (2022).
Iaina Armitagea svijet je upoznao kao "Mladog Sheldona", seriji koja prati djetinjstvo popularnog Sheldona Coopera iz "Teorije velikog praska".
Na početku emitiranja serije Armitage je imao samo devet godina. Danas ima 17, a iza sebe ima brojne zapažene uloge u serijama i filmovima.
Osim što je glumio, dao je glas u animiranim filmovima "Psići u ophodnji" te "Scoob!".
Jodie Foster imala je samo tri godine kada se pojavila u prvoj reklami. U samo nekoliko godina ostvarila je preko 50 manjih uloga u serijama, dok je filmsku karijeru započela zahvaljujući Disneyju.
Foster je isticala kako je obožavala glumu dok je bila djevojčica, a rekla je i kako ju je taj posao pripremio za kasnije veće uloge koje je imala. Bila je teen idol svoje generacije, no njezinu je majku brinulo da će joj karijera propasti kada odraste.
Martin Scorsese ju je angažirao kao maloljetnu prostitutku u hitu "Taksist". Za "Taksista" je dobila brojna priznanja te je kasnije i sama rekla da joj je projekt promijenio život. Pauzirala je s glumom dok je studirala, a otkako se vratila nije stala. Još danas je jedna od najtražinijih glumica Hollywooda.
Neil Patrick Harris karijeru je započeo kao dječja glumačka zvijezda. Sa samo petnaest godina Neil je nominiran za Zlatni Globus, zahvaljujući ulozi u filmu 'Klarino srce' u kojem je glumio s Whoopi Goldberg.
Njegova prva uloga u odrasloj dobi bila je u filmu 'Animal Room' u kojoj je, ironično, glumio tinejdžera. Od prve sezone popularne humoristične serije 'Kako sam upoznao vašu majku', u kojoj Harris glumi velikog zavodnika Barneya Stinsona, fanovi ga obožavaju.
Neil je sa Davidom Burtkom u vezi od 2004. godine. Vjenčali su se 2014. u Italiji, a na vjenčanju im je svirao legendarni Elton John. Elton i Neil su najbolji prijatelji a najviše su se zbližili kada su u isto vrijeme dobili djecu uz pomoć surogat majki.
Američka glumica i pjevačica Mckenna Grace od pete godine glumi. Zbog karijere se s roditeljima preselila u Los Angeles, a glumila je u Disneyjevim serijama.
"I, Tonya", "Troop Zero" i "Captain Marvel" filmovi su zbog kojih je publika obožava. Iza sebe ima niz uspješnica, a za svoj rad je dobila i nekoliko nagrada.
Grace ima tek 19 godina, a ponude za projekte pljušte joj sa svih strana. Ove godine pojavila se u filmu "Oduvijek ti" snimljenom po hit romanu spisateljice Colleen Hoover.
Dakota Fanning osvajala je publiku filmovima kao djevojčica, ali i kao odrasla glumica. Bila je nominirana za Emmy, Zlatni globus i nagradu SAG.
Pred kamerama je od svoje pete godine, a dobila je pohvale na račun debitantskog filma "I Am Sam", za koji je nominirana za nagradu SAG.
Godine 2010. pojavila se u filmu "The Runaways", nizala je uspješne uloge, a ove godine je dobila nominacije za Zlatni globus i Emmy zahvaljujući Netflixovoj seriji "Ripley".
Drew Barrymore proslavila se filmom "E.T." još kad je bila djevojčica, a u reklamama se pojavljivala s nepunih godinu dana.
Emancipirala se od roditelja s 14 godina, bila je na odvikavanju od ovisnosti godinu ranije, a karijera joj je čitavo to vrijeme cvala.
Na prijelazu milenija, Barrymore je ostvarila zapažene uloge u romantičnim komedijama, a pred kamerama je još i danas zahvaljujući vlastitoj emisiji. Bavi se i produkcijom.
Brooke Shields imala je samo 11 godina kada je utjelovila prostitutku u filmu 'Pretty Baby' davne 1978., a u njemu je bila prisiljena poljubiti kolegu Keitha Carradinea, koji je tada imao 27 godina.
Kada je imala samo deset godina pozirala je gola za Playboy, dok je s 14 postala najmlađi model koji je krasio naslovnicu Voguea.
Shields je tijekom godina ostvarila značajne uspjehe u svijetu glume. Nastupala je u filmovima poput 'Pretty Baby', 'Endless Love' i 'The Blue Lagoon'. Također je bila poznata po ulozi Susan Keats u popularnoj TV seriji 'Suddenly Susan'.
Film 'Zamka za roditelje' lansirao je Lindsay Lohan u pravu dječju filmsku zvijezdu, i najavio da je pred njom sjajna glumačka karijera.
Glumica koju su proslavile uloge u dječjim i tinejdžerskim filmovima dugo je vodila borbe s ovisnošću. Nakon filma 'Opasne djevojke' Lindsay je zaista postajala sve opasnija djevojka svojim raskalašenim stilom života, koji su predvodile droge i alkohol. U jednoj godini uspjela je potrošiti 35 milijuna kuna na zabave, alkohol, drogu, hotelske račune, ali i na kazne i rehabilitaciju.
U ožujku 2023. godine je objavila da očekuje dijete sa suprugom. I dalje je aktivna na velikom platnu, a pojavila se u nekoliko uspješnica. Ove godine glumila je i u nastavku hit filma "Šašavi petak" s Jamie Lee Curtis.
Christina Ricci je u filmu "Mermaids" debitirala kada je imala deset godina. Godinu kasnije osvojila je svijet kao Wednesday Addams u hitu "The Addams Family".
Bila je teen zvijezda u vrijeme kada je glumila u filmu "Casper" 1995. godine, a kasnije se okrenula i nešto ozbiljnijim ulogama. Pojavila se i u nizu serija kao što su "Uvod u anatomiju" i "Ally McBeal".
Posljednjih godina briljirala je u serijama "Yellowjackets" i "Wednesday", a ove godine ju je kritika pohvalila zbog uloge u akcijskoj komediji "Guns Up".
Cole Sprouse i njegov brat blizanac Dylan počeli su glumiti sa samo osam mjeseci. Izmjenjivali su se u većini uloga, no ona u legendarnoj seriji "Prijatelji" pripala je samo Coleu. Kao dječak je glumio Rossova sina Bena.
Kao tinejdžer se pojavio u seriji "The Suite Life of Zack & Cody" i nastavku "The Suite Life on Deck".
Posljednjih godina publika ga je zavoljela kao Jugheada Jonesa u seriji "Riverdale".
