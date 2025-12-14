FOTO Osvojio je milijune, a sad je neprepoznatljiv. Sjećate li se dječaka koji nije htio odrasti?

Iako je posljednjih godina svjesno usporio tempo i povukao se iz javnosti, razlog je bio poseban. U travnju 2023. godine postao je otac djevojčice, koju ima sa suprugom Elizabeth Treadway, a obitelj mu je bila prioritet
Vrijeme prolazi, ali neke filmske uspomene ostaju zauvijek.
Vrijeme prolazi, ali neke filmske uspomene ostaju zauvijek. |
Vrijeme prolazi, ali neke filmske uspomene ostaju zauvijek.
Jedna od njih vezana je uz verziju 'Petra Pana' iz 2003. godine, koja je obilježila djetinjstvo čitave generacije.
Glavni junak tada je bio plavokosi dječak s nestašnim osmijehom - Jeremy Sumpter.
No, više od dva desetljeća kasnije, glumac izgleda posve drugačije.
Umjesto dječačkog lica, danas nosi gustu bradu i ozbiljniji izraz, no jedno se nije promijenilo - ljudi ga i dalje prepoznaju gdje god se pojavi.
To se događa gotovo svaki dan - priznao je u nedavnom razgovoru, dodajući da publika koja je odrasla uz film sada istu priču dijeli sa svojom djecom. Upravo zbog toga, kaže, 'Petar Pan' nikada ne prestaje živjeti.
Iako je posljednjih godina svjesno usporio tempo i povukao se iz javnosti, razlog je bio poseban.
U travnju 2023. godine postao je otac djevojčice, koju ima sa suprugom Elizabeth Treadway, a obitelj mu je tada bila apsolutni prioritet.
Sada je, kako kaže, spreman za novu fazu života. Nakon glumačkih projekata poput serije 'Friday Night Lights' i filma 'Into the Storm', Sumpter želi napraviti iskorak – ne samo kao glumac, već i kao redatelj.
U planu ima nekoliko projekata, među kojima je i film 'Miami Nights', no najviše pažnje izaziva romantična komedija 'Strawberry Roan', njegov redateljski debi. Posebnu emociju nosi činjenica da će glavnu žensku ulogu igrati Rachel Hurd-Wood, njegova filmska Wendy iz 'Petra Pana'.
- Rekao sam joj da ne bih mogao zamisliti ovaj projekt bez nje - otkrio je, dodajući da su godinama ostali bliski prijatelji.
S dugogodišnjim iskustvom na setovima i jasnom vizijom budućnosti, Jeremy Sumpter danas više nije dječak koji ne želi odrasti, već umjetnik koji točno zna kamo ide.
