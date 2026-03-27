FOTO Ovako je izgledala dodjela Porina prije 20 godina: Evo tko je sve tad osvojio kipić i slavio

Pred nama je 33. dodjela nagrade Porin večeras u Splitu, a prije 20 godina dodjela glazbene nagrade održala se u Osijeku. Slavili su Oliver, Massimo, Parni Valjak, Leut Magnetik, Gego i Picigin bend... U galeriji pogledajte kako je izgledala dodjela.
Oliver Dragojević dobio je nekoliko Porina na dodjeli u Osijeku 2006. za album "Vridilo je".
Leut Magnetik dobili su Porin za Najbolji album urbane klupske glazbe za izdanje "Leut Magnetik".
Najboljom izvedbom grupe s vokalom proglašen je Parni Valjak.
Let 3 su slavili u kategoriji Najboljeg rock albuma s izdanjem "Bombardiranje Srbije i Čačka".
Tony Cetinski kipić je dobio za Najbolji album pop i zabavne glazbe - "Budi uz mene".
Gego i Picigin bend proglašeni su Novim izvođačem godine.
Tamara Obrovac slavila je u kategoriji Najbolje ženske vokalne izvedbe za skladbu "Daleko je... Tarantella".
Massimo je dobio Porina za skladbu "Ne plači (live) u kategoriji Najbolje muške vokalne izvedbe.
