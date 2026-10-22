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GODINE IM NE ZNAČE NIŠTA

FOTO Ove poznate dame vole mlađe frajere i to ne skrivaju

Sve su češće ljubavne veze i brakovi u kojima je žena starija od muškarca, a takvi odnosi odavno više nisu rijetkost ni među poznatim osobama. Među domaćim zvijezdama koje su ljubav pronašle s mlađim partnerima ističu se glumica Petra Dugandžić, pjevačica Maja Šuput i bivša manekenka Tatjana Dragović, koje su pokazale da razlika u godinama ne mora biti prepreka ljubavnoj sreći.
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FOTO Ove poznate dame vole mlađe frajere i to ne skrivaju
Maja Šuput ponovno je privukla pozornost javnosti svojim ljubavnim životom, a posljednjih mjeseci sve se više govori o njezinu odnosu s Emilom Tedeschijem mlađim, sinom poznatog hrvatskog poduzetnika. Posebnu pozornost izazvala je i razlika u godinama između pjevačice i njezina mlađeg odabranika. | Foto: Instagram/Maja Šuput
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Maja Šuput ponovno je privukla pozornost javnosti svojim ljubavnim životom, a posljednjih mjeseci sve se više govori o njezinu odnosu s Emilom Tedeschijem mlađim, sinom poznatog hrvatskog poduzetnika. Posebnu pozornost izazvala je i razlika u godinama između pjevačice i njezina mlađeg odabranika. | Foto: Instagram/Maja Šuput
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