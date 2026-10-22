FOTO Ove poznate dame vole mlađe frajere i to ne skrivaju

Sve su češće ljubavne veze i brakovi u kojima je žena starija od muškarca, a takvi odnosi odavno više nisu rijetkost ni među poznatim osobama. Među domaćim zvijezdama koje su ljubav pronašle s mlađim partnerima ističu se glumica Petra Dugandžić, pjevačica Maja Šuput i bivša manekenka Tatjana Dragović, koje su pokazale da razlika u godinama ne mora biti prepreka ljubavnoj sreći.
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Maja Šuput ponovno je privukla pozornost javnosti svojim ljubavnim životom, a posljednjih mjeseci sve se više govori o njezinu odnosu s Emilom Tedeschijem mlađim, sinom poznatog hrvatskog poduzetnika. Posebnu pozornost izazvala je i razlika u godinama između pjevačice i njezina mlađeg odabranika.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Maja Šuput ponovno je privukla pozornost javnosti svojim ljubavnim životom, a posljednjih mjeseci sve se više govori o njezinu odnosu s Emilom Tedeschijem mlađim, sinom poznatog hrvatskog poduzetnika. Posebnu pozornost izazvala je i razlika u godinama između pjevačice i njezina mlađeg odabranika.
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Foto: Instagram/Maja Šuput
Maja Šuput ponovno je privukla pozornost javnosti svojim ljubavnim životom, a posljednjih mjeseci sve se više govori o njezinu odnosu s Emilom Tedeschijem mlađim, sinom poznatog hrvatskog poduzetnika. Posebnu pozornost izazvala je i razlika u godinama između pjevačice i njezina mlađeg odabranika.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Maja, koja je u rujnu proslavila 47. rođendan, od Emila je 16 godina. Ipak, čini se da im razlika u godinama ne predstavlja prepreku, a njihova zajednička pojavljivanja i objave na društvenim mrežama redovito izazivaju zanimanje javnosti.
| Foto: Instagram
Pjevačica je godinama bila u braku s poduzetnikom Nenadom Tatarinovim, s kojim ima sina Blooma. Nakon njihova razlaza njezin se privatni život ponovno našao pod povećalom javnosti, a odnos s mlađim Emilom postao je jedna od najkomentiranijih domaćih ljubavnih priča.
| Foto: Instagram
Ljubavni život Maje Šuput posebno je zainteresirao javnost nakon što se počela povezivati sa Šimom Elezom, široj publici poznatim po sudjelovanju u popularnom reality showu 'Gospodin Savršeni'. Njihova bliskost izazvala je brojne komentare, a posebnu pozornost privukla je razlika u godinama između pjevačice i mlađeg Splićanina.
| Foto: Instagram
Maja je od Šime starija 20 godina, no čini se da im godine nisu predstavljale prepreku za druženje i zajedničke trenutke. Njihove fotografije i pojavljivanja u javnosti potaknuli su nagađanja o prirodi njihova odnosa, a obožavatelji su pomno pratili svaki njihov korak.
| Foto: Emica Elvedji/Pixsell
Njihov odnos postao je jedna od tema domaće estrade, a mnogi su se pitali je li riječ o prolaznoj romansi ili početku ozbiljnije ljubavne priče.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Glumica Petra Dugandžić (50) je u listopadu 2024. godine iznenadila javnost objavom da se u tajnosti udala za nigerijskog nogometaša Maka Noblea (25), čije je puno ime Goziembah Noble Makuochukwu.
| Foto: instagram
Romansa koja je počela u Africi, kamo je Petra otputovala u vlastitom aranžmanu, pretvorila se u ljubavnu priču dostojnu filmskog platna.
| Foto: Privatni album/canva
- Zaljubila sam se u način na koji Mak razmišlja, u to kako otvoreno voli i poštuje ženu. A tu je i uzrečica 'kada jednom probaš crno, više nema povratka', koja se kod mene pokazala točnom - ispričala je tad glumica za Story.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Par se dugo dopisivao i održavao vezu na daljinu, a onda je Mak došao u Hrvatsku s turističkom vizom.
| Foto: Instagram
- Čim je došao, počeo je trenirati i dok mu je vrijedila turistička viza, igrao je za jedan naš trećeligaški nogometni klub. Bili smo sretni što smo zajedno i pokušavali smo naći način da odmah produžimo vizu da se ne mora vraćati u Nigeriju - objasnila je Petra.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
Kad mu je viza istekla, morao se vratiti u Nigeriju, ali njih dvoje nisu odustali: 'On se o svemu raspitao kod sebe, ja u Hrvatskoj i nakon toga sam otišla u Nigeriju i tamo smo se vjenčali. On mi je nešto dirljivo napisao na što sam iz zezancije dobacila 'daj me oženi', na što je odgovorio da je u potpunosti za to. 'Ma jesam li ja tebe upravo zaprosila?' pitala sam, na što je rekao: 'Jesi i ja sam rekao da.' Otputovala sam, sve smo organizirali i prije vjenčanja sam upoznala 'nigerijskog oca', koji nije bio baš oduševljen kada je doznao za našu vezu. Jako su tradicionalni i bilo je malo dramatično zbog razlike u godinama te činjenice da imam brak iza sebe'.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
- Kada dođete ovamo s nigerijskim vjenčanim listom, morate ga prevesti i legalizirati, a kako u Hrvatskoj nema nigerijske ambasade, otišla sam u Budimpeštu da bih dobila potrebne pečate i s tim papirima išla našem matičaru kako bih dobila hrvatski vjenčani list. Uz njega se predaje zahtjev za privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji, koji sam napokon dobila i Mak je mogao doći u Zagreb. Već u roku dva mjeseca igrao je u višoj nogometnoj ligi jer se 'gospođa menadžerica' potrudila - dodala je.
| Foto: Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Bivša voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos (56) u kolovozu 2024. godine potvrdila je prekid s bivšim ragbijašem Većeslavom Holjevcem (47).
| Foto: Matko Begovic/PIXSELL
- Ponukana brojnim napisima u medijima o prekidu moje veze popraćenim sugestivnim interpretacijama svake moje Insta objave, želim reći sljedeće: Da, Većeslav i ja prekinuli smo vezu - napisala je tad na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Za vezu Vlatke i Većeslava se saznalo lani u travnju 2024., a kako je tad rekla bila je to ljubav na prvi pogled.
| Foto: miletito
- Fatalni susret se dogodio na aerodromu i bilo je potpuno neočekivano. Čak sam nedavno izjavila da neću više živjeti u Hrvatskoj, no onda sam upoznala njega... Eto, jako sam zaljubljena, što se nadam se i vidi - poručila je.
| Foto: anicrobe
Zbog ljubavi se vratila u Hrvatsku nakon što je neko vrijeme živjela u Irskoj.
| Foto: cikotimi
Dubrovački glazbenik i model Vlaho Arbulić osvojio je 12 godina stariju bivšu manekenku Tatjanu Dragović (48).
| Foto: Jakov Š./Privatan album
Foto Instagram/kerolaychaves
Upoznali su se 2014. u jednoj zagrebačkoj teretani, a svoju su ljubav obznanili godinu dana nakon što se Tatjana razvela od bivšeg supruga Gorana Ivaniševića, s kojim ima dvoje djece.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Kad su se upoznali, Vlaho je bio student na Fakultetu elektronike i računarstva.
| Foto: Instagram/Tatjana Dragovic
A Tatjana je iste godine rodila kćer Lucu u jednoj privatnoj zagrebačkoj klinici.
| Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL
Foto Instagram/Tatjana Dragovic
Pjevačica Žanamari Perčić (45) u braku je sa šest godina mlađim partnerom, basistom Mariom od 2014.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA))
Par ima i kćer Gabrielu, a dragocjene trenutke iz svog privatnog života Žanamari često dijeli i na svom Instagram profilu.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram
Bivša manekenka Iris Livaja i nogometaš Marko Livaja (33) vjenčali su se u svibnju 2022. godine, nakon osam godina veze.
| Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
Par ima dvoje djece, a Iris je od svog supruga starija čak 14 godina.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Savršen su primjer para koji dokazuje kako razlika u godinama zaista nije bitna za pronalazak sreće u ljubavi.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Miroslav Lelas/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Glumački par Jelena Perčin (45) i Momčilo Otašević (36) bili su u braku od 2018., a da se razvode, Perčin je otkrila početkom 2023.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
- Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju pa neću ni o rastavi - rekla je tad za Gloriju i nastavila:
| Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija
- Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Prije Momčila, glumica od 2008. do 2011. bila u braku s poduzetnikom Kristijanom Babićem dok danas ljubi glazbenika Antu Gelu, za kojeg se udala prije nekoliko mjeseci.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Igor Soban/PIXSELL, ilustracija
Glumica Nina Violić (54) je 18 godina mlađeg glumca Milana Marića upoznala u Beogradu 2014.
| Foto: Žarko Bašić/Pixsell
Bili su u vezi godinu i pol, a prekinuli su, kako su ranije rekli, jer su zbog poslovnih obveza teško održavali vezu na daljinu.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Glumica Zrinka Cvitešić (47) od 2014. godine je u vezi s pet godina mlađim Nikom Kranjčarom, no o svojoj vezi ne žele govoriti u javnosti.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Prije toga, Karlovčanka je bila s glazbenikom Hrvojem Rupčićem.
| Foto: DAVOR PUKLAVEC/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL/
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Pjevačica Severina (54) i 15-godina mlađi bivši srpski nogometaš Igor Kojić vjenčali su se 2015.
| Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Činilo se kao da njihovoj ljubavnoj sreći nema kraja, sve dok u kolovozu 2021. godine nisu objavili da se razvode.
| Foto: Instagram/ kolaž
- Odluku o razvodu smo donijeli zajednički i sporazumno te ju nećemo dodatno komentirati kao što nismo komentirali našu razdvojenost. Moja posvećenost sinu i borba za skrbništvo u mom su punom fokusu proteklih 20 mjeseci. Igor je bio divan partner, podrška i oslonac u teškom razdoblju mog života i želim mu svu sreću svijeta - rekla je tad Severina za Jutarnji list.
| Foto: Privatni album/
Par se upoznao u veljači 2015. na njezinom koncertu u Beogradu preko menadžera Edvina Softića, a zaljubili su se na prvi pogled.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Glumica Eva Mendes (52) osvojila je šest godina mlađeg kolegu Ryana Goslinga.
| Foto: screenshot/x
Eva i Ryan zajedno su od 2011. godine, a upoznali su se na snimanju hvaljenog filma 'The Place Beyond the Pines'.
| Foto: Profimedia
Imaju kćer Esmeraldu i sina Amanda.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Glumački par Hugh Jackam (58) Deborra-Lee Furnes (70) iznenadili su sve u rujnu 2023., kad su objavili da se razvode nakon 27 godina braka.
| Foto: Oscar Martin/DPA/PIXSELL
- Bili smo blagoslovljeni da provedemo gotovo tri desetljeća zajedno kao muž i žena u prekrasnom braku punom ljubavi. Naše se putovanje sada mijenja i odlučili smo se razdvojiti kako bismo nastavili s osobnim rastom - poručio je par pa dodao:
| Foto: Profimedia/Pool
- Obitelj nam je bila i uvijek će nam biti najveći prioritet. U ovo sljedeće poglavlje ulazimo sa zahvalnošću, ljubavlju i dobrotom. Molimo vas da poštujete našu privatnost dok prolazimo kroz ovu tranziciju.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Deborra-Lee i Hugh bili su u braku od 1996. godine. Mnogi su ih smatrali jednim od najskladnijih holivudskih parova jer uz njih se nikad nije vezao niti jedan skandal.
| Foto: PIXSELL, REUTERS
- Mislim da u vezama samo morate biti svoji. Čak i u dijelovima koje ne volite, zbog stvari kojih se sramite ili što ste učinili krivo. Ako ste u situaciji u kojoj možete biti ono što jeste i zaista iskreni, to je dobar početak - rekao je glumac u jednom intervjuu 2019.
| Foto: PIXSELL, REUTERS
Glumački par Lisa Bonet (58) i Jason Momoa (47) razveli su se prošle godine.
| Foto: PA/PIXSELL
Dogovorili su se oko svega, pisali su strani mediji.
| Foto: OConnor/AFF-USA.com
Dijele će skrbništvo nad djecom i oboje će jednako plaćati njihove troškove.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Glumica Demi Moore (63) nikad nije skrivala da voli mlađe muškarce, a to je tijekom godina i dokazala svojim izborom partnera.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Nakon razvoda od 15 godina mlađeg glumca Ashtona Kutchera 2013., ljubila je Seana Fridaya (39), Nicka Jonasa (33)...
| Foto: Twitter/Jeremy Meeks
- Kad smo se Ashton i ja vjenčali 24. rujna 2005., u te dvije godine našeg zabavljanja već smo prošli puno ozbiljnih izazova. Nije djelovalo kao da srljamo u nešto, zapravo potpuno suprotno. Slavili smo ljubav, koja je već prošla vatreno krštenje - napisala je u Moore u svojim memoarima 'Inside Out'.
| Foto: Twitter/Jeremy Meeks
Foto Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL