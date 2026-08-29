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JELA JE DORUČAK

FOTO Ovi prizori oduzimaju dah! Carmen Electra je gole grudi skrivala voćem pa jela bananu

Glumica je pokazala kako joj je doručak najvažniji dio dana. Otkrila je da se nalazi u Berlinu, a pozirala je na terasi s pogledom te pokazala da za prvi obrok u danu bira voće
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FOTO Ovi prizori oduzimaju dah! Carmen Electra je gole grudi skrivala voćem pa jela bananu
Doručak u Berlinu, napisala je Carmen Electra na svom Instagramu pa objavila set seksi fotografija. Teško je bilo odlučiti koja je atraktivnija. Na prvoj je pozirala s voćem koje je skrivalo bradavice... | Foto: Instagram
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Doručak u Berlinu, napisala je Carmen Electra na svom Instagramu pa objavila set seksi fotografija. Teško je bilo odlučiti koja je atraktivnija. Na prvoj je pozirala s voćem koje je skrivalo bradavice... | Foto: Instagram
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