MODNI BISERI FOTO Ovo su najluđe modne kombinacije s Ultre: Nosili su patkice, krila, rogove i trakice

Ultra je i ove godine pretvorila Split u središte svjetske elektroničke glazbe. Tisuće partijanera iz svih krajeva svijeta okupilo se na Parku mladeži, gdje su se zabavljali tijekom tri festivalske večeri. No odjevne kombinacije nekih privlačile su poglede i malo koga ostavile ravnodušnim...

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