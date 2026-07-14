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MODNI BISERI

FOTO Ovo su najluđe modne kombinacije s Ultre: Nosili su patkice, krila, rogove i trakice

Ultra je i ove godine pretvorila Split u središte svjetske elektroničke glazbe. Tisuće partijanera iz svih krajeva svijeta okupilo se na Parku mladeži, gdje su se zabavljali tijekom tri festivalske večeri. No odjevne kombinacije nekih privlačile su poglede i malo koga ostavile ravnodušnim...
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Split: Drugi dan Ultra Europe festivala
Olja Einfalt, poznata kao vampirica, za ovu je priliku stavila rogove. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Olja Einfalt, poznata kao vampirica, za ovu je priliku stavila rogove. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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