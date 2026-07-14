FOTO Ovo su najluđe modne kombinacije s Ultre: Nosili su patkice, krila, rogove i trakice

Ultra je i ove godine pretvorila Split u središte svjetske elektroničke glazbe. Tisuće partijanera iz svih krajeva svijeta okupilo se na Parku mladeži, gdje su se zabavljali tijekom tri festivalske večeri. No odjevne kombinacije nekih privlačile su poglede i malo koga ostavile ravnodušnim...
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Olja Einfalt, poznata kao vampirica, za ovu je priliku stavila rogove.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Olja Einfalt, poznata kao vampirica, za ovu je priliku stavila rogove. |
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Olja Einfalt, poznata kao vampirica, za ovu je priliku stavila rogove.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Neki su za ovu kombinaciju pripreme počeli mjesecima prije festivala.
| Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Neonske boje dominirale su publikom od prvih taktova do ranih jutarnjih sati.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Neonske boje, šljokice, perje, šeširi, mrežasti materijali i upečatljivi modni dodaci ponovno su pokazali da Ultra nije samo glazbeni festival.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Mnogi su odabrali kombinacije koje je bilo nemoguće ne primijetiti.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
I samo grudnjak za neke je bio dovoljan, pa se nisu trudili pronaći prikladnu majicu ili top.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Tigrasti uzorak, rupe, minijaturna odjeća....sve prolazi na Ultri.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ni ove godine nije nedostajalo kreativnosti.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Neki su za Ultru dobili i krila...
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Bilo je posla i za Spidermana koji je očito ljubitelj elektroničke glazbe.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
A na Ultri je uživao i Super Mario.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL