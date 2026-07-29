FOTO Ovog puta nije prekrila niti bradavice! Ispod prozirnog bodija Bianca nije nosila ništa

Censori je ovaj put na zabavu stigla u nešto pristojnijem izdanju, ali kako je večer odmicala, tako je ona 'skidala' odjeću sa sebe. Iako je na prvi pogled djelovala golo, na kraju večeri ipak je ostavila prozirni bodi...
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Supruga Kanyea Westa, Bianca Censori, pokazala je jedno od svojih najkontroverznijih izdanja dosad, nakon niza modnih kombinacija koje su već izazvale veliku pozornost.
| Foto: Instagram
Supruga Kanyea Westa, Bianca Censori, pokazala je jedno od svojih najkontroverznijih izdanja dosad, nakon niza modnih kombinacija koje su već izazvale veliku pozornost.
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Foto: Instagram
Supruga Kanyea Westa, Bianca Censori, pokazala je jedno od svojih najkontroverznijih izdanja dosad, nakon niza modnih kombinacija koje su već izazvale veliku pozornost.
| Foto: Instagram
Na zabavu je stigla u razuzdanom izdanju, a na početku je još bila odjevena.
| Foto: Instagram
No kako su gosti pristizali, Censori se razodijevala. Njen je suprug objavio fotografiju na kojoj se na prvi pogled činilo kao da je potpuno gola od struka naviše. No kada se bolje pogleda, vidi se da ipak ima prozirni bodi.
| Foto: Instagram
Ipak, bradavice ovaj put nije sakrila, a time su prekršili Instagram pravilo.
| Foto: Instagram
Bianca je nedavno za šetnju po LA-u odlučila odjenuti pripijeni bodi boje kože bez naramenica u kombinaciji s čizmama na petu do koljena.
| Foto: GEVA, RMLA, LESE
Foto screenshoot/Instagram
Svojedobno je za proslavu obukla bež korzet koji je malo toga ostavljao mašti.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Kanye je u potpunosti prekrio lice crnom maskom, a obukao je potpuno crni outfit.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Dok je Bianca na nekim snimkama ostala samo u bodiju, na drugim je nosila ukras za glavu s perjem.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Reper je navodno na zabavu pod maskama potrošio 400.000 dolara, a zabava se održala u luksuznom hotelu Airelles, Le Grand Contrôle, unutar dvorca Versailles.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Gola, maska mačke na licu i grudi prekrivene s rukama....takvu je fotku Bianca Censori objavila ranije na svom Instagram profilu.
| Foto: instagram
No rijetko što više može iznenaditi njene pratitelje. Naime, sa suprugom je prije nekoliko tjedana objavila spot u kojem u tangicama muze kravu.
| Foto: screenshot/Youtube
Ovaj par je često na udaru kritika upravo zbog odjevnih kombinacija za koje mnogi tvrde da nisu prikladne za javna događanja.
| Foto: screenshot/Youtube
Spot je većinu zgrozio...
| Foto: screenshot/Youtube
Foto screenshot/Youtube
Foto screenshot/Youtube
U spotu Bianca Censori, koja je poznata po oskudnim odjevnim kombinacijama i šokiranjem javnosti, u tangama i štiklama muze kravu.
| Foto: screenshot/Youtube
Bianca Censori (31) ovih dana je imala ima razlog za slavlje. Naime, njen dragi Kanye proslavio je 49. rođendan. Stoga je odjenula tangice pa se bacila na koljena...
| Foto: Instagram
Tu nije stala sa čestitkama. Objavila je fotku iz tuša.
| Foto: Instagram
'Pala' je i jedna 'pristojna' čestitka.
| Foto: Instagram
Bianca je nedavno na Instagram Story objavila golišavu fotku s kojom je zagolicala maštu pratitelja.
| Foto: Instagram, screenshot
No, to nije prvi put budući da je i prije nekoliko dana sa suprugom Kanyom Westom prošetala u gaćicama i prozirnoj jaknici, a nije marila za znatiželjne poglede.
| Foto: RMCL, NGRE
Zato je mnogima bilo jako čudno kada su je vidjeli potpuno odjevenu u kaputu u Melbourneu prošlog tjedna.
| Foto: Profimedia
Bianca Censori i inače gotovo bez cenzure pokazuje svoje tijelo.
| Foto: SOVE, GEVA, SPOT
Gola guza i bujne grudi često su u prvom planu...
| Foto: SOVE, GEVA, SPOT
Jednom se prilikom u oskudnom outfitu prošetala Los Angelesom. Bila je na samoj granici modnog peha, ali se zbog toga nije previše obazirala.
| Foto: SPOT, SOVE
Tada je pokazala novu, ružičastu frizuru, koju su vidjeli samo rijetki.
| Foto: SPOT, SOVE
Većina je gledala bujne grudi u oskudnom topu i tangice koje su provirivale ispod minijaturne suknje.
| Foto: SPOT, SOVE
Bianca je poznata po oskudnim outfitima koje redovno nosi u javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
U njima pozira i na društvenim mrežama. U galeriji pogledajte što je sve supruga Kanyea Westa nosila i pokazala previše...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto ROKA
Foto Instagram
Foto ROKA
Foto Instagram
Foto GUMU, BRPA
Foto SPOT
Foto SPOT
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto Instagram/screenshot
Foto SPOT, GOME, LESE
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto SPNW
Foto ABEI, SPNW, FRAT
Foto GUMU, BRPA
Foto GUMU, BRPA
Foto GIGU, JOOK
Foto PORJ, MIHA