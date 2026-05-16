FOTO 'Pod nož' je išla već sa 16 godina, operirala i grudi: Evo kako se mijenjala Tori Spelling

Tori Spelling proslavila se zahvaljujući seriji "Beverly Hills, 90210", a potječe iz poznate holivudske obitelji. Godinama je na udaru kritika zbog privatnog života i svog izgleda. Tori danas slavi 53. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Tori Spelling, pravim imenom Victoria Davey Spelling, rođena je 16. svibnja 1973. godine u Los Angelesu i tijekom desetljeća postala jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica američke pop kulture. Publika ju je najviše zapamtila po ulozi Donne Martin u kultnoj seriji "Beverly Hills, 90210", koja je obilježila devedesete godine i lansirala generaciju mladih zvijezda u sam vrh televizijske industrije.
| Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Tori Spelling, pravim imenom Victoria Davey Spelling, rođena je 16. svibnja 1973. godine u Los Angelesu i tijekom desetljeća postala jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica američke pop kulture. Publika ju je najviše zapamtila po ulozi Donne Martin u kultnoj seriji "Beverly Hills, 90210", koja je obilježila devedesete godine i lansirala generaciju mladih zvijezda u sam vrh televizijske industrije.
|
Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Tori Spelling, pravim imenom Victoria Davey Spelling, rođena je 16. svibnja 1973. godine u Los Angelesu i tijekom desetljeća postala jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica američke pop kulture. Publika ju je najviše zapamtila po ulozi Donne Martin u kultnoj seriji "Beverly Hills, 90210", koja je obilježila devedesete godine i lansirala generaciju mladih zvijezda u sam vrh televizijske industrije.
| Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Rođena u obitelji povezanoj s Hollywoodom, Tori je kći legendarnog televizijskog producenta Aarona Spellinga i spisateljice Candy Spelling. Odrastala je u luksuzu Beverly Hillsa, no njezin život nikada nije bio potpuno lišen pritiska javnosti. Već kao djevojčica pohađala je satove glume koje joj je organizirao otac, a ubrzo je počela dobivati manje uloge u popularnim televizijskim serijama osamdesetih godina.
| Foto: Reuters/Pixsell/Profimedia
Pravi proboj dogodio se kada je sa samo sedamnaest godina dobila ulogu Donne Martin u seriji „Beverly Hills, 90210“. Serija je postala globalni fenomen, a Tori je tijekom svih deset sezona ostala jedno od zaštitnih lica projekta. Iako su mnogi tvrdili da joj je slavnom prezimenu otvoren put prema uspjehu, Spelling je uspjela stvoriti vlastiti identitet i postati omiljena među publikom.
| Foto: Profimedia
Paralelno sa serijom nastupala je u brojnim televizijskim filmovima poput „Mother, May I Sleep with Danger?“ i „A Friend to Die For“, dok se kasnije okušala i u nezavisnim filmskim projektima kao što su Scary Movie 2 i „Trick“. Tijekom karijere često je birala uloge koje su kombinirale humor, dramu i autoironiju, svjesna vlastite medijske slike.
| Foto: Instagram
Početkom 2000-ih Tori Spelling okrenula se reality televiziji. Zajedno sa suprugom Deanom McDermottom snimala je emisije koje su prikazivale njihov privatni život, renovacije kuća i obiteljske izazove. Reality projekti poput "Tori & Dean: Home Sweet Hollywood" donijeli su joj novu generaciju obožavatelja, ali i dodatno otvorili vrata medijima u njezin intimni život.
| Foto: Instagram
Osim glume, Tori se okušala i kao spisateljica. Njezina autobiografija "sTori TELLING" postala je bestseller, a u knjigama koje su slijedile otvoreno je govorila o pritiscima slave, odnosu s majkom, financijskim problemima i izazovima majčinstva. Upravo je ta iskrenost često izazivala podijeljene reakcije javnosti. Jedni su je smatrali hrabrom i autentičnom, dok su drugi tvrdili da previše iznosi privatne detalje.
| Foto: Profimedia
Njezin privatni život godinama je bio predmet interesa javnosti. Nakon razvoda od prvog supruga Charlieja Shaniana, Tori se 2006. godine udala za Deana McDermotta. Zajedno su dobili petero djece i često javno govorili o usponima i padovima braka.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Njihova veza prolazila je kroz brojne krize, uključujući financijske probleme i McDermottovu nevjeru, no par je dugo pokušavao održati obitelj na okupu. Ipak, 2024. godine službeno je podnijela zahtjev za razvod.
| Foto: Profimedia
Posebno zanimljiv dio njezina života odnosi se na nasljedstvo obitelji Spelling. Nakon smrti Aarona Spellinga 2006. godine očekivalo se da će Tori naslijediti golemo bogatstvo procijenjeno na stotine milijuna dolara. Međutim, ona i brat Randy dobili su znatno manji dio nasljedstva nego što je javnost pretpostavljala, što je dovelo do višegodišnjeg zahlađenja odnosa između Tori i njezine majke Candy. Tek godinama kasnije obitelj je djelomično izgladila sukobe.
| Foto: Profimedia
Glumica je posljednjih godina na udaru kritika i zbog svoga izgleda. Mnogi su mediji isticali kako je znatno izgubila na kilaži.
| Foto: Profimedia
Nekoliko puta je išla "pod nož". Prvu plastičnu operaciju imala je već sa 16 godina kako bi popravila nos. Kasnije je povećala grudi i usne.
| Foto: Profimedia
U nastavku galerije provjerite kako se mijenjala kroz godine.
| Foto: Profimedia
Foto Dave Starbuck/DPA/PIXSELL
Foto LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL
Foto Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Foto Baxter/Press Association/PIXSELL
Foto Profimedia / JOEY ANDREW
Foto MICHAEL SIMON / INSTAR Images / Profimedia
Foto AJM/Press Association/PIXSELL
Foto © OConnor/Press Association/PIXSELL
Foto United Archives/Impress, REUTERS/PIXSELL
Foto FS2/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.
Foto O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Foto Torres/Press Association/PIXSELL
Foto KAMA
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Foto FS2/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.
Foto Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Foto Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION
Foto AJM/Press Association/PIXSELL
Foto SMXRF/PRESS ASSOCIATION
Foto GIDE, ALAM
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto IPA agency/ Elisabetta Sod
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Lee Roth/starmaxinc.com
Foto Russell Einhorn/PRESS ASSOCIATIO
Foto Peter Kramer/PRESS ASSOCIATION
Foto ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI
Foto AJM
Foto
Foto Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Foto MICHAEL GERMANA
Foto Chase Rollins
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto gotpap/starmaxinc.com
Foto O'Connor/PRESS ASSOCIATION