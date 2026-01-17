FOTO Evo kako je izgledala dodjela nagrada europskih Oscara: Slavio i hrvatski film

Večeras je u Berlinu, u svečanoj dvorani Haus der Kulturen der Welt, održana 38. dodjela Europskih filmskih nagrada, poznatih i kao „europski Oscar“, koje Europska filmska akademija dodjeljuje za najbolja ostvarenja iz europske kinematografije. Film 'Fiume o morte' Igore Bezinovića, osvojio je nagradu za najbolji europski dokumentarni film.
Glavni pobjednik večeri bio je norveški film Sentimental Value redatelja Joachima Triera, koji je odnijeo čak šest nagrada, uključujući najbolji europski film, najboljeg redatelja, te priznanja za najboljeg glumca i glumicu.
| Foto: Nadja Wohlleben
|
Foto: Nadja Wohlleben
| Foto: Nadja Wohlleben
Snažnu dominaciju ostvarenja iz skandinavske kinematografije dodatno su potvrdili priznanja za Stellan Skarsgårda kao najboljeg glumca i Renate Reinsve kao najbolju glumicu, oboje za uloge u Sentimental Value.
| Foto: Nadja Wohlleben
Posebnu radost hrvatskoj publici donio je filmski uspjeh dokumentarnog ostvarenja Fiume o morte! Igora Bezinovića, koje je osvojilo nagradu za najbolji europski dokumentarni film.
| Foto: Nadja Wohlleben
Redatelj Bezinović i producentica Vanja Jambrović primili su priznanje na pozornici, a Bezinović je nagradu posvetio gradu Rijeci i svima koji su sudjelovali u stvaranju filma.
| Foto: Nadja Wohlleben
Ceremonija je bila i prilika za obilježavanje umjetničkih doprinosa širom Europe: talijanska redateljica Alice Rohrwacher nagrađena je za posebno umjetničko dostignuće, a dodijeljena su priznanja i u brojnim drugim kategorijama koje slave raznolikost i kreativnost kontinentalne produkcije.
| Foto: Nadja Wohlleben
