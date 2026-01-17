Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SVEČANA VEČER

FOTO Evo kako je izgledala dodjela nagrada europskih Oscara: Slavio i hrvatski film

Večeras je u Berlinu, u svečanoj dvorani Haus der Kulturen der Welt, održana 38. dodjela Europskih filmskih nagrada, poznatih i kao „europski Oscar“, koje Europska filmska akademija dodjeljuje za najbolja ostvarenja iz europske kinematografije. Film 'Fiume o morte' Igore Bezinovića, osvojio je nagradu za najbolji europski dokumentarni film.
2026 European Film Awards, in Berlin
Glavni pobjednik večeri bio je norveški film Sentimental Value redatelja Joachima Triera, koji je odnijeo čak šest nagrada, uključujući najbolji europski film, najboljeg redatelja, te priznanja za najboljeg glumca i glumicu. | Foto: Nadja Wohlleben
1/49
Glavni pobjednik večeri bio je norveški film Sentimental Value redatelja Joachima Triera, koji je odnijeo čak šest nagrada, uključujući najbolji europski film, najboljeg redatelja, te priznanja za najboljeg glumca i glumicu. | Foto: Nadja Wohlleben
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026