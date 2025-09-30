FOTO Pogledajte kako se Nicole Kidman mijenjala: Botoks joj je potpuno promijenio lice...

Svjetsku javnost šokirala je vijest da su se rastali Nicole Kidman i Keith Urban, jedan od naizgled najskladnijih parova u svijetu Hollywooda. Glumici ovo nije bio prvi brak, a godinama je na meti kritika zbog korištenja botoksa
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Australska glumica jednu od prvih uloga u životu ostvarila je u tinejdžerskom filmu 'BMX Bandits' 1983. Tada je nosila svoju prirodno kovrčavu kosu te je na licu imala pjegica.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
U vrijeme snimanja filma imala je 16 godina.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Nakon niza manjih uloga, šira javnost ju je zamijetila u filmu 'Batman Forever' 1995. godine. Australka je očarala svijet svojom ljepotom te je bila 'klasična' seksi plavuša plavih očiju na koju je pao i Kilmerov Batman.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Tri godine nakon toga, Kidman je glumila uz Gorana Višnjića u filmu 'Magija'. U međuvremenu, Nicole je, smatraju neki, operirala nos iako glumica to nikada nije htjela potvrditi.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Nicole se s 23 godine udala za kolegu Tom Cruisea. U braku su bili 10 godina, a Nicole je od njega bila viša 10 cm
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Par se upoznao na snimanju filma 'Dani groma', a godinu dana kasnije, na Badnjak 1990. su se vjenčali. Cruise je tada već bio zvijezda dok je lijepa Australka gradila glumačku karijeru.
| Foto: Paramount Pictures
Zajedno su snimili tri filma, a posljednji je bio ''Oči širom zatvorene''. Glumica je nedavno rekla da je redatelj Stanley Kubrick tim filmom 'sabotira' njihov brak
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Par je 1992. posvojio kćer Isabellu., a 1995. sina Connora. Razveli su se 2001. godine, a Tom je dobio skrbništvo. Nicole s djecom iz prvog braka nema odnos, a Isabell na vlastito vjenčanje nije zvala oca.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Nakon rastave Nicole je nominirana za Oscara za ulogu u filmu ''Moulin Rouge!''.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Dvije godine kasnije Oscara dobiva za ulogu Virginije Wolf u filmu ''Sati''.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Nicole se 2006. udala za country pjevača Keitha Urbana, s kojim ima dvije kćeri. Vjenčanje je bilo u Australiji
| Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod
Moj život se promijenio. On je sjajan, brižan čovjek i uz njega se osjećam sigurno. Ne volimo se odvajati - rekla je Nicole svojedobno.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
Dvije godine kasnije snima ''Australiju'', a sve su glasnije priče o prekomjernom ubrizgivanju botoksa
| Foto: James Fisher
Lice joj je s godinama, smatraju stručnjaci, postalo ukočenije. Zbog botoksa je dobila i sitnije bore na vrhu nosa.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Zbog čestog zatezanja lica, Nicole su vjeđe postale 'teže', smatraju kirurzi.
| Foto: Mario Anzuoni
Čak sam probala i botoks, ali nisam znala kako će mi lice poslije izgledati. Više ga ne koristim i mogu ponovno pomicati čelo, kazala je Kidman ranije
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Xavier Collin/Image Press Agency
U ponedjeljak je javnost šokirala vijest da su se ona i Keith Urban rastali.
| Foto: Mario Anzuoni
Izvori tvrde kako par od ljeta više ne živi zajedno te da Nicole nije htjela rastavu.
| Foto: Lionel Hahn
U braku su bili 19 godina
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto KAYLEE GREENLEE BEAL/REUTERS
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION