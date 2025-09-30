Obavijesti

RAZVELA SE OD URBANA

FOTO Pogledajte kako se Nicole Kidman mijenjala: Botoks joj je potpuno promijenio lice...

Svjetsku javnost šokirala je vijest da su se rastali Nicole Kidman i Keith Urban, jedan od naizgled najskladnijih parova u svijetu Hollywooda. Glumici ovo nije bio prvi brak, a godinama je na meti kritika zbog korištenja botoksa
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
