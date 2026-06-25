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JEDINSTVEN AMBIJENT

FOTO Pogledajte odličnu atmosferu s koncerta i gala večeri na splitskom Peristilu

U srijedu navečer na Peristilu je, u srcu Dioklecijanove palače, održana Dioklecijanova Gala večer. Ovaj jedinstveni glazbeno-scenski spektakl koji spaja klasičnu glazbu i suvremeni DJ nastup privukao je brojne gledatelje, a u galeriji pogledajte kako je bilo.
Split: Dioklecijanova gala večer na Peristilu
Foto Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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