FOTO Pogledajte odličnu atmosferu s koncerta i gala večeri na splitskom Peristilu

U srijedu navečer na Peristilu je, u srcu Dioklecijanove palače, održana Dioklecijanova Gala večer. Ovaj jedinstveni glazbeno-scenski spektakl koji spaja klasičnu glazbu i suvremeni DJ nastup privukao je brojne gledatelje, a u galeriji pogledajte kako je bilo.
Foto Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
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