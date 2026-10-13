FOTO Pogledajte sva filter lica Maje Šuput u pet dana...

Definitivno je kraljica dobrog provoda, ali i jakog makeupa i filtera. Naša poznata pjevačica 47. rođendan proslavila je čak dva puta. Prvo je uživala u romantičnom vikendu u Londonu s novim, 16 godina mlađim dečkom Emilom Tedeschijem mlađim, a dva tjedna kasnije okupila je najbliže prijatelje i zaputila se u Beograd, gdje su feštali dan i noć. Brojne fotografije iz provoda podijelila je na Instagramu, a mnogima je za oko zapelo kako na gotovo svakoj izgleda drukčije
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Na objavljenim fotografijama Maja je izgledala svježe i neumorno te se činilo kako je beogradski noćni život uopće ne umara, ali iza tog svježeg izgleda kriju se sve popularnije aplikacije koje nude bezbroj filtera uz pomoć kojih se čak i one najmanje nesavršenosti mogu prekriti.
| Foto: Instagram
Na objavljenim fotografijama Maja je izgledala svježe i neumorno te se činilo kako je beogradski noćni život uopće ne umara, ali iza tog svježeg izgleda kriju se sve popularnije aplikacije koje nude bezbroj filtera uz pomoć kojih se čak i one najmanje nesavršenosti mogu prekriti. |
Foto: Instagram
Na objavljenim fotografijama Maja je izgledala svježe i neumorno te se činilo kako je beogradski noćni život uopće ne umara, ali iza tog svježeg izgleda kriju se sve popularnije aplikacije koje nude bezbroj filtera uz pomoć kojih se čak i one najmanje nesavršenosti mogu prekriti.
| Foto: Instagram
Naravno, nije sve u filterima, Maja je poznata po tome da voli eksperimentirati i s jakom šminkom, a to najbolje možemo vidjeti kroz svaku novu epizodu showa 'Supertalent', u kojemu je članica žirija.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Osoba koja stoji iza njezina makeupa i osoba koja zna sve njezine želje, što treba naglasiti, a što treba prikriti je mladi vizažist Karlo Rusan, na društvenim mrežama poznatiji pod profilom 'Ruka beauty'.
| Foto: Instagram
Mladi Karlo je tako za zadnju epizodu 'Supertalenta' Majin makeup prilagodio seksi crvenoj haljini uz dodatak perja koju je nosila, naglasio joj je jagodične kosti bronzerom, a nos je smanjio isto tako uz pomoć bronzera.
| Foto: Instagram
Kako bi Maja dobila popularan 'fox eye' efekt, odnosno efekt oči lisice, Karlo je sjenilo na očima nanosio s laganim nagibom prema gore, a isto tako je zalijepio i njezine umjetne trepavice. Uz pomoć dobre šminke i vizažista koji dobro poznaje Majino lice, pjevačica je istaknula sve što je htjela, ali ni dobar makeup nije svemoguć.
| Foto: Instagram
Nije samo Maja poznata po filterima, njezin jako dobar prijatelj i stilist Marko Grubnić također objavljuje fotografije na kojima svojim fotografijama daje poseban 'sjaj' te je u tome već postao maher, a on je još 2019. godine za 24sata pričao o korištenju filtera te je tad rekao da ne vidi problem u tome.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
- Ne koristim photoshop, nemam to instalirano niti se znam time baviti. I bolje da se time ne bavim jer bih sebe vjerojatno pretvorio u dinosaura. Tako da koristim filtere, i da, pretjerujem, ali ja to tako volim. Volim da je slika živa, puna boja, vesela... Tako doživljavam Instagram, da je prepun šarenila, nikakvo sivilo. Uglavnom koristim tri aplikacije i toliko sam se ispraksirao u tome da to uredim u doslovno pet minuta - objasnio je Marko 2019. godine.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
No što se dogodi kad se zaigra s filterima, kad se lice toliko “popegla” da osoba na svakoj fotografiji izgleda drugačije? Upravo to se dogodilo Maji koja je u nekoliko dana partijanja po Beogradu objavila pozamašan broj fotografija, a na svakoj je izgledala drugačije
| Foto: Instagram/Maja Šuput
U prilog tomu idu i fotografije s eventa koje nisu prošle kroz “filtere”, a na njima su vidljive i eventualne borice koje na Instagramu pjevačica vješto krije.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Maja tako na Instagramu djeluje zategnuto, ima potpuno čisti ten bez ijedne pore i bore, ali i na svakoj izgleda drugačije. Naravno, to može zahvaliti i brojnim perikama i ekstenzijama za kosu jer čas ima kratku kosu, a čas joj je kosa svezana u rep koji joj seže sve do guze.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Koliko se Maja zaigrala s filterima i obradom fotografija najbolje se može vidjeti na njezinoj bradi koja je, čini se, u Beogradu išla više u “špic” dok je na neobrađenim fotografijama ona značajno zaobljenija.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Naravno, Maja nije jedina koja koristi filtere, mnogi to rade, ali Maja je poštena i uvijek pripazi da na fotografijama “popegla” i ekipu koja pozira s njom. Tako i njezin novi dečko, Emil Tedeschi mlađi, nije ostao uskraćen za malu dozu “peglanja” filterima.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Ne bi bilo lijepo za Instagram feed da Maja, koja uz pomoć šminke i filtera na nekim slikama bude svjetlije puti, a na drugim slikama tamnije puti, bude skroz “popeglana”, a njezin novi dečko ne.
| Foto: Instagram
Na fotkama koje Maja nije obradila, a nalaze se na profilima drugih, Emil djeluje opušteno s vidljivom teksturom kože lica, no kako mu je Maja “uskočila” u krilo za fotkanje, tako kao da su mu “uskočili” i filteri te on odjednom izgleda isto zategnutije, ispeglanije, ali i mlađe.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Umjesto svijetle puti, Emil je na fotografijama osunčanog tena, naravno ne u toj razini kakva je njegova Maja, ali dovoljno da se primijeti kako s filterima prati nju.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Na fotografijama iz Beograda na kojima pozira u crvenoj šljokičastoj haljini, Majino čelo djeluje normalno i visoko, kako ono inače i jest, ali zato na fotografijama od samo nekoliko dana kasnije, gdje je pozirala u “Supertalentu” i u crnoj čipki u centru Zagreba, njezino čelo magično je duplo manje!
| Foto: Instagram
Možda je samo riječ o jačem bronzeru, možda je za veličinu čela kriva i drugačija frizura, odnosno perika, ali i uz jaču šminku i periku na koju je bilo ušiveno perje za tako drastičnu promjenu zaslužni su filteri.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Iako Maja na svakoj fotografiji izgleda drugačije te se trudi sakriti i najmanju sitnicu koja joj se ne sviđa, zahvaljujući neobrađenim fotografijama možemo se podsjetiti kako pjevačica zaista izgleda.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput