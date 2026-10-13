FOTO Pogledajte sva filter lica Maje Šuput u pet dana...

- Ne koristim photoshop, nemam to instalirano niti se znam time baviti. I bolje da se time ne bavim jer bih sebe vjerojatno pretvorio u dinosaura. Tako da koristim filtere, i da, pretjerujem, ali ja to tako volim. Volim da je slika živa, puna boja, vesela... Tako doživljavam Instagram, da je prepun šarenila, nikakvo sivilo. Uglavnom koristim tri aplikacije i toliko sam se ispraksirao u tome da to uredim u doslovno pet minuta - objasnio je Marko 2019. godine. | Foto: Instagram/Maja Šuput