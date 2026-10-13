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GLAMUR IZNAD SVEGA

FOTO Pogledajte sva filter lica Maje Šuput u pet dana...

Definitivno je kraljica dobrog provoda, ali i jakog makeupa i filtera. Naša poznata pjevačica 47. rođendan proslavila je čak dva puta. Prvo je uživala u romantičnom vikendu u Londonu s novim, 16 godina mlađim dečkom Emilom Tedeschijem mlađim, a dva tjedna kasnije okupila je najbliže prijatelje i zaputila se u Beograd, gdje su feštali dan i noć. Brojne fotografije iz provoda podijelila je na Instagramu, a mnogima je za oko zapelo kako na gotovo svakoj izgleda drukčije
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FOTO Pogledajte sva filter lica Maje Šuput u pet dana...
Na objavljenim fotografijama Maja je izgledala svježe i neumorno te se činilo kako je beogradski noćni život uopće ne umara, ali iza tog svježeg izgleda kriju se sve popularnije aplikacije koje nude bezbroj filtera uz pomoć kojih se čak i one najmanje nesavršenosti mogu prekriti. | Foto: Instagram
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Na objavljenim fotografijama Maja je izgledala svježe i neumorno te se činilo kako je beogradski noćni život uopće ne umara, ali iza tog svježeg izgleda kriju se sve popularnije aplikacije koje nude bezbroj filtera uz pomoć kojih se čak i one najmanje nesavršenosti mogu prekriti. | Foto: Instagram
Komentari 1

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