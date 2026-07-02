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BUJNA NAVIJAČICA

FOTO Pogledajte sva vatrena izdanja Knollice na ovom SP-u

Ivana Knoll proslavila se zahvaljujući svjetskim nogometnim prvenstvima. Utakmice je sa stadiona počela gledati 2014. godine, no tek je 2022. postala svjetski poznata. I sada s tribina bodri vatrene, a ne propušta niti jednu utakmicu. No za svaku je pripremila pomno biran outfit koji uvijek privuče pažnju...
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FOTO Pogledajte sva vatrena izdanja Knollice na ovom SP-u
Foto screenshoot/Instagram
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Foto: screenshoot/Instagram
Komentari 2

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