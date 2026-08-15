Obavijesti

Galerija

Komentari 1
VEČER SEKSEPILA

FOTO Pogledi su bježali prema dekolteima! Drugi dan SFF-a pun smjelih i zavodljivih izdanja

Crveni tepih Sarajevo Film Festivala i drugog je dana privukao mnoge poznate goste, a uz filmske priče u središtu pozornosti ponovno su bile i modne kombinacije. Dame su za večernji izlazak birale vrlo različita izdanja, od crne haljine s prozračnim donjim dijelom do upečatljivih srebrnih kreacija. Neke su se odlučile i za odvažnije krojeve pa nije nedostajalo dubokih dekoltea, prozirnih detalja, šljokica i pripijenih haljina koje su privlačile poglede fotografa. Među poznatim licima na crvenom tepihu bila je i Gordana Boban, koju gledatelji dobro pamte kao tajnicu Ivanu iz popularne serije 'Lud, zbunjen, normalan'.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom drugog dana 32. Sarajevo Film Festivala
Foto Armin Durgut/PIXSELL
1/25
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026