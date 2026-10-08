FOTO Poznati na Duchess reviji: U modi uživali Jakov Kitarović, Borna Kotromanić, Mia Dimšić...
Snježana Schillinger predstavila je na modnoj reviji u vlaku koji je vozio od Zagreba do Zaprešića komade iz svoje nove kolekcije. U 'pisti na tračnicama' uživali su Jakov Kitarović, Borna Kotromanić, Mia Dimšić, Neven Ciganović i brojni drugi
Modna pista večeras se preselila na prilično neobično mjesto – u vlak. Duchess Womenswear novu kolekciju za sezonu jesen/zima 2026./2027. predstavlja tijekom vožnje od Zagreba do Zaprešića i natrag, a među uzvanicima su se okupila i brojna poznata lica. | Foto: Marko Seper/PIXSELL