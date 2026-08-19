FOTO Prekinuli su Ksenija i Josip iz 'Ljubav je na selu': Ovako je izgledala njihova romansa

Par iz posljednje sezone reality showa više nije zajedno, iako je njihova priča izmamila suze na lice i drugim kandidatima. Ksenija je potvrdila da ona i Josip više nisu zajedno. Evo kako su se zaljubili
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Jedini par 18. sezone sezone showa 'Ljubav je na selu' više nije zajedno. Ksenija Barić potvrdila je za RTL.hr kako je došao kraj njenoj ljubavi s Josipom Đerfijem.
| Foto: RTL
Jedini par 18. sezone sezone showa 'Ljubav je na selu' više nije zajedno. Ksenija Barić potvrdila je za RTL.hr kako je došao kraj njenoj ljubavi s Josipom Đerfijem.
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Foto: RTL
Jedini par 18. sezone sezone showa 'Ljubav je na selu' više nije zajedno. Ksenija Barić potvrdila je za RTL.hr kako je došao kraj njenoj ljubavi s Josipom Đerfijem.
| Foto: RTL
Josip i ja više nismo zajedno, ali za sada ne želim iznositi detalje, rekla je Ksenija.
| Foto: RTL
Njihova je romansa u velikom finalu 18. sezone showa rasplakala kandidate, ali i voditeljicu Anitu.
| Foto: RTL
Ljubav je započela kada je Ksenija stigla na Josipovu farmu u baranjskom naselju Suza. Ona je tada iza sebe imala dugogodišnju vezu, a dolazak na farmu opisala je kao priliku za novi početak.
| Foto: RTL
Kako je sezona išla kraju, oni su postali sve bliži, a na kraju ju je Josip odabrao za romantično putovanje. Postali su nerazdvojni, a odnos se nastavio i nakon završetka snimanja.
| Foto: RTL
U ostatku galerije pogledajte kako je izgledala njihova veza.
| Foto: Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Instagram
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto RTL