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FOTO Prekinuli su Ksenija i Josip iz 'Ljubav je na selu': Ovako je izgledala njihova romansa

Par iz posljednje sezone reality showa više nije zajedno, iako je njihova priča izmamila suze na lice i drugim kandidatima. Ksenija je potvrdila da ona i Josip više nisu zajedno. Evo kako su se zaljubili
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FOTO Prekinuli su Ksenija i Josip iz 'Ljubav je na selu': Ovako je izgledala njihova romansa
Jedini par 18. sezone sezone showa 'Ljubav je na selu' više nije zajedno. Ksenija Barić potvrdila je za RTL.hr kako je došao kraj njenoj ljubavi s Josipom Đerfijem. | Foto: RTL
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Jedini par 18. sezone sezone showa 'Ljubav je na selu' više nije zajedno. Ksenija Barić potvrdila je za RTL.hr kako je došao kraj njenoj ljubavi s Josipom Đerfijem. | Foto: RTL
Komentari 2

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