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OSVOJILE SVIJET

FOTO Prije 30 godina objavile su kultni hit: Pogledajte kako su se mijenjale članice Spice Girls

Spice Girls su prije 30 godina pokorile svijet hitom "Wannabe". U galeriji pogledajte kako se slavna petorka mijenjala kroz godine.
FOTO Prije 30 godina objavile su kultni hit: Pogledajte kako su se mijenjale članice Spice Girls
Spice Girls su se na sceni pojavile 1994., a dvije godine kasnije objavile su hit "Wannabe". Postale su jedna od najprodavanijih grupa u povijesti glazbe te su rušile sve rekorde. Ne postoji vjerojatno osoba na svijetu koja nikada za njih nije čula, no nakon raspada grupe svaka je išla u svom smjeru. U galeriji pogledajte kako su se mijenjale. | Foto: Instagram
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Spice Girls su se na sceni pojavile 1994., a dvije godine kasnije objavile su hit "Wannabe". Postale su jedna od najprodavanijih grupa u povijesti glazbe te su rušile sve rekorde. Ne postoji vjerojatno osoba na svijetu koja nikada za njih nije čula, no nakon raspada grupe svaka je išla u svom smjeru. U galeriji pogledajte kako su se mijenjale. | Foto: Instagram
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