FOTO Ronaldova bivša šokirala izgledom na crvenom tepihu
Irina Shayk jedno je od najprepoznatljivijih imena u svijetu mode, model čiji su izgled i profesionalizam obilježili više od desetljeća međunarodne modne industrije. Ipak, i dalje zna kako iznenaditi svojom pojavom, što je ponovno postigla na predstavljanju Pirellijevog kalendara za 2026. godinu u Pragu.
Irina Shayk svoj je put do zvjezdanog statusa gradila strpljivo, pretvarajući početne angažmane u karijeru koja se danas smatra jednom od najuspješnijih u modernom modelingu. | Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS