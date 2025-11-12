Naša operna diva i glumica Sandra Bagarić podijelila je na društvenim mrežama fotografije sa sestrom, a brojni su pratitelji uočili brojne sličnosti
FOTO Sandra Bagarić pokazala s kim uživa u kišnom danu i u shoppingu u Sarajevu
Naša proslavljena operna diva i glumica, Sandra Bagarić, poznata je po svom gustom rasporedu i brojnim nastupima diljem regije. No, unatoč karijeri koja zahtijeva stalnu posvećenost, uvijek pronađe vremena za ono najvažnije – obitelj. Nakon radnog ljeta i jeseni, pjevačica je odlučila posjetiti rodnu Bosnu i Hercegovinu, a svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila da uživa u najdražem društvu.
