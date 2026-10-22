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VRUĆE U BEOGRADU

FOTO Seka, pazi haljinu! Grudi kipjele, a gaćice provirile

Grudi su joj kipjele iz dubokog dekoltea, a tijekom energičnog plesa provirile su joj i gaćice! Seka Aleksić (45) u srijedu navečer predstavila je deseti studijski album 'Femme Fatale' u beogradskom klubu Dragstor, a za nastup je odabrala izazovnu crvenu haljinu s brojnim izrezima i visokim prorezom koji je otkrivao gotovo cijelu nogu. Na pozornici su joj se pridružile plesačice, pogledajte kako je bilo!
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Beograd: Promocija desetog studijskog albuma Seke Aleksić, „Femme Fatale”
Foto Antonio Ahel
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Foto: Antonio Ahel
Komentari 3

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