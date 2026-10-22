VRUĆE U BEOGRADU
FOTO Seka, pazi haljinu! Grudi kipjele, a gaćice provirile
Grudi su joj kipjele iz dubokog dekoltea, a tijekom energičnog plesa provirile su joj i gaćice! Seka Aleksić (45) u srijedu navečer predstavila je deseti studijski album 'Femme Fatale' u beogradskom klubu Dragstor, a za nastup je odabrala izazovnu crvenu haljinu s brojnim izrezima i visokim prorezom koji je otkrivao gotovo cijelu nogu. Na pozornici su joj se pridružile plesačice, pogledajte kako je bilo!Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu