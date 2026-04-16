FOTO Seksi glumica se nakon 34 godine vraća u "Spasilačku službu", evo kako sad izgleda

Erika Eleniak vraća se na male ekrane kao Shauni McClain u "Spasilačkoj službi", 34 godine nakon što je otišla iz spomenute serije. Danas 56-godišnja glumica na sceni je odmalena, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Nove epizode serije "Spasilačka služba" na male ekrane vratit će neke od likova kojih se svi dobro sjećamo, a jedan od njih je Shauni McClain.
Foto: Profimedia
Glumica Erika Eleniak ponovit će svoju slavnu ulogu, od koje je odustala prije čak 34 godine.
Prema pisanju Deadlinea, 56-godišnja glumica pojavit će se kao gošća u seriji, a svi jedva čekaju vidjeti kako Shauni danas izgleda.
Eleniak je glumila u prve dvije sezone "Spasilačke službe", a odustala je od serije na početku treće sezone.
Erika Eleniak na sceni je odmalena, a prvu veću ulogu imala je kao 12-godišnja djevojčica u filmu "E.T. the Extra-Terrestrial".
Eleniak se 1989. godine pojavila u časopisu Playboy, a iste godine počela je glumiti u seriji "Charles in Charge ". Pojavila se i u hit seriji "Puna kuća".
"Spasilačka služba" proslavila ju je diljem svijeta, a 90-ih godina pojavila se u nekoliko filmova i serija. Kasnije se pojavila u nekoliko reality emisija.
Eleniak je bila zaručena za kolegu Billyja Warlocka s kojim je glumila u "Spasilačkoj službi". Bili su par i na malim ekranima.
Nakon što su se razišli, udala se za Philipa Gogliju 1998. godine, no brak je potrajao samo šest mjeseci.
Roch Daigle njezin je drugi suprug s kojim danas ima kćer.
U nastavku galerije pogledajte kako se glumica mijenjala kroz godine.
