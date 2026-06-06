FOTO Serija 'Seks i grad' imala je premijeru prije 28 godina, evo gdje su glumci danas

Nedugo nakon što je njegov lik preminuo 2021. godine u seriji "I tek tako...", više žena javno ga je optužilo za seksualni napad. Noth je odbacio te optužbe i negirao bilo kakvo nedolično ponašanje. Kao posljedica tih optužbi, njegov je lik izbačen iz završnice prve sezone serije, a Noth više nije sudjelovao ni u seriji "The Equalizer". Noth i njegova supruga Tara Wilson imaju dva sina: Oriona Christophera i Keatsa. | Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL