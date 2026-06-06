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OSVOJILI ČITAV SVIJET

FOTO Serija 'Seks i grad' imala je premijeru prije 28 godina, evo gdje su glumci danas

Seriju "Seks i grad" za HBO je napravio Darren Star, a premijeru je imala 6. lipnja 1998. godine. Temeljena na knjizi autorice Candace Bushnell, serija je osvojila čitav svijet te je s vremenom postigla kultni status. Nakon šest sezona i 94 epizode, objavljena su dva filma te svojevrsni nastavak "I tek tako...". U galeriji pogledajte kako su se glavna glumačka postava mijenjala kroz godine.
FOTO Serija 'Seks i grad' imala je premijeru prije 28 godina, evo gdje su glumci danas
Serija "Seks i grad" promijenila je televizijski svijet, način na koji se razgovara o seksu te karijere četiri glavne glumice. Kristin Davis, Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker i Cynthia Nixon utjelovile su Charlotte, Samanthu, Carrie i Mirandu, a provjerite koliko su se promijenile od onda. | Foto: IMDB/screenshot
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Serija "Seks i grad" promijenila je televizijski svijet, način na koji se razgovara o seksu te karijere četiri glavne glumice. Kristin Davis, Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker i Cynthia Nixon utjelovile su Charlotte, Samanthu, Carrie i Mirandu, a provjerite koliko su se promijenile od onda. | Foto: IMDB/screenshot
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