FOTO Serija 'Seks i grad' imala je premijeru prije 28 godina, evo gdje su glumci danas

Seriju "Seks i grad" za HBO je napravio Darren Star, a premijeru je imala 6. lipnja 1998. godine. Temeljena na knjizi autorice Candace Bushnell, serija je osvojila čitav svijet te je s vremenom postigla kultni status. Nakon šest sezona i 94 epizode, objavljena su dva filma te svojevrsni nastavak "I tek tako...". U galeriji pogledajte kako su se glavna glumačka postava mijenjala kroz godine.
Serija "Seks i grad" promijenila je televizijski svijet, način na koji se razgovara o seksu te karijere četiri glavne glumice. Kristin Davis, Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker i Cynthia Nixon utjelovile su Charlotte, Samanthu, Carrie i Mirandu, a provjerite koliko su se promijenile od onda.
| Foto: IMDB/screenshot
Serija "Seks i grad" promijenila je televizijski svijet, način na koji se razgovara o seksu te karijere četiri glavne glumice. Kristin Davis, Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker i Cynthia Nixon utjelovile su Charlotte, Samanthu, Carrie i Mirandu, a provjerite koliko su se promijenile od onda.
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Foto: IMDB/screenshot
Serija "Seks i grad" promijenila je televizijski svijet, način na koji se razgovara o seksu te karijere četiri glavne glumice. Kristin Davis, Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker i Cynthia Nixon utjelovile su Charlotte, Samanthu, Carrie i Mirandu, a provjerite koliko su se promijenile od onda.
| Foto: IMDB/screenshot
Sarah Jessica Parker utjelovila je Carrie Bradshaw. Parker je godinama glumila u nekoliko serija prije nego što je dobila ulogu koja ju je vinula među najveće zvijezde: Carrie Bradshaw, beznadnu romantičarku koja obožava Cosmopolitan koktele.
| Foto: IFA Film
Od tada je više puta utjelovila taj kultni lik u raznim nastavcima i spin-offovima — u filmu "Seks i grad" iz 2008., njegovu nastavku "Seks i grad 2" iz 2010. te u seriji "I tek tako...".
| Foto: Raoul Gatchalian/starmaxinc.com
Osim uloge Carrie, Parker je nastavila uspješnu karijeru u filmovima, uključujući "The Family Stone" i "Failure to Launch". Također se pojavila u tri epizode serije FOX-a "Glee" 2012. godine, što joj je bio prvi televizijski angažman nakon završetka serije "Seks i grad". Kasnije se vratila na HBO u ulozi Frances Dufresne u seriji "Divorce", koja se prikazivala od 2016. do 2019. godine.
| Foto: CQZ
Izvan televizije, Parker je 2005. godine osnovala vlastitu produkcijsku tvrtku Pretty Matches. Sa suprugom Matthewom Broderickom u braku je od 1997. godine, a zajedno imaju troje djece — blizanke Tabithu Hodge i Marion Lorettu Elwell te sina Jamesa Wilkieja Brodericka.
| Foto: Mehdi Taamallah/PRESS ASSOCIATIO
Foto Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Otkako je utjelovila Samanthu Jones u seriji "Seks i grad" i ponovno preuzela tu ulogu u filmskim adaptacijama, Kim Cattrall ostala je aktivna na filmskoj i televizijskoj sceni.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Među njezinim zapaženijim filmskim ulogama su "Crossroads" i "Ice Princess", a na televiziji je nastupila u projektima poput "Producing Parker", "Sensitive Skin", "How I Met Your Father" i "Tell Me a Story".
| Foto: pixsell/ilsutracija
Osim glume, Cattrall je napisala dvije knjige, "Sexual Intelligence" iz 2005. godine i "Being a Girl" iz 2006. godine. Cattrall je od 2016. godine u vezi s Russellom Thomasom.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Godine 2020. glumila je i bila izvršna producentica dramske serije "Filthy Rich" na FOX-u. Nije ponovno utjelovila Samanthu Jones u seriji "I tek tako..." iz 2021. godine, a ranije je izjavila da smatra kako je njezino vrijeme u franšizi prirodno završilo nakon drugog filma.
| Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION
Ipak, u lipnju 2023. objavljeno je da će se vratiti u drugoj sezoni serije "I tek tako..." kroz gostovanje u završnoj epizodi sezone. Doista se pojavila u finalu, u sceni u kojoj iz stražnjeg sjedala automobila telefonom govori Carrie da je zapela u Londonu i da neće moći doći na njezinu "Posljednju večeru" u starom stanu.
| Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION
Osim što je ponovno utjelovila Charlotte York u filmskim adaptacijama i seriji "I tek tako...", Kristin Davis ostvarila je brojne uloge na filmu, televiziji i kazališnim daskama nakon završetka serije 2004. godine.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Tijekom 2000-ih posuđivala je glas glavnom liku, gospođici Spider, u animiranoj dječjoj seriji "Miss Spider's Sunny Patch Friends", koja se prikazivala od 2004. do 2008. godine. Godine 2013. gostovala je i u emisiji "Project Runway".
| Foto: Instagram/Kristin Davis
Među njezinim poznatijim filmskim naslovima nalaze se "The Shaggy Dog", "Couples Retreat" te "Holiday in the Wild", film koji je dodatno skrenuo pozornost na njezin angažman u području zaštite slonova. Davis je također intenzivno surađivala s United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) na podizanju svijesti o seksualnom nasilju nad ženama u Kongu.
| Foto: Instagram/Kristin Davis
Na Broadwayu je debitirala 2012. godine u obnovljenoj produkciji predstave "The Best Man", zajedno s Jamesom Earlom Jonesom i Johnom Stamosom.
| Foto: Instagram/Kristin Davis
Izvan glumačke karijere, Davis je majka dvoje djece, kćeri Gemme Rose i sina Wilsona.
| Foto: Profimedia
Otkako je utjelovila Mirandu Hobbes u seriji "Seks i grad" te ponovno preuzela svoju Emmyjem nagrađenu ulogu u filmskim adaptacijama i spin-off seriji "I tek tako...", Cynthia Nixon osvojila je brojne nagrade i priznanja za svoj hvaljeni rad na filmu, televiziji i kazališnoj pozornici.
| Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL
Godine 2006. osvojila je nagradu Tony za najbolju glumicu u predstavi zahvaljujući ulozi u "Rabbit Hole", a drugu Tony nagradu osvojila je 2017. za nastup u "The Little Foxes". Za gostujuću ulogu u seriji "Law & Order: Special Victims Unit" 2008. godine osvojila je nagradu Emmy za najbolju gostujuću glumicu u dramskoj seriji. Također je 2009. osvojila nagradu Grammy za najbolji album govorne riječi za svoj rad na audioknjizi "An Inconvenient Truth" autora Ala Gorea.
| Foto: SPECKER FRANCIS SPECKER/Press Association/PIXSELL
Nixon se 2018. godine kandidirala za guvernerku New Yorka kao kandidatkinja Demokratske stranke, ali je izgubila od Andrewa Cuoma. Također je dugogodišnja aktivistica, osobito u području prava LGBTQ+ zajednice.
| Foto: Profimedia
Godine 2011. dobila je sina Maxa sa svojom partnericom, aktivisticom za obrazovanje Christine Marinoni, s kojom je stupila u brak 2012. godine. Nixon je također majka Sepha i Charlesa, koje ima iz prethodne veze s Dannyjem Mozesom.
| Foto: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopress
Foto Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.
Otkako je utjelovio Facu u seriji "Seks i grad", Chris Noth ostvario je niz drugih zapaženih uloga, uz ponovno pojavljivanje kao suprug Carrie Bradshaw u filmovima "Seks i grad" i kasnijoj spin-off seriji.
| Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
Prije serije "Seks i grad", Noth je glumio detektiva Mikea Logana u "Law & Order", a istu je ulogu ponovno igrao u seriji "Law & Order: Criminal Intent" od 2005. do 2008. godine. Nakon toga imao je važnu ponavljajuću ulogu Petera Florricka u seriji "The Good Wife", koja je premijerno prikazana 2009. godine. Za svoj rad u toj seriji bio je nominiran za Zlatni globus. Također se pojavio u novoj verziji serije "The Equalizer" na CBS-u.
| Foto: IMDB
Nedugo nakon što je njegov lik preminuo 2021. godine u seriji "I tek tako...", više žena javno ga je optužilo za seksualni napad. Noth je odbacio te optužbe i negirao bilo kakvo nedolično ponašanje. Kao posljedica tih optužbi, njegov je lik izbačen iz završnice prve sezone serije, a Noth više nije sudjelovao ni u seriji "The Equalizer". Noth i njegova supruga Tara Wilson imaju dva sina: Oriona Christophera i Keatsa.
| Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Otkako je glumio Aidana Shawa, John Corbett ostvario je nekoliko zapaženih i dugotrajnih uloga izvan ove franšize. Glumio je Maxa Gregsona u seriji "United States of Tara" od 2009. do 2011. godine te Setha Holta u seriji "Parenthood" od 2011. do 2015. godine. Među njegovim poznatijim projektima nalaze se i "The Messenger", "My Big Fat Greek Wedding" te njegov nastavak "My Big Fat Greek Wedding 2". Corbett je također glumio oca glavne junakinje, dr. Daniela Coveyja, uz Lanu Condor u franšizi "To All the Boys I've Loved Before".
| Foto: pixsell/ilsutracija
Corbett je u braku s glumicom Bo Derek. Upoznali su se 2002. godine, a vjenčali 2020. Danas zajedno žive na ranču u Santa Ynez u Kaliforniji.
| Foto: Insagram/screenshot
Corbett se vratio ulozi Aidana Shawa u seriji "I tek tako...", a o njegovu liku obožavatelji su pisali mjesecima nakon što su on i Carrie ponovno prekinuli.
| Foto: alberto terenghi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL