EMOTIVNA VEČER FOTO Šibenik zapjevao u čast Gabi Novak i Matije Dedića

Sinoć je na šibenskoj Tvrđavi Barone sve bilo u znaku Matije Dedića i Gabi Novak. U toploj ljetnoj večeri publika je uživala u koncertu 'Ladies Live večeri' koju je Matija sam osmislio, a sad je, umjesto njega, proživjela publika i glazbenici koji su mu bili najbliži. Na pozornici su se redali prijatelji i suradnici - Branimir Gazdik, Robert Vrbančić, Maasej Kovačević, Vasil Hadžimanov i Marko Ramljak, a svaka pjesma nosila je dio Matijine priče. Još je jače zazvučalo kad su se pridružile pjevačice koje je izabrao: Lu Dedić, Gita Hajdarhodžić, Ivana i Marija Husar, Mia Dimšić, Tina Vukov i Marija Mirković.