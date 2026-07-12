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FOTO Sjećate li se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Prekinula je zaruke i promijenila imidž

Martinu Bede gledatelji pamte iz 15. sezone showa 'Ljubav je na selu', u kojoj je osvojila srce farmera Siniše. Iako su nakon showa započeli vezu, njihova ljubavna priča nije potrajala
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FOTO Sjećate li se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Prekinula je zaruke i promijenila imidž
'Nakon showa smo ostali skupa još dva mjeseca, nisam se preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa', rekla je Martina. | Foto: RTL
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'Nakon showa smo ostali skupa još dva mjeseca, nisam se preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa', rekla je Martina. | Foto: RTL
Komentari 1

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