FOTO Sjećate li se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Prekinula je zaruke i promijenila imidž

Martinu Bede gledatelji pamte iz 15. sezone showa 'Ljubav je na selu', u kojoj je osvojila srce farmera Siniše. Iako su nakon showa započeli vezu, njihova ljubavna priča nije potrajala
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'Nakon showa smo ostali skupa još dva mjeseca, nisam se preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa', rekla je Martina.
| Foto: RTL
'Nakon showa smo ostali skupa još dva mjeseca, nisam se preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa', rekla je Martina. |
Foto: RTL
'Nakon showa smo ostali skupa još dva mjeseca, nisam se preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa', rekla je Martina.
| Foto: RTL
Istaknula je da je bila zaljubljena u njega, ali da on nije imao iskrene namjere.
| Foto: RTL
Martina je nakon toga pronašla sreću s Ivanom u Ivanić-Gradu i on ju je zaprosio u prosincu 2023. Božićnoj priči obitelji Salaj u Čazmi, a ona je pristala.
| Foto: RTL
- Uključila sam se u njegov live prijenos i tu smo počeli stvarati kontakt. U vezi smo već neko vrijeme, preselila sam se kod njega u Ivanić-Grad. Tu sam se i zaposlila u kafiću - rekla je svojevremeno Martina i dodala kako joj je jako lijepo.
| Foto: Facebook
Iako se sve činilo idilično i planirali su vjenčanje, par je raskinuo zaruke krajem prošle godine.
| Foto: TikTok/Screenshot
Mnogi su primijetili da je procvjetala nakon prekida, a otkrila je i da se vratila u Karlovac gdje radi.
| Foto: Facebook
Promijenila je i frizuru te postala plavuša.
| Foto: Facebook
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Facebook