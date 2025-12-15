Obavijesti

KAKVA RAZLIKA!

FOTO Sjećate li se Samante iz 'Života na vagi'? Danas živi sretnije, a evo kako izgleda

U 'Život na vagi' ušla je sa 148,4 kilograma, a u finalu je vaga pokazala 109,2. Samanta Fiolić je tijekom osme sezone popularnog RTL-ovog showa izgubila 39,2 kilograma, odnosno 26,4 posto svoje tjelesne mase. No prava promjena dogodila se tek nakon što su se kamere ugasile
Foto RTL
