FOTO Sjećate li se Samante iz 'Života na vagi'? Danas živi sretnije, a evo kako izgleda

- Bulimija je bila moj najtiši krik. Godinama sam živjela u ciklusu krivnje, srama i boli, hraneći se da otupim emocije, a zatim kažnjavajući sebe jer sam 'popustila'. U showu sam prvi put izgovorila tu riječ naglas. I to je bio početak ozdravljenja, ne samo tijela nego i duše - rekla je tad. | Foto: RTL