FOTO Sjećate li se Samante iz 'Života na vagi'? Danas živi sretnije, a evo kako izgleda

U 'Život na vagi' ušla je sa 148,4 kilograma, a u finalu je vaga pokazala 109,2. Samanta Fiolić je tijekom osme sezone popularnog RTL-ovog showa izgubila 39,2 kilograma, odnosno 26,4 posto svoje tjelesne mase. No prava promjena dogodila se tek nakon što su se kamere ugasile
Danas rijetko dijeli privatne trenutke, ali je svojom posljednjom Instagram objavom privukla pažnju pratitelja.
- Ne tražim savršene dane, samo one u kojima se osjećam živo, mirno i svoja... - napisala je uz fotografije zimskog ugođaja.
Njezina linija i dalje je postojana.
Iako se često ističe njezina fizička transformacija, Samanta je više puta naglasila da je rad na mentalnom zdravlju bio jednako važan dio procesa.
Upravo je u showu prvi put otvoreno progovorila o problemu koji je godinama skrivala, borbi s bulimijom.
- Bulimija je bila moj najtiši krik. Godinama sam živjela u ciklusu krivnje, srama i boli, hraneći se da otupim emocije, a zatim kažnjavajući sebe jer sam 'popustila'. U showu sam prvi put izgovorila tu riječ naglas. I to je bio početak ozdravljenja, ne samo tijela nego i duše - rekla je tad.
- Najteže je bilo promijeniti odnos prema hrani - da je ne gledam kao neprijatelja ili sredstvo kontrole, nego kao nešto što mi daje snagu. Učila sam ponovno jesti - polako, prisutno, bez osjećaja krivnje. Nije bilo lako. Ima dana kad se borim, kad me napadaju stari obrasci, ali sada imam alate, podršku i najvažnije vjeru u sebe - dodala je Samanta.
