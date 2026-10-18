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38 GODINA KASNIJE

FOTO Sjećate se glumaca serije 'Roseanne'? Evo gdje su danas

Humoristična serija 'Roseanne' prvi je put prikazana na televizijskim ekranima 18. listopada 1988. godine, a njezino izvorno emitiranje trajalo je sve do 1997. godine. Osim prepoznatljivog humora, serija se istaknula realističnim prikazom života radničke klase, progovarajući o problemima s kojima su se brojne obitelji svakodnevno suočavale, poput financijskih poteškoća, pretilosti i izazova pri pronalasku zaposlenja.
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Tijekom 90-ih godina 'Roseanne' je stekla status najgledanije televizijske serije u Americi, osvojivši publiku duhovitim situacijama i osebujnim likovima. U središtu radnje bila je glasna, britka i izravna Roseanne, čije su zgode nasmijavale generacije gledatelja. Ipak, velikoj popularnosti serije nije pridonio samo humor, već i njezina spremnost da na zabavan, ali iskren način prikaže stvarne životne probleme običnih ljudi. | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
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Tijekom 90-ih godina 'Roseanne' je stekla status najgledanije televizijske serije u Americi, osvojivši publiku duhovitim situacijama i osebujnim likovima. U središtu radnje bila je glasna, britka i izravna Roseanne, čije su zgode nasmijavale generacije gledatelja. Ipak, velikoj popularnosti serije nije pridonio samo humor, već i njezina spremnost da na zabavan, ali iskren način prikaže stvarne životne probleme običnih ljudi. | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
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