FOTO Sjećate se glumaca serije 'Roseanne'? Evo gdje su danas

- Duboko žalim zbog komentara kojeg sam napisala na Twitteru. Želim se ispričati Valerie Jarrett, cijelom društvu s ABC-a i ekipi koja je radili na 'Roseanne'. Stvarno mi je žao zbog neukusne šale koja ne predstavlja ono za što se borim i što predstavljam. Obožavam sve ljude i stvarno mi je žao. Danas su moje riječi uzrokovale val otkaza vrlo vrijednih ljudi. Ispričavam se i publici koju sam zabavljala desetljećima. Stvarno mi je žao od srca i molim vas za oprost - napisala je naknadno Barr. | Foto: TBM