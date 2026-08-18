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FOTO Sjećate se Ines iz 'Ljubav je na selu'? Pokazala je seksi figuru u bikiniju, ovako izgleda

Jedna od najpoznatijih reality povratnica je Ines Petrić. Više smo ju puta gledali u 'Ljubav je na selu'. Iako ljubav nije pronašla, gledatelji je i dalje pamte. Sada je pokazala kako izgleda njeno ljetovanje
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FOTO Sjećate se Ines iz 'Ljubav je na selu'? Pokazala je seksi figuru u bikiniju, ovako izgleda
Čak sedam puta gledali smo je u popularnom showu, a posljednji put pojavila se kod Radoslava Biskupovića | Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
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Čak sedam puta gledali smo je u popularnom showu, a posljednji put pojavila se kod Radoslava Biskupovića | Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Komentari 2

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