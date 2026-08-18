FOTO Sjećate se Ines iz 'Ljubav je na selu'? Pokazala je seksi figuru u bikiniju, ovako izgleda

Jedna od najpoznatijih reality povratnica je Ines Petrić. Više smo ju puta gledali u 'Ljubav je na selu'. Iako ljubav nije pronašla, gledatelji je i dalje pamte. Sada je pokazala kako izgleda njeno ljetovanje
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Čak sedam puta gledali smo je u popularnom showu, a posljednji put pojavila se kod Radoslava Biskupovića
| Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Čak sedam puta gledali smo je u popularnom showu, a posljednji put pojavila se kod Radoslava Biskupovića |
Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Čak sedam puta gledali smo je u popularnom showu, a posljednji put pojavila se kod Radoslava Biskupovića
| Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Ines tvrdi kako je za njezin atraktivni izgled, osim dalmatinskih gena, zaslužan i fitness kojim se bavi već 30 godina.
| Foto: Ilustracija/Davorin Visnjic/PIXSELL
To je pokazala i najnovijim fotkama s ljetovanja. Na jednoj je u prvi plan stavila svoju vitku figuru.
| Foto: Facebook
Ines je objavila još nekoliko fotki s plaže, a mnogi su gledali u njene adute.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Svojedobno je ispričala i kako održava figuru.
| Foto: Facebook
Vježbam kao da idem na Olimpijadu. Jedem zdravu prehranu osmišljenu prema mojoj građi tijela. Bazira se na integralnim namirnicama, tuni, posnom siru, piletini, chia sjemenkama, voću i proteinima, rekla nam je prije nekoliko godina.
| Foto: MARKO LUKUNIC/PIXSELL/Instagram
Foto Facebook
Foto Facebook
Studirala je teologiju na Katoličko bogoslovnom fakultetu, a priznala je kako uživa u životu te da sve stigne
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Proputovala sam Chicago, New York, Miami... Voljela bih se vratiti jer su ljudi srdačni, pristupačni i druželjubi, rekla je svojedobno. Tamo ju je bliski prijatelj Emir Bukovica, lider benda Emir & Frozen Camels, upoznao s glumcem Johnnyjem Deppom.
| Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić
Stava sam da žena uvijek treba dobro izgledati bez obzira na godine. Pokojna baka me je odgojila da iz stana, ma koliko god imala loš dan, trebam izaći s dobrom frizurom i lijepo obučena, ispričala nam je
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto RTL/canva
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
| Foto: RTL/canva
Foto Instagram/kolaž
Foto Facebook
Foto Insagram/screenshot
Foto Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Foto Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Foto Ilustracija/Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto Instagram/kolaž
Foto MARKO LUKUNIC/PIXSELL/Instagram
Foto Privatni album/canva
Foto Davorin Visnjic/POSEBNA PONUDA
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook