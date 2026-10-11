Obavijesti

Galerija

Komentari 0
DRASTIČNE PROMJENE

FOTO Sjećate se Mikea i Molly? Imali su problema s težinom, a danas ih je teško prepoznati

Popularna američka humoristična serija "Mike & Molly" osvojila je milijune gledatelja pričom o dvoje naizgled sasvim običnih ljudi koji ljubav pronalaze na neočekivanom mjestu. Billy Gardell i Melissa McCarthy utjelovili su policajca Mikea Biggsa i učiteljicu Molly Flynn, čija romansa započinje na sastanku grupe za podršku osobama koje se bore s prejedanjem. Serija se prikazivala od 2010. do 2016. godine, a tijekom šest sezona i 127 epizoda publika je pratila njihove ljubavne zgode, obiteljske nesuglasice i svakodnevne izazove. Osim humorom, serija je pažnju privlačila i drukčijim prikazom glavnih junaka, čiji izgled nije odgovarao tadašnjim uobičajenim holivudskim standardima.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
MIKE & MOLLY, (from left): Melissa McCarthy, Billy Gardell, 'This Old Peggy', (Season 4, Episode
Deset godina nakon završetka serije njezine glavne zvijezde izgledaju znatno drukčije. Billy Gardell prošao je nevjerojatnu fizičku transformaciju i izgubio gotovo 80 kilograma, dok je i Melissa McCarthy tijekom godina vidljivo promijenila izgled. Oboje su nastavili uspješne glumačke karijere, a iza njihovih promjena kriju se različite životne priče. Dok je Gardell otvoreno govorio o zdravstvenim problemima, operaciji i potpuno novim navikama, McCarthy je više puta istaknula kako ne želi dopustiti da broj na vagi određuje njezinu vrijednost. Evo kako danas izgledaju i čime se bave omiljeni televizijski supružnici. | Foto: Robert Voets
1/18
Deset godina nakon završetka serije njezine glavne zvijezde izgledaju znatno drukčije. Billy Gardell prošao je nevjerojatnu fizičku transformaciju i izgubio gotovo 80 kilograma, dok je i Melissa McCarthy tijekom godina vidljivo promijenila izgled. Oboje su nastavili uspješne glumačke karijere, a iza njihovih promjena kriju se različite životne priče. Dok je Gardell otvoreno govorio o zdravstvenim problemima, operaciji i potpuno novim navikama, McCarthy je više puta istaknula kako ne želi dopustiti da broj na vagi određuje njezinu vrijednost. Evo kako danas izgledaju i čime se bave omiljeni televizijski supružnici. | Foto: Robert Voets
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026