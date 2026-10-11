FOTO Sjećate se Mikea i Molly? Imali su problema s težinom, a danas ih je teško prepoznati

Popularna američka humoristična serija "Mike & Molly" osvojila je milijune gledatelja pričom o dvoje naizgled sasvim običnih ljudi koji ljubav pronalaze na neočekivanom mjestu. Billy Gardell i Melissa McCarthy utjelovili su policajca Mikea Biggsa i učiteljicu Molly Flynn, čija romansa započinje na sastanku grupe za podršku osobama koje se bore s prejedanjem. Serija se prikazivala od 2010. do 2016. godine, a tijekom šest sezona i 127 epizoda publika je pratila njihove ljubavne zgode, obiteljske nesuglasice i svakodnevne izazove. Osim humorom, serija je pažnju privlačila i drukčijim prikazom glavnih junaka, čiji izgled nije odgovarao tadašnjim uobičajenim holivudskim standardima.
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Deset godina nakon završetka serije njezine glavne zvijezde izgledaju znatno drukčije. Billy Gardell prošao je nevjerojatnu fizičku transformaciju i izgubio gotovo 80 kilograma, dok je i Melissa McCarthy tijekom godina vidljivo promijenila izgled. Oboje su nastavili uspješne glumačke karijere, a iza njihovih promjena kriju se različite životne priče. Dok je Gardell otvoreno govorio o zdravstvenim problemima, operaciji i potpuno novim navikama, McCarthy je više puta istaknula kako ne želi dopustiti da broj na vagi određuje njezinu vrijednost. Evo kako danas izgledaju i čime se bave omiljeni televizijski supružnici.
| Foto: Robert Voets
Deset godina nakon završetka serije njezine glavne zvijezde izgledaju znatno drukčije. Billy Gardell prošao je nevjerojatnu fizičku transformaciju i izgubio gotovo 80 kilograma, dok je i Melissa McCarthy tijekom godina vidljivo promijenila izgled. Oboje su nastavili uspješne glumačke karijere, a iza njihovih promjena kriju se različite životne priče. Dok je Gardell otvoreno govorio o zdravstvenim problemima, operaciji i potpuno novim navikama, McCarthy je više puta istaknula kako ne želi dopustiti da broj na vagi određuje njezinu vrijednost. Evo kako danas izgledaju i čime se bave omiljeni televizijski supružnici.
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Foto: Robert Voets
Deset godina nakon završetka serije njezine glavne zvijezde izgledaju znatno drukčije. Billy Gardell prošao je nevjerojatnu fizičku transformaciju i izgubio gotovo 80 kilograma, dok je i Melissa McCarthy tijekom godina vidljivo promijenila izgled. Oboje su nastavili uspješne glumačke karijere, a iza njihovih promjena kriju se različite životne priče. Dok je Gardell otvoreno govorio o zdravstvenim problemima, operaciji i potpuno novim navikama, McCarthy je više puta istaknula kako ne želi dopustiti da broj na vagi određuje njezinu vrijednost. Evo kako danas izgledaju i čime se bave omiljeni televizijski supružnici.
| Foto: Robert Voets
Billy Gardell i Melissa McCarthy postali su jedan od omiljenih televizijskih parova zahvaljujući seriji "Mike & Molly". Njihova ljubavna priča započela je 2010. godine, a publika ih je pratila sve do 2016. Serija je na duhovit način prikazivala svakodnevicu dvoje ljudi koji se suočavaju s viškom kilograma, ali i brojnim izazovima zajedničkog života.
| Foto: Profimedia
Billy Gardell, rođen 1969. godine u Pittsburghu, i prije uloge Mikea Biggsa imao je iskustva u televizijskim komedijama. Pojavljivao se u serijama "Yes, Dear" i "My Name Is Earl", no upravo mu je uloga simpatičnog policajca donijela najveću prepoznatljivost. U vrijeme najveće popularnosti serije njegova je tjelesna težina bila jedan od prepoznatljivih dijelova njegova izgleda.
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Glumac se godinama borio s viškom kilograma, a situacija je postala ozbiljna tijekom pandemije koronavirusa. U jednom trenutku težio je između 168 i 172 kilograma, a dijagnosticiran mu je dijabetes tipa 2. Imao je i povišeni krvni tlak te apneju u snu. U intervjuu za People u prosincu 2025. priznao je kako je shvatio da mora potpuno promijeniti način života.
| Foto: Kathy Hutchins / IPA
Gardell je u srpnju 2021. godine otišao na barijatrijsku operaciju, zahvat kojim se smanjuje kapacitet želuca. Operacija je bila važan korak, ali glumac ističe da njegov uspjeh nije rezultat samo kirurškog zahvata. Promijenio je prehranu, počeo redovito vježbati i drukčije pristupati hrani, koju je ranije često koristio kao utjehu u stresnim situacijama.
| Foto: Hutchins Photo / IPA
Rezultati su bili nevjerojatni. Gardell je izgubio oko 77 kilograma, a u prosincu 2025. otkrio je kako njegova težina varira između 95 i 98 kilograma. Osim što izgleda potpuno drukčije, kaže da ima mnogo više energije i da mu se zdravstveno stanje znatno poboljšalo. Promjena je bila toliko velika da ga neki obožavatelji danas teško povezuju s policajcem Mikeom.
| Foto: Donna Ward
O svojoj transformaciji ponovno je progovorio u rujnu ove godine, gostujući u podcastu "Breaking Bread" komičara Toma Pape. Otkrio je da mu je operacija pomogla uspostaviti kontrolu nad količinom hrane koju jede, ali i da se nakon mršavljenja suočio s neočekivanim izazovom. Morao je ponovno pronaći vlastiti komičarski identitet jer je njegov izgled godinama bio dio nastupa. Zbog toga se vratio i nastupima na večerima otvorenog mikrofona.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka serije "Mike & Molly", Gardell je od 2019. do 2024. godine glumio u još jednoj uspješnoj CBS-ovoj komediji, "Bob Hearts Abishola". Danas se ponovno intenzivnije posvećuje stand-up komediji i nastupima pred publikom. Početkom 2026. godine krenuo je na novu kazališnu turneju, a u razgovoru za Minnesota Star Tribune govorio je o povratku svojim komičarskim korijenima.
| Foto: Â©Steven Bergman
Najveći motiv za promjenu bili su mu supruga Patty i sin Will. Gardell je više puta istaknuo kako ga je plašila pomisao da zbog zdravstvenih problema neće moći biti uz obitelj. Danas uživa u svakodnevnim aktivnostima koje su mu nekada predstavljale napor, a priznaje da mu je gubitak kilograma promijenio mnogo više od samog izgleda.
| Foto: Â© Freeman/Digital Focus Intl
Melissa McCarthy, koja je u seriji utjelovila Molly Flynn, također je prošla kroz veliku fizičku promjenu. Glumica rođena 1970. godine u Illinoisu već je prije ove uloge bila poznata televizijskoj publici zahvaljujući liku kuharice Sookie St. James u seriji "Gilmore Girls". Ipak, upravo joj je "Mike & Molly" donijela Emmy i otvorila vrata najvećim holivudskim produkcijama.
| Foto: Â©Steven Bergman
Tijekom prikazivanja serije McCarthy je postala jedna od najtraženijih komičarki u Hollywoodu. Glumila je u filmovima "Bridesmaids", "The Heat", "Tammy", "Spy" i "Ghostbusters", a kasnije je pokazala i ozbiljniju glumačku stranu. Njezina izvedba u filmu "Can You Ever Forgive Me?" iz 2018. godine donijela joj je nominaciju za Oscara za najbolju glavnu glumicu.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Melissa je tijekom godina otvoreno govorila o odnosu prema vlastitom tijelu i pritisku koji žene u Hollywoodu osjećaju zbog izgleda. Još 2013. godine priznala je kako je u dvadesetima bila nezadovoljna svojom figurom čak i kada je bila znatno mršavija. S vremenom je, kaže, naučila manje pažnje posvećivati konfekcijskom broju, a više obitelji, poslu i vlastitom zadovoljstvu.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Njezina promjena izgleda posebno je privukla pozornost u prosincu 2025. godine, kada je šesti put vodila popularni američki show "Saturday Night Live". Gledatelji su odmah primijetili njezinu osjetno vitkiju figuru, a društvene mreže preplavili su komentari o transformaciji slavne glumice. Ipak, McCarthy nije javno potvrdila da je za noviji gubitak kilograma koristila Ozempic ili slične lijekove.
| Foto: Instagram
U rujnu ove godine ponovno je oduševila na crvenom tepihu, ovoga puta na događaju "Variety Power of Women". Pojavila se u elegantnoj crnoj haljini ukrašenoj perlicama, a njezin novi izgled ponovno je postao tema brojnih medija. Fotografije su pokazale koliko se njezina figura promijenila od vremena kada je glumila Molly.
| Foto: Profimedia
Glumica ni danas ne miruje kada je riječ o karijeri. Nakon nastupa u serijama "Nine Perfect Strangers", "God's Favorite Idiot" i "Only Murders in the Building", prihvatila je jednu od svojih zahtjevnijih dramskih uloga. U Netflixovoj seriji "The Murder of JonBenét Ramsey" glumi Patsy Ramsey, majku šestogodišnje djevojčice čije je ubojstvo 1996. godine potreslo Ameriku. Njezina glumačka partnera, djevojčičina oca Johna Ramseyja, utjelovljuje Clive Owen.
| Foto: Instagram
Dok joj karijera traje već gotovo tri desetljeća, Melissa se može pohvaliti i dugim brakom. Od 2005. godine udana je za glumca, scenarista i redatelja Bena Falconea, s kojim ima dvije kćeri, Vivian i Georgette. Supružnici su ovih dana proslavili 21. godišnjicu braka, a tim su povodom na društvenim mrežama podijelili šaljive fotografije i emotivne poruke.
| Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Zanimljivo je da je Falcone za godišnjicu braka objavio i dosad neviđenu fotografiju Melisse sa snimanja druge sezone serije "Mike & Molly", na kojoj je odjevena poput Frankensteinove nevjeste. Njihova ljubavna priča započela je još 1998. godine, kada su se upoznali na tečaju komedije u Los Angelesu, a tijekom godina zajedno su radili na brojnim filmskim i televizijskim projektima.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS