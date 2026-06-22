FOTO Sjećate se Xene, princeze ratnice? Evo kako sada izgleda

Njezin najveći nedavni izazov bio je redateljski debi, dokumentarni film "Never Look Away". Film prati život Margaret Moth, neustrašive novozelandske snimateljice CNN-a koja je teško ranjena u Sarajevu 1992. godine. Iako joj je režija nuđena mnogo puta, uvijek joj se činila kao "us*an posao". No, priča o Margaret ju je toliko dirnula da je odlučila sama preuzeti projekt. "Nitko nije mario za ovu priču na način na koji sam ja marila", objasnila je. | Foto: Profimedia/ilustracija