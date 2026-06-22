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LUCY LAWLESS

FOTO Sjećate se Xene, princeze ratnice? Evo kako sada izgleda

Lucy Lawless proslavila se ulogom Xene, princeze ratnice. I dalje se bavi glumom, iako se okušala i redateljskoj ulozi, a pogledajte kako danas izgleda...
FOTO Sjećate se Xene, princeze ratnice? Evo kako sada izgleda
Kada je 1995. godine dobila ulogu koja će je vinuti u zvijezde, Lucy Lawless smatrala je to "velikom kozmičkom šalom". U školi su je, naime, zvali "Unco" (skraćeno od uncoordinated – nespretna). "I onda se odjednom nađem u ulozi Xene, princeze ratnice", prisjetila se u nedavnom intervjuu za Business Insider. | Foto: IMDB/screenshot
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Kada je 1995. godine dobila ulogu koja će je vinuti u zvijezde, Lucy Lawless smatrala je to "velikom kozmičkom šalom". U školi su je, naime, zvali "Unco" (skraćeno od uncoordinated – nespretna). "I onda se odjednom nađem u ulozi Xene, princeze ratnice", prisjetila se u nedavnom intervjuu za Business Insider. | Foto: IMDB/screenshot
Komentari 1

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