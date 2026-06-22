FOTO Sjećate se Xene, princeze ratnice? Evo kako sada izgleda

Lucy Lawless proslavila se ulogom Xene, princeze ratnice. I dalje se bavi glumom, iako se okušala i redateljskoj ulozi, a pogledajte kako danas izgleda...
Kada je 1995. godine dobila ulogu koja će je vinuti u zvijezde, Lucy Lawless smatrala je to "velikom kozmičkom šalom". U školi su je, naime, zvali "Unco" (skraćeno od uncoordinated – nespretna). "I onda se odjednom nađem u ulozi Xene, princeze ratnice", prisjetila se u nedavnom intervjuu za Business Insider.
| Foto: IMDB/screenshot
Kada je 1995. godine dobila ulogu koja će je vinuti u zvijezde, Lucy Lawless smatrala je to "velikom kozmičkom šalom". U školi su je, naime, zvali "Unco" (skraćeno od uncoordinated – nespretna). "I onda se odjednom nađem u ulozi Xene, princeze ratnice", prisjetila se u nedavnom intervjuu za Business Insider. |
Foto: IMDB/screenshot
Kada je 1995. godine dobila ulogu koja će je vinuti u zvijezde, Lucy Lawless smatrala je to "velikom kozmičkom šalom". U školi su je, naime, zvali "Unco" (skraćeno od uncoordinated – nespretna). "I onda se odjednom nađem u ulozi Xene, princeze ratnice", prisjetila se u nedavnom intervjuu za Business Insider.
| Foto: IMDB/screenshot
Uloga joj je pripala sretnim spletom okolnosti, nakon što je prva izabrana glumica, Vanessa Angel, morala odustati zbog bolesti.
| Foto: YouTube screenshot
Serija, koja se protezala kroz 134 epizode i šest sezona, nije bila laka. Lawless je otvoreno priznala da je mrzila naporne akcijske scene koje su joj donijele i teške ozljede
| Foto: YouTube screenshot
Serija joj je donijela svjetsku slavu, ali i više od toga. "Zahvalna sam na toj seriji i svemu što mi je dala – supruga, obitelj, karijeru i nevjerojatne obožavatelje", izjavila je.
| Foto: IMDB
Na setu je upoznala svog supruga, izvršnog producenta Roba Taperta, s kojim je u braku od 1998. i ima dva sina, Juliusa i Judaha. Iz prvog braka ima kćer Daisy.
| Foto: IMDB/screenshot
Xena je postala i neočekivana ikona LGBTQ+ zajednice zbog dubokog, iako nikad eksplicitno definiranog, odnosa s Gabrielle.
| Foto: IMDB/screenshot
Lawless danas bez zadrške kaže: "Mislim da smo to pitanje riješili do kraja serije. Bili smo u stilu: 'Ne, ona je totalno gay'".
| Foto: IMDB
U to vrijeme, dvosmislenost je dopuštala publici da vidi ono što želi vidjeti, no za autore i glumce, namjera je bila jasna.
| Foto: IMDB
Foto IMDB/screenshot
Foto IMDB/screenshot
Foto Promo/Imdb
Foto Promo/Imdb
Nakon završetka "Xene" 2001. godine, Lawless je svjesno birala raznolike uloge kako bi proširila svoj glumački raspon. Jedna od zapaženijih bila je ona D'Anne Biers u kultnoj seriji "Battlestar Galactica".
| Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL
Potpuno drugačije iskustvo imala je u humorističnoj seriji "Parks and Recreation" kao Diane, treća supruga Rona Swansona.
| Foto: Instagram / ginemargrethe
Pokazala je svoj komičarski talent i osvojila novu generaciju obožavatelja koji možda nikada nisu ni čuli za Xenu. Glumila je i u serijama "Ash vs Evil Dead", "Salem" i "Agenti S.H.I.E.L.D.-a".
| Foto: Instagram/Lucy Lawless
Posljednjih godina, Lucy Lawless preuzela je još veću kontrolu nad svojom karijerom. Postala je izvršna producentica popularne krimi-serije "My Life is Murder", u kojoj glumi šarmantnu privatnu istražiteljicu Alexu Crowe.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Njezin najveći nedavni izazov bio je redateljski debi, dokumentarni film "Never Look Away". Film prati život Margaret Moth, neustrašive novozelandske snimateljice CNN-a koja je teško ranjena u Sarajevu 1992. godine. Iako joj je režija nuđena mnogo puta, uvijek joj se činila kao "us*an posao". No, priča o Margaret ju je toliko dirnula da je odlučila sama preuzeti projekt. "Nitko nije mario za ovu priču na način na koji sam ja marila", objasnila je.
| Foto: Profimedia/ilustracija
Osim glume, njezin život obilježava i strastveni aktivizam - ambasadorica je Greenpeacea već niz godina...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto instagram