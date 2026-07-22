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FOTO 'Slatke male lažljivice' proslavile su ih diljem svijeta, a evo čime se glumci sada bave

Tinejdžerska drama "Slatke male lažljivice" premijerno je prikazana 8. lipnja 2010. godine, a zahvaljujući napetoj radnji, brojnim preokretima i vjernoj publici ubrzo je stekla status televizijskog fenomena. U galeriji provjerite gdje su danas zvijezde serije i kako su se njihove karijere razvijale nakon velikog uspjeha "Slatkih malih lažljivica".
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"Pretty Little Liars" Season 1 (2010 -2011)
Temeljena na bestseller serijalu knjiga autorice Sare Shepard, serija prati skupinu srednjoškolki iz izmišljenog grada Rosewooda u Pennsylvaniji, koje progoni nestanak njihove najpopularnije djevojke Alison, kao i anonimne poruke od “A” koje prijete razotkrivanjem njihovih najmračnijih tajni. U galeriji pogledajte gdje je glumačka postava danas. | Foto: Andrew Eccles
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Temeljena na bestseller serijalu knjiga autorice Sare Shepard, serija prati skupinu srednjoškolki iz izmišljenog grada Rosewooda u Pennsylvaniji, koje progoni nestanak njihove najpopularnije djevojke Alison, kao i anonimne poruke od “A” koje prijete razotkrivanjem njihovih najmračnijih tajni. U galeriji pogledajte gdje je glumačka postava danas. | Foto: Andrew Eccles
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