FOTO 'Slatke male lažljivice' proslavile su ih diljem svijeta, a evo čime se glumci sada bave

Tinejdžerska drama "Slatke male lažljivice" premijerno je prikazana 8. lipnja 2010. godine, a zahvaljujući napetoj radnji, brojnim preokretima i vjernoj publici ubrzo je stekla status televizijskog fenomena. U galeriji provjerite gdje su danas zvijezde serije i kako su se njihove karijere razvijale nakon velikog uspjeha "Slatkih malih lažljivica".
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Temeljena na bestseller serijalu knjiga autorice Sare Shepard, serija prati skupinu srednjoškolki iz izmišljenog grada Rosewooda u Pennsylvaniji, koje progoni nestanak njihove najpopularnije djevojke Alison, kao i anonimne poruke od “A” koje prijete razotkrivanjem njihovih najmračnijih tajni. U galeriji pogledajte gdje je glumačka postava danas.
| Foto: Andrew Eccles
Temeljena na bestseller serijalu knjiga autorice Sare Shepard, serija prati skupinu srednjoškolki iz izmišljenog grada Rosewooda u Pennsylvaniji, koje progoni nestanak njihove najpopularnije djevojke Alison, kao i anonimne poruke od “A” koje prijete razotkrivanjem njihovih najmračnijih tajni. U galeriji pogledajte gdje je glumačka postava danas.
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Foto: Andrew Eccles
Temeljena na bestseller serijalu knjiga autorice Sare Shepard, serija prati skupinu srednjoškolki iz izmišljenog grada Rosewooda u Pennsylvaniji, koje progoni nestanak njihove najpopularnije djevojke Alison, kao i anonimne poruke od “A” koje prijete razotkrivanjem njihovih najmračnijih tajni. U galeriji pogledajte gdje je glumačka postava danas.
| Foto: Andrew Eccles
Lucy Hale (37) glumila je umjetnički nastrojenu Ariju Montgomery te je bila prva koja je napravila legendarni “shhh” u uvodnoj špici. Danas ima i tetovažu inicijala Arije na prstu.
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Nakon serije glumila je u filmovima poput "Truth or Dare", "Fantasy Island" i "The Hating Game". Predvodila je serije "Life Sentence" i "Katy Keene" te je glumila u seriji "Ragdoll".
| Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com
Javno je pričala o ovisnostima, a od svoje 14. godine je počela piti. Istaknula je kako je trijezna dvije godine te je bila na odvikavanju od alkohola. Od 2025. u vezi je s reality zvijezdom Harryjem Jowseyjem.
| Foto: Dennis Van Tine/DPA
Foto Chloe Bell/Geisler-Fotopress
Foto Regina Wagner/Geisler-Fotopress
Shay Mitchell (39) igrala je Emily Fields, čiji je lik imao velik utjecaj na LGBTQ+ publiku.
| Foto: JKLH/AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATI
Nakon serije glumila je u seriji "You" uz Penna Badgleya i u seriji "Dollface". Također je poduzetnica – osnivačica brenda Béis i suosnivačica Onda tequile.
| Foto: Lucy North/PRESS ASSOCIATION
Nedavno je objavljeno kako će se pojaviti u novim nastavcima "Spasilačke službe".
| Foto: SANC, SCLA
U vezi je s glumcem Matteom Babelom i ima dvije kćeri.
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
Foto Hubert Boesl
Ashley Benson (36) glumila je modno osviještenu Hannu Marin.
| Foto: gotpap/starmaxinc.com
Nakon serije fokusirala se na filmove poput "Her Smell", "The Birthday Cake" i "McVeigh". Također se bavila glazbom i surađivala s G-Eazyjem.
| Foto: Instagram/orijent
Mediji su je posebno pratili dok je bila u vezi s kolegicom Carom Delevingne. Danas je udana za Brandona Davisa i ima kćer Aspen.
| Foto: Instagram/orijent
Foto Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A
Troian Bellisario (40) glumila je najinteligentniju članicu grupe. Bila je starija od kolegica te se često osjećala kao “starija sestra”, kako je komentirala u intervjuima.
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Nakon serije glumila je u filmovima kao što su "Feed" i "Where'd You Go, Bernadette". Režirala je nekoliko epizoda serije "Good Trouble".
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Udana je za Patricka J. Adamsa i imaju dvoje djece.
| Foto: Ian West
Foto (C)Steven Bergman/AFF-USA.com
Foto Chase Rollins
Sasha Pieterse igrala je Alison, čiji nestanak pokreće radnju čitave serije.
| Foto: gotpap/starmaxinc.com
Nastupila je u "Dancing with the Stars", a glumila je i u više filmova te reprizirala ulogu u u novim nastavcima "Slatkih malih lažljivica".
| Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS
Udana je za Hudsona Sheaffera i imaju sina.
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A
Janel Parrish igrala je originalnu “A”. Izjavila je da bi se rado vratila ulozi u potencijalnom filmu.
| Foto: Majil/PRESS ASSOCIATION
Nakon serije je glumila u trilogiji "To All the Boys I've Loved Before" te je nastupila u showu "The Masked Singer". Udana je za Chrisa Longa.
| Foto: O'Connor
Ian Harding glumio je profesora Ezru Fitza.
| Foto: gotpap/starmaxinc.com
Nakon serije pojavio se u serijama "Chicago Med" i "Magnum P.I." te filmu "Ford v Ferrari".
| Foto: O'Connor
Oženjen je fotografkinjom Sophie Hart i imaju dijete.
| Foto: Susannah V. Vergau/DPA
Keegan Allen glumio je Tobyja Cavanaugha. Glumac danas slavi 37. rođendan.
| Foto: Chase Rollins
Nakon serije pojavio se u projektima "Walker" i "Rick and Morty" te filmu "Follow Me".
| Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Foto Hahn Lionel
Foto Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Foto Van Tine Dennis