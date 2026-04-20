FOTO Slavna 'anđelica' pozirala je i gola, sudeći po fotkama za nju su godine zaista samo broj

Manekenka Miranda Kerr proslavila se 2007. godine kao "anđelica" Victoria's Secreta. Prva je australska "anđelica", a u svijet mode ušla je sa 13 godina. Pažnju medija plijenila je i brakom s glumcem Orlandom Bloomom, a danas slavi 43. rođendan.
Miranda Kerr rođena je 20. travnja 1983. godine u Sydneyju, no odrasla je na farmi svoje bake. Njezina obitelj preselila se u Brisbane kada je bila tinejdžerica. Iako joj je selidba teško pala, u intervjuima je pričala kako je njezin srednjoškolski dečko poginuo u prometnoj nesreći te joj je bilo previše bolno ostati u rodnom gradu.
Imala je 13 godina kada je pobijedila na natjecanju ljepote, a tjedan dana prije 14. rođendana odradila je prvo snimanje za časopis Dolly.
Još u Australiji pozirala je za poznate brendove, a kampanje je radila i u Japanu. Nakon toga se preselila u New York kako bi se probila i na američkom tržištu.
Nosila je brojne revije te je bila zaštitno lice mnogih poznatih brendova. Krasila je i naslovnice časopisa kao što su Elle, Vogue i Harper's Bazaar.
Na valu uspjeha postala je prva australska manekenka koja je postala "anđelica" Victoria's Secreta. Modne revije nosila je u generaciji u kojoj su se proslavile Alessandra Ambrosio, Adriana Lima i Heidi Klum.
Pojavila se i kao gošća u seriji "Kako sam upoznao vašu majku" skupa s još nekoliko poznatih kolegica.
Kerr je pozirala gola za časopis Rolling Stone Australia 2009. godine.
Dvije godine kasnije je bila prva manekenka koja je trudna pozirala za Vogue. Samo dva mjeseca nakon poroda nosila je modnu reviju na Tjednu mode u Parizu.
Miranda Kerr nastavila se baviti modelingom i nakon što je raskinula ugovore s velikim kućama. Šuškalo se kako je teške naravi te da zbog toga mnogi ne žele surađivati s njom.
Krajem 2007. počela je vezu s Orlandom Bloomom u vrijeme kada su oboje bili na vrhuncu karijera. Zaručili su se u lipnju 2010. te su pred oltar stali mjesec dana kasnije.
Kerr je njihova sina rodila u siječnju 2011. godine. U listopadu 2013. par je objavio da se razilaze, no ostali su u sjajnim odnosima do danas. Svjetski mediji su pisali i kako je ona bliska prijateljica sa sada već bivšom Bloomovom djevojkom Katy Perry.
Godine 2015. započela je vezu s milijarderom Evanom Spiegelom. Vjenčali su se dvije godine kasnije, a zajedno imaju trojicu sinova.
