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LJEPOTICA SLAVI 35. ROĐENDAN

FOTO Slavna 'anđelica' priznala da se voli skinuti do kraja: 'Na kraju dana, svi smo goli rođeni'

Sara Sampaio je portugalska manekenka i glumica koja se proslavila kao jedna od najpoznatijih anđelica modne kuće Victoria's Secret. Često je isticala kako se voli fotkati gola, a slavna ljepotica danas slavi 35. rođendan.
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FOTO Slavna 'anđelica' priznala da se voli skinuti do kraja: 'Na kraju dana, svi smo goli rođeni'
Sara Sampaio je rođena i odrasla u predgrađu Porta na sjeveru Portugala. Nakon završetka srednje škole upisala je Sveučilište u Lisabonu. Iako je od malih nogu sanjala o glumačkoj karijeri i uživala u školskim kazališnim predstavama, roditelji su je potaknuli da odabere drugačiji studijski smjer. | Foto: Instagram
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Sara Sampaio je rođena i odrasla u predgrađu Porta na sjeveru Portugala. Nakon završetka srednje škole upisala je Sveučilište u Lisabonu. Iako je od malih nogu sanjala o glumačkoj karijeri i uživala u školskim kazališnim predstavama, roditelji su je potaknuli da odabere drugačiji studijski smjer. | Foto: Instagram
Komentari 0

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