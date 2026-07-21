FOTO Slavna 'anđelica' priznala da se voli skinuti do kraja: 'Na kraju dana, svi smo goli rođeni'

U svijet mode ušla je kada je imala samo 15 godina, no zbog dobnih ograničenja nije mogla odmah sudjelovati na natjecanjima. Već sa 16 godina pobijedila je na portugalskom natjecanju "Cabelos Pantene 2007", nakon čega je snimila svoju prvu televizijsku reklamu i potpisala ugovor s modnom agencijom. Unatoč tome, roditelji su inzistirali da najprije završi školovanje prije nego što se u potpunosti posveti profesionalnom modelingu. | Foto: Instagram