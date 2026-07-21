FOTO Slavna 'anđelica' priznala da se voli skinuti do kraja: 'Na kraju dana, svi smo goli rođeni'

Sara Sampaio je portugalska manekenka i glumica koja se proslavila kao jedna od najpoznatijih anđelica modne kuće Victoria's Secret. Često je isticala kako se voli fotkati gola, a slavna ljepotica danas slavi 35. rođendan.
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Sara Sampaio je rođena i odrasla u predgrađu Porta na sjeveru Portugala. Nakon završetka srednje škole upisala je Sveučilište u Lisabonu. Iako je od malih nogu sanjala o glumačkoj karijeri i uživala u školskim kazališnim predstavama, roditelji su je potaknuli da odabere drugačiji studijski smjer.
| Foto: Instagram
Sara Sampaio je rođena i odrasla u predgrađu Porta na sjeveru Portugala. Nakon završetka srednje škole upisala je Sveučilište u Lisabonu. Iako je od malih nogu sanjala o glumačkoj karijeri i uživala u školskim kazališnim predstavama, roditelji su je potaknuli da odabere drugačiji studijski smjer.
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Foto: Instagram
Sara Sampaio je rođena i odrasla u predgrađu Porta na sjeveru Portugala. Nakon završetka srednje škole upisala je Sveučilište u Lisabonu. Iako je od malih nogu sanjala o glumačkoj karijeri i uživala u školskim kazališnim predstavama, roditelji su je potaknuli da odabere drugačiji studijski smjer.
| Foto: Instagram
U svijet mode ušla je kada je imala samo 15 godina, no zbog dobnih ograničenja nije mogla odmah sudjelovati na natjecanjima. Već sa 16 godina pobijedila je na portugalskom natjecanju "Cabelos Pantene 2007", nakon čega je snimila svoju prvu televizijsku reklamu i potpisala ugovor s modnom agencijom. Unatoč tome, roditelji su inzistirali da najprije završi školovanje prije nego što se u potpunosti posveti profesionalnom modelingu.
| Foto: Instagram
Jedan od njezinih najvećih snova bio je postati dio Victoria's Secreta. Nakon što je njezina agencija poslala fotografije, pozvana je na audiciju, ali isprva nije uspjela izboriti nastup na reviji.
| Foto: Instagram
Upornost joj se ipak isplatila pa je 2013. godine prvi put prošetala pistom na reviji Victoria's Secreta. Već sljedeće godine ponovno je prošetala tom pistom, a 2015. službeno je postala jedna od novih anđelica Victoria's Secreta. Kao anđelica sudjelovala je i na velikoj reviji održanoj 2016. godine u Parizu.
| Foto: Instagram
Tijekom karijere Sara Sampaio ostvarila je suradnju s brojnim svjetskim modnim kućama i brendovima. Bila je zaštitno lice kampanja za Calzedoniju, Replay, Blumarine i Giorgio Armani, a pojavila se i u reklamama za Axe namijenjenima američkom tržištu. Njezine fotografije krasile su naslovnice najpoznatijih svjetskih modnih časopisa poput Voguea, Ellea, Harper's Bazaara, Marie Clairea, Glamoura, GQ-a i mnogih drugih.
| Foto: Instagram
Veliku popularnost stekla je i zahvaljujući izdanju Sports Illustrated Swimsuit, gdje je 2014. osvojila priznanje Rookie of the Year, namijenjeno najboljoj debitantici. Portugalski Globos de Ouro čak ju je pet puta proglasio najboljim ženskim modelom, i to 2011., 2012., 2014., 2015. i 2016. godine. Godine 2019. osvojila je i nagradu za Modnu osobu godine.
| Foto: Instagram
Iako je ostvarila iznimno uspješnu manekensku karijeru, Sara nikada nije odustala od želje da postane glumica. Zbog toga se 2018. preselila u Los Angeles kako bi se ozbiljnije posvetila glumi, a tijekom pandemije dodatno je usavršavala svoje glumačke vještine. Njezin trud rezultirao je zapaženom ulogom Eve Teschmacher u filmu "Superman", koji je premijerno prikazan 2025. godine.
| Foto: Instagram
Sara Sampaio tijekom karijere otvoreno je govorila o izazovima modne industrije. U jednom intervjuu istaknula je da fotografiranje golog tijela smatra oblikom umjetničkog izražavanja i osnaživanja žena.
| Foto: Instagram
Također je više puta istupila protiv ismijavanja izgleda i naglašavala da je svako tijelo drugačije te da ne postoji jedinstveni ideal ljepote. Upravo zbog takvog stava sudjelovala je i u kampanji Victoria's Secreta pod nazivom "A Body for Everybody", koja je promovirala prihvaćanje različitosti.
| Foto: Instagram
"Na kraju dana, svi smo rođeni goli, a takvi ćemo i otići", komentirala je jednom prilikom. Ipak, u listopadu 2017. optužila je francuski časopis za seksualno nasilje jer su je prisiljavali da pozira gola, iako je u tom trenutku u ugovoru imala klauzulu koja je posebno naglasila kako to ne želi učiniti.
| Foto: Instagram
U privatnom životu je pet godina bila u vezi s poduzetnikom Oliverom Ripleyjem. Od proljeća 2022. do početka 2023. godine bila je u vezi s američkim producentom Zacom Frognowskim, a od srpnja 2023. njezin je partner američki glumac Ray Nicholson, sin legendarnog holivudskog glumca Jacka Nicholsona.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto Aude Guerrucci/REUTERS
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto Manon Cruz/REUTERS
Foto MARKO DJURICA/REUTERS