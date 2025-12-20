FOTO Slavni komičar iznenadio je sve vidno mršavijom figurom, pogledajte kako se mijenjao

Američki glumac i redatelj Jonah Hill oduševio je svijet ulogama u komedijama, a prije 10 godina bio je na Forbesovoj listi najplaćenijih glumaca u Hollywoodu. Dobio je nominaciju za Oscara, a posljednjih godina šokira javnost svojom vidno mršavijom figurom. Danas slavi 42. rođendan.
Jonah Hill rođen je 20. prosinca 1983. godine u Los Angelesu. Odrastao je u mlađu sestru Beanie Feldstein koja je također glumica, a imao je i starijeg brata Jordana Feldsteina koji je svojedobno bio menadžer Robinu Thickeu i bendu Maroon 5. Feldstein je iznenada preminuo s 40 godina od posljedica plućne embolije.
Hill je živio na relaciji Los Angeles - New York, gdje je studirao. Tijekom studija je počeo pisati vlastite kazališne predstave u kojima je i glumio. Tada je shvatio da zapravo želi postati glumac.
Sprijateljio se s djecom Dustina Hoffmana, koja su ga upoznala s ocem. Upravo slavni glumac predložio mu je da dođe na audiciju za film "I Heart Huckabees" u kojem je debitirao 2004. godine.
Pojavio se u hit filmu "The 40-Year-Old Virgin", a redatelj Judd Apatow ga je angažirao u nekoliko svojih projekata. Niz filmova doveo ga je u centar pažnje brojnih redatelja te je sve lakše počeo dobivati uloge. Godine 2008. je vodio "Saturday Night Live" uz gošću Mariah Carey.
Sa Sachom Baronom Cohenom je koproducirao film "Brüno", a Jonah Hill je gostovao i u "Simpsonima".
Poznat kao bucmasti komedijaš, Hill je 2011. vidno smršavio, a o težini je tijekom godina nekoliko puta govorio. - Vježbanje i dijeta bili su mi prezentirani kao nešto što ukazuje na činjenicu da ne izgledam dobro. Dok sam bio dječak, niti jednom nisam dobio prijedlog da se time bavim kako bi mi zdravlje bilo bolje - rekao je Hill u jednom intervjuu.
Priznao je kako se još uvijek zna osjećati kao 14-godišnji dječak kojeg kolege izruguju zbog težine i akni. Dugi niz godina odlazi na terapije.
Još 2011. godine je krenuo vježbati s osobnim trenerom te je slušao savjete nutricionista, a sve na nagovor kolege Channinga Tatuma, s kojim je glumio u filmu "21 Jump Street".
Od filmova "Django Unchained" Quentina Tarantina do trilera "True Story", Jonah Hill je briljirao u svakoj od uloga koja je birao. Glumio je uz bok brojnim slavnim kolegama.
Trenutačno snima dugo očekivani film "Cut Off" s kolegicom Kristen Wiig, a fotografije sa seta snimanja iznenadile su njegove obožavatelje. Slavni komičar drastično je smršavio, a zbog uloge je jedva bio prepoznatljiv.
Posljednjih godina jasno je govorio da ne želi gostovati u televizijskim emisijama zbog promocije svojih filmova, jer mu upravo iz medijskih gostovanja proizlazi veliki stres. Anksiozne napadaje je počeo dobivati kada bi stao pred novinare. Od glume neće odustati, no drugačije će se ponašati što se promotivnih aktivnosti tiče.
Prije nekoliko godina je rekao kako napokon prihvaća sebe i svoje tijelo, no godine i godine truda su mu trebale da dođe do toga.
