SLAVI 42. ROĐENDAN

FOTO Slavni komičar iznenadio je sve vidno mršavijom figurom, pogledajte kako se mijenjao

Američki glumac i redatelj Jonah Hill oduševio je svijet ulogama u komedijama, a prije 10 godina bio je na Forbesovoj listi najplaćenijih glumaca u Hollywoodu. Dobio je nominaciju za Oscara, a posljednjih godina šokira javnost svojom vidno mršavijom figurom. Danas slavi 42. rođendan.
Jonah Hill rođen je 20. prosinca 1983. godine u Los Angelesu. Odrastao je u mlađu sestru Beanie Feldstein koja je također glumica, a imao je i starijeg brata Jordana Feldsteina koji je svojedobno bio menadžer Robinu Thickeu i bendu Maroon 5. Feldstein je iznenada preminuo s 40 godina od posljedica plućne embolije. | Foto: Profimedia/PA/Pixsell
