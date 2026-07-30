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FOTO Šokantna 'zakopčana' izdanja bujne Biance Censori: Ovakvu je ne vidimo često...

Bianca Censori, supruga repera Kanyea Westa, često iznenadi svoje pratitelje, ali i slučajne prolaznike golišavim izdanjima, no pravo je čudo kada se negdje pojavi potpuno odjevena. Evo kako izgleda kada je 'pristojna', ali i kada se skine...
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Bianca Censori, wife of musician Ye, leaves a Los Angeles courthouse after testifying in a lawsuit over the renovation of Ye's Malibu mansion
Biancu Censori navikli smo viđati polugolu, pa je iznenađenje svaki put kad na sebi ima koju krpicu 'viška'. | Foto: Elizabeth Mendez
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Biancu Censori navikli smo viđati polugolu, pa je iznenađenje svaki put kad na sebi ima koju krpicu 'viška'. | Foto: Elizabeth Mendez
Komentari 1

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