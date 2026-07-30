FOTO Šokantna 'zakopčana' izdanja bujne Biance Censori: Ovakvu je ne vidimo često...

Bianca Censori, supruga repera Kanyea Westa, često iznenadi svoje pratitelje, ali i slučajne prolaznike golišavim izdanjima, no pravo je čudo kada se negdje pojavi potpuno odjevena. Evo kako izgleda kada je 'pristojna', ali i kada se skine...
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Biancu Censori navikli smo viđati polugolu, pa je iznenađenje svaki put kad na sebi ima koju krpicu 'viška'.
| Foto: Elizabeth Mendez
Biancu Censori navikli smo viđati polugolu, pa je iznenađenje svaki put kad na sebi ima koju krpicu 'viška'. |
Foto: Elizabeth Mendez
Biancu Censori navikli smo viđati polugolu, pa je iznenađenje svaki put kad na sebi ima koju krpicu 'viška'.
| Foto: Elizabeth Mendez
Ova sustralska arhitektica u javnosti se inače pojavljuje u prozirnim najlonkama, bodijima boje kože i kreacijama koje jedva prekrivaju tijelo, a njezini odabiri redovito izazivaju zgražanje, divljenje i burne rasprave na društvenim mrežama.
| Foto: Elizabeth Mendez
Zato je mnogima jako čudno kada je vide potpuno odjevenu i do grla zakopčanu.
| Foto: Profimedia
No i kada je odjevena, Bianca privlači pozornost, jer ponekad je teško razaznati radi li se o odjeći ili o goloj koži.
| Foto: GEVA, RMLA, LESE
Zahvaljujući bujnim grudima koje Bianca rado 'pušta na slobodu', uvijek privuće pažnju.
| Foto: Profimedia/ilustracija
Čak i kada prekrije glavu, obline ostaju u prvom planu.
| Foto: screenshoot/Instagram
Čak i odjevena, Bianca pronađe način za pokazati sve svoje atribute, pa nikad ne razočara...
| Foto: SOVE, GEVA, SPOT
Gola guza i bujne grudi često su vrlo vidljive...
| Foto: SOVE, GEVA, SPOT
Foto RMLA, LESE, SPOT
Jednom se prilikom u oskudnom outfitu prošetala Los Angelesom. Bila je na samoj granici modnog peha, ali se zbog toga nije previše obazirala.
| Foto: SPOT, SOVE
Tada je pokazala novu, ružičastu frizuru, koju su vidjeli samo rijetki.
| Foto: SPOT, SOVE
Većina je gledala bujne grudi u oskudnom topu i tangice koje su provirivale ispod minijaturne suknje.
| Foto: SPOT, SOVE
Bianca je poznata po oskudnim outfitima koje redovno nosi u javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto RMCL, NGRE
Foto Instagram
U njima pozira i na društvenim mrežama. U galeriji pogledajte što je sve supruga Kanyea Westa nosila i pokazala previše...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram, screenshot
Foto ROKA
Foto Instagram
Foto ROKA
Foto Instagram
Foto GUMU, BRPA
Foto SPOT
Foto SPOT
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto Instagram/screenshot
Foto SPOT, GOME, LESE
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto SPNW
Foto ABEI, SPNW, FRAT
Foto GUMU, BRPA
Foto GUMU, BRPA
Foto GIGU, JOOK
Foto PORJ, MIHA
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram