FOTO Sretne mame! Ove su dame rodile nakon 40. godine

Od Kaley Cuoco i Hilary Swank do Marije Husar Rimac i Maje Šuput, ove su slavne žene majčinstvo dočekale nakon 40. godine. Neke su tada prvi put postale mame
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Majčinstvo iza 40. već dugo nije tabu tema, štoviše - sve je više majki koje se u četrdesetima odlučuju na majčinstvo te u tome i uspijevaju. Kaley Cuoco (40) je ovih dana rodila drugo dijete.
| Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE
Majčinstvo iza 40. već dugo nije tabu tema, štoviše - sve je više majki koje se u četrdesetima odlučuju na majčinstvo te u tome i uspijevaju. Kaley Cuoco (40) je ovih dana rodila drugo dijete. |
Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE
Majčinstvo iza 40. već dugo nije tabu tema, štoviše - sve je više majki koje se u četrdesetima odlučuju na majčinstvo te u tome i uspijevaju. Kaley Cuoco (40) je ovih dana rodila drugo dijete.
| Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE
Glumica poznata po seriji 'Teorija velikog praska' i njezin zaručnik Tom Pelphrey 10. listopada dobili su kćer Philomenu Carmine Bobby, kojoj od milja tepaju Philo. Par već ima trogodišnju kćer Matildu, a Kaley je nakon rođenja druge djevojčice poručila da je njihova obitelj sada potpuna.
| Foto: Instagram
Sretne vijesti podijelila je i Hilary Swank. Ovih je dana, u 53. godini objavila da je trudna s trećim djetetom, koje očekuje u prosincu ove godine sa suprugom Philipom Schneiderom. Oskarovka je vijest podijelila na društvenim mrežama duhovitim videom u kojem se sa suprugom i njihovim trogodišnjim blizancima Ayom i Ohmom zabavlja uz svjetleće štapiće.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Blizance je rodila u travnju 2023., kada je imala 48 godina, a ranije je govorila kako joj je majčinstvo u zrelijoj dobi omogućilo da djeci posveti više vremena i pažnje.
| Foto: PROFIMEDIA
I glumica Anne Hathaway (43) rodit će iza 40. Ona je u lipnju objavila da je trudna s trećim djetetom koje očekuje sa suprugom Adamom Shulmanom. Par već ima dva sina, Jonathana i Jacka.
| Foto: Isabel Infantes
Hathaway je vijest podijelila na društvenim mrežama, a njezina trudnoća jedna je od zapaženijih priča o majčinstvu u četrdesetima ove godine.
| Foto: Mario Anzuoni
U svibnju 2026. Sienna Miller (44) potvrdila je da je dobila treće dijete, drugo s partnerom Olijem Greenom. O trudnoći je govorila otvoreno te je istaknula da joj je majčinstvo u četrdesetima lakše jer danas bolje poznaje sebe i nalazi se u stabilnijoj životnoj fazi.
| Foto: Maja Smiejkowska
S bivšim partnerom Tomom Sturridgeom ima kćer Marlowe, a s Greenom je prije dolaska trećeg djeteta dobila još jednu kćer. U nastavku galerije donosimo još slavnih dama koje su u trudnoći uživale iza 40. godine.
| Foto: Jack Taylor
Marija Husar Rimac (51) sa suprugom Vjekoslavom u veljači 2021. dobila je sina Niku.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Za nas je bila radosna vijest što ćemo dobiti drugo dijete. Božji dar i čudo je da sam s 45 godina ostala trudna. Imala sam veliku podršku okoline, obitelji i prijatelja. Mislim da je danas jako bitan pozitivan stav prema daru života i u tom duhu je bila cijela moja trudnoća, govori nam Marija Husar Rimac.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Zagrebačka glumica s američkom adresom Leona Paraminski (47) svoje je prvo dijete, kćer Liv, rodila u rujnu 2021. Godinu ranije u Hrvatskoj je bila na umjetnoj oplodnji te je bila vrlo iskrena po tom pitanju.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Izazovno, predivno, zabavno, iscrpljujuće, neopisivo lijepo na emotivnoj razini. Ta ljubav i ispunjenost se ni s čim ne mogu usporediti. Dani su samo posvećeni njoj u potpunosti, uživamo u šetnjama, igranju, druženju, manje uživamo u nespavanju noćima, ali to su početničke muke i nikad se skroz ne možete pripremiti na roditeljstvo, svaki dan je nova avantura, nove promjene i uzbuđenje u njenom svijetu koje zajedno prolazimo s njom te pritom otkrivamo ponovno i same sebe, rekla je Paraminski ranije.
| Foto: Instagram
Pjevačica i voditeljica Maja Šuput (47) postala je majka s 41 godinom, a sina je u ožujku 2021. godine dobila s bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim.
| Foto: Instagram
Saznala sam jedno jutro, kad smo kretali na more, početkom srpnja. Koliko god da ste vi u životu spremni i koliko god to želite, onaj dan kad to saznate jednostavno upadnete u stanje šoka. Zablokirala sam, bila sam sama ujutro kod kuće i samo sam zanijemila, rekla je u prosincu 2020.
| Foto: Instagram
Glumica Halle Berry (60) i bivši suprug Gabriel Aubry dobili su 2008. kćer Nahlu. Šest godina kasnije bivšem partneru Olivieru Martinezu rodila je sina Macea Roberta. Trudnoću je u svojim četrdesetima nazvala 'gerijatrijskom'.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Bila sam gotovo u menopauzi, tako da mi je sve to bilo prilično šokantno, izjavila je ranije.
| Foto: Jack Taylor
Pjevačica Gwen Stefani (57) svojevremeno je komentirala da joj je trudnoća u 40-ima bila potpuno novo spiritualno iskustvo.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Sina Apola rodila je s 44, a prije njega dobila je još dvoje djece, Kingstona i Zumu, sve troje s bivšim suprugom Gavinom Rossdaleom.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Mislila sam da će mi trebati medicinska pomoć kako bih ostala trudna, ali nije, rekla je Salma Hayek (60), kad je s 41 godinom rodila prvu kćer Valentinu.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Sad sam ispunjenije ljudsko biće, a to ne bih bila da sam rodila deset godina ranije. Moja kći je dobila bolju majku jer sam rodila u toj dobi, priznala je dodajući kako je imala komplikacije zbog gestacijskog dijabetesa.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Glumica Eva Mendes (52) prvo je dijete, kćer Esmeraldu, rodila s 40 godina. Dvije godine kasnije dobila je sina Amada.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Njezin suprug Ryan Gosling i ona rijetko o svojoj djeci govore u javnosti, a otkako je postala majka, u potpunosti se povukla iz holivudskog svijeta i posvetila se majčinstvu.
| Foto: Instagram/evamendes
Janet Jackson (60) prvo je dijete, sina Eissu Al Manu, dobila u siječnju 2017. godine, kada je imala 50 godina.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Pjevačica je trudnoću objavila nakon što je zbog planiranja obitelji odgodila svjetsku turneju. Nakon rođenja sina posvetila se majčinstvu, a o privatnom životu i odgoju djeteta i dalje govori vrlo rijetko.
| Foto: RONDA CHURCHILL/REUTERS
Geena Davis (70) majka je troje djece, a sve ih je dobila nakon 40. godine.
| Foto: Hubert Boesl
Kćer Alizeh rodila je 2002., kada je imala 46 godina, dok je u 48. godini rodila blizance Kiana i Kaiisa. Glumica je u intervjuima govorila o tome kako joj je majčinstvo u zrelijoj dobi donijelo novo životno iskustvo.
| Foto: Hubert Boesl
Diane Kruger (50) prvo dijete, kćer, dobila je u studenome 2018. godine, kada je imala 42 godine, s partnerom Normanom Reedusom.
| Foto: Elizabeth Pantaleo/Press Association/PIXSELL
Glumica je ranije otvoreno govorila da dugo nije bila sigurna želi li postati majka, zbog čega joj je dolazak djeteta bio velika životna prekretnica. Nakon rođenja kćeri više se posvetila obiteljskom životu, a detalje o djetetu uglavnom čuva od javnosti.*uz korištenje AI-ja
| Foto: Simone Comi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL