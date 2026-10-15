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UŽIVAJU U MAJČINSTVU

FOTO Sretne mame! Ove su dame rodile nakon 40. godine

Od Kaley Cuoco i Hilary Swank do Marije Husar Rimac i Maje Šuput, ove su slavne žene majčinstvo dočekale nakon 40. godine. Neke su tada prvi put postale mame
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29th Annual Critics Choice Awards - Arrivals
Majčinstvo iza 40. već dugo nije tabu tema, štoviše - sve je više majki koje se u četrdesetima odlučuju na majčinstvo te u tome i uspijevaju. Kaley Cuoco (40) je ovih dana rodila drugo dijete. | Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE
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Majčinstvo iza 40. već dugo nije tabu tema, štoviše - sve je više majki koje se u četrdesetima odlučuju na majčinstvo te u tome i uspijevaju. Kaley Cuoco (40) je ovih dana rodila drugo dijete. | Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE
Komentari 5

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