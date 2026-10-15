FOTO Sretne mame! Ove su dame rodile nakon 40. godine

Izazovno, predivno, zabavno, iscrpljujuće, neopisivo lijepo na emotivnoj razini. Ta ljubav i ispunjenost se ni s čim ne mogu usporediti. Dani su samo posvećeni njoj u potpunosti, uživamo u šetnjama, igranju, druženju, manje uživamo u nespavanju noćima, ali to su početničke muke i nikad se skroz ne možete pripremiti na roditeljstvo, svaki dan je nova avantura, nove promjene i uzbuđenje u njenom svijetu koje zajedno prolazimo s njom te pritom otkrivamo ponovno i same sebe, rekla je Paraminski ranije. | Foto: Instagram