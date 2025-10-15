EKSKLUZIVNE FOTKE Hrvatica i brunejski princ dobit će dijete. Evo kako im je izgledala svadba

Sin sultana Hassanal Bolkiaha, brunejski princ Abdul Mateen i njegova supruga princeza Anisha Rosnah, koja vuče hrvatske korijene, na društvenim su mrežama objavili kako će uskoro postati roditelji. Oženili su se u siječnju prošle godine...
Mladi par će uskoro proslaviti svoju drugu godišnjicu braka, a njihovo svadbeno slavlje trajalo je čak 10 dana!
Bilo je vrlo raskošno.
Ceremonija je održana u sultanovoj službenoj rezidenciji Istana Nurul Iman, koja se nalazi u brunejskom glavnom gradu Bandar Seri Begawanu
Izvršena je i tradicionalna brunejska ceremonija puderiranja, na kojoj najuži članovi obitelji mladom paru na ruke nanose pastu u prahu.
Prostor je bio ukrašen milijunima ruža svih boja a posluživala se hrana iz cijeloga svijeta, od iranskog kavijara i aljaških rakova, preko jastoga i japanske Wagyu govedine, do nekoliko vrsta deserata... Sveukupno 18 sljedova, serviranih u posebnom posuđu sa zlatnim i srebrenim priborom za jelo, opisao je
Jedan od gostiju je bio i bivši vratar Hajduka, Vjeran Simunić.
Živio sam i radio na Brunejima četiri godine tako da sam znao što mogu očekivati na vjenčanju princa Abdul Mateena, sina sultana Bruneja Hassanala Bolkiaha, ali ono što je suprugu Biserku i mene dočekalo premašilo je sva naša očekivanja, ispričao nam je tada.
'Bogatstvo sultana vladara Bruneja je nestvarno, mjeri se desetcima milijardi dolara, samo palača u kojoj žive ima 1700 soba i garažu sa 7000 automobila a takvo je bilo i vjenčanje njegovog sina', rekao je.
