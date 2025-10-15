Obavijesti

RASKOŠNO I JAKO LUKSUZNO!

EKSKLUZIVNE FOTKE Hrvatica i brunejski princ dobit će dijete. Evo kako im je izgledala svadba

Sin sultana Hassanal Bolkiaha, brunejski princ Abdul Mateen i njegova supruga princeza Anisha Rosnah, koja vuče hrvatske korijene, na društvenim su mrežama objavili kako će uskoro postati roditelji. Oženili su se u siječnju prošle godine...
Royal Wedding of Prince Abdul Mateen of Brunei - Brunei
Mladi par će uskoro proslaviti svoju drugu godišnjicu braka, a njihovo svadbeno slavlje trajalo je čak 10 dana! | Foto: Profimedia
