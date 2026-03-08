FOTO Što su sve radili slavni? Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile protekli tjedan

Tjedan iza nas donio je niz zanimljivih trenutaka iz svijeta showbiza. Dok su neki slavili rođendane, drugi su pozirali u odvažnim izdanjima, a nije nedostajalo ni susreta koji su razveselili fanove
Bivša Miss Hrvatske Anica Kovač proslavila je okrugli 50. rođendan. Djelić atmosfere s rođendanskog slavlja podijelila je njezina dugogodišnja prijateljica Iva Todorić na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Iva Todorić
Nives Celzijus i Dino Petrić premijerno su predstavili duet 'Sinkronija', emotivnu baladu koja je već u prvim minutama od objave izazvala euforične reakcije i zapalila društvene mreže.
| Foto: Maja Bota Strbe
Renata Lovrinčević Buljan na Instagramu se prisjetila najdražih trenutaka ljeta, a sve kako bi se motivirala da i dalje vježba i održi savršenu formu.
| Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Manekenka Emily Ratajkowski privukla je poglede na reviji Loewe tijekom Pariškog tjedna mode. Nije nosila majicu ni grudnjak, već je preko ramena ležerno prebacila tamnoplavi pulover.
| Foto: PROFIMEDIA
Imam ideju, napisala je Ella Dvornik uz niz novih fotografija na Instagramu. Najviše pažnje privukla je ona na kojoj leži na krevetu, a neki su pratitelji počeli zumirati fotografiju pokušavajući otkriti nosi li influencerica donje rublje.
| Foto: Instagram
Princeza od Walesa Kate Middleton posjetila je hinduistički hram Shreeji Dham Haveli u Leicesteru, gdje je s britansko-indijskom zajednicom obilježila festival Holi. U znak poštovanja prema običajima izula je cipele i bosa se pridružila tradicionalnom plesu.
| Foto: Darren Staples
Supruga Kanyea Westa, Bianca Censori, u četvrtak je stigla na sud u izdanju koje inače nije neobično, no za nju je pomalo nesvakidašnje. Bianca, koja je poznata po svojim provokativnim i oskudnim modnim kombinacijama, za svjedočenje u višemilijunskoj tužbi protiv svog supruga je odabrala crni kardigan i dugu suknju.
| Foto: Elizabeth Mendez
Severina je u četvrtak bila na otvorenju humanitarne izložbe '178 – Lica solidarnosti' u zagrebačkoj Tvornici kulture, a pažnju je privukla neobičnom torbicom u obliku gljive modne kuće Staud, vrijednom oko 410 eura.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Sofía Vergara ovih je dana bila u Parizu na Tjednu mode, gdje je nosila čipkasti top s dubokim dekolteom.
| Foto: NACA
Brooks Nader (28) već dugo zovu kraljicom bikinija i nije teško shvatiti zašto. Nedavno je na plaži u Dominikanskoj Republici pozirala u šarenom bikiniju, a grudi prekrila tek školjkom.
| Foto: Instagram
Britanska manekenka Kelly Brook, poznata po 'najsavršenijem tijelu na svijetu', pobjegla je na romantični odmor na Jamajku sa svojim suprugom Jeremyjem Parisijem. U utorak se pohvalila nizom fotografija koje oduzimaju dah.
| Foto: Instagram
Megan Fox vratila se na Instagram nakon poroda i objavila fotografije s nedavnog snimanja. Pozirala je u crnom korzetu i tangama, a objava je odmah privukla veliku pažnju.
| Foto: Instagram
Glumica Demi Moore oduvijek je isticala svoju vitku liniju, ali u posljednjih nekoliko tjedana pokazala je nevjerojatno mršavu figuru te izazvala zabrinutost fanova i pojačala glasine o korištenju Ozempica.
| Foto: Caroline Brehman
Nina Badrić u Zagrebu je srela legendarnog talijanskog pjevača Al Bana. Glazbenik će 1. travnja nastupiti u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
| Foto: Instagram
Pjevač Matija Cvek zagolicao je maštu fanova. Okupio je zvjezdanu ekipu i objavio fotografije koje su odmah pokrenule nagađanja - sprema li veliki koncert u Areni?
| Foto: Instagram
Ryan Gosling i Eva Mendes u četvrtak su se zajedno pojavili u emisiji 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', prvi put nakon više od deset godina veze.
| Foto: screenshot/x
Martina Stjepanović Meter večeras će se naći u žiriju jubilarne, desete sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato', a za Cafe je pozirala kao Marilyn Monroe.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Na subotnjoj špici na Cvjetnom trgu pojavila se novoizabrana Kraljica Hrvatske Lana Lourdes Rupić, koja je uoči Dana žena Zagrepčankama dijelila ruže.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Brooklyn Beckham proslavio je 27. rođendan, a supruga Nicola Peltz pripremila mu je romantično iznenađenje s balonima, poklonima i tortom. Iako su mu roditelji David i Victoria čestitali rođendan na društvenim mrežama, Brooklyn njihove objave nije podijelio.
| Foto: Instagram
Influencerica Meri Goldašić pokazala je da je u odličnoj formi. Novim fotografijama otkrila je rezultate napornog rada na sebi, a komplimenti pratitelja nisu izostali.
| Foto: Instagram
Manekenka Irina Shayk ponovno je osvojila fanove odvažnim izdanjem u kojem je jedva prekrila grudi.
| Foto: Mike Blake
Glumica Jenna Ortega privukla je poglede na 32. dodjeli SAG nagrada u Los Angelesu, gdje se pojavila u ‘poderanoj’ slip haljini od svile i čipke u boji slonovače.
| Foto: Mike Blake
Nakon dramatičnih dana na Bliskom istoku, Petra Ecclestone odlučila je sa svojom obitelji napustiti Dubai i otputovati u Europu.
| Foto: Instagram