Obavijesti

Show

Komentari 1
modni 'detalj'

FOTO Što to Lauryn Hill ima na glavi? Zapjevala je na ždrijebu za SP i publiku ostavila u čudu

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Što to Lauryn Hill ima na glavi? Zapjevala je na ždrijebu za SP i publiku ostavila u čudu
4
Foto: STEPHANIE SCARBROUGH

Poznata glazbenica Lauryn Hill je na pozornicu John F. Kennedy Centra za primijenjene umjetnosti u Washingtonu stigla s čudnovatim šeširom, nalik na jastuk ili tabure

Sve sportske oči okrenute su u petak navečer prema ždrijebu skupina za Svjetsko prvenstvo, a u cijeloj ceremoniji sudjeluju i glazbenici. Najviše pozornosti zasigurno je privukla Lauryn Hill, jer je na pozornicu stigla s čudnovatim šeširom, nalik na jastuk ili tabure.

Pokazala je time da itekako zna privući pažnju publike, i to ne nužno samo svojim glasom. O ovom modnom izdanju definitivno će se još pričati.

FIFA World Cup 2026 Draw
Foto: Carlos Barria

Podsjetimo, 1998. godine Lauryn Hill objavila je svoj debitantski solo album „The Miseducation of Lauryn Hill”, koji se smatra jednim od najvažnijih glazbenih ostvarenja modernog doba. Album je osvojio pet Grammyja, uključujući nagradu za Album godine — što je Lauryn učinilo prvom ženskom izvođačicom u povijesti koja je osvojila tu kategoriju.

ZBOG POREZA Završila iza rešetaka: Lauryn Hill će u zatvor na tri mjeseca
Završila iza rešetaka: Lauryn Hill će u zatvor na tri mjeseca

Kombinirajući rap, soul, gospel i reggae, Hill je stvorila djelo koje je promijenilo percepciju ženskog izraza u hip-hopu i ostalo referentna točka za generacije novih glazbenika, od Beyoncé do Adele.

FIFA World Cup 2026 Draw
Foto: Evelyn Hockstein

Nakon globalnog uspjeha, Lauryn Hill povukla se iz javnosti, navodeći pritiske glazbene industrije, iscrpljenost i potrebu za kreativnom i osobnom slobodom. Njezina odluka postala je dio njezine legende — umjetnice koja odbija pravila industrije i bira vlastiti put, bez obzira na posljedice.

Iako je povremeno objavljivala live projekte i nastupala, Hill nikada nije izdala drugi studijski album, što je dodatno potaknulo fascinaciju njezinom osobom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nives gletala stan. Nitko nije gledao jel dobra glet masa
OPET ZAVODI

FOTO Nives gletala stan. Nitko nije gledao jel dobra glet masa

Ovog je puta svoje pratitelje na Instagramu počastila kratkim videom u kojem je pokazala kako u večernjim satima gleta zidove, stojeći na lojtri u skinny trapericama, dok su joj se u komentarima javili brojni obožavatelji
Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch
SUKOB I DALJE TRAJE

Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch

Miss Universe 2025 prvi put je dospjela na naslovnice zbog žustre rasprave između nje i Itsaragrisila tijekom prijenosa uživo na prednatjecateljskom događaju 4. studenog
Slovenija ne ide na Eurosong: 'Bojkotiramo u ime 20 tisuća djece koja su umrla u Gazi'
DVOSTRUKI STANDARDI

Slovenija ne ide na Eurosong: 'Bojkotiramo u ime 20 tisuća djece koja su umrla u Gazi'

Slovenija, Španjolska, Nizozemska i Irska bojkotirat će Eurosong iduće godine, nakon što je Izraelu dopušteno sudjelovanje. Neke zemlje za sada uvijek nisu donijele odluku, a očekuje se da će biti još odustajanja...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025