FOTO Što to Lauryn Hill ima na glavi? Zapjevala je na ždrijebu za SP i publiku ostavila u čudu

Sve sportske oči okrenute su u petak navečer prema ždrijebu skupina za Svjetsko prvenstvo, a u cijeloj ceremoniji sudjeluju i glazbenici. Najviše pozornosti zasigurno je privukla Lauryn Hill, jer je na pozornicu stigla s čudnovatim šeširom, nalik na jastuk ili tabure.

Pokazala je time da itekako zna privući pažnju publike, i to ne nužno samo svojim glasom. O ovom modnom izdanju definitivno će se još pričati.

Foto: Carlos Barria

Podsjetimo, 1998. godine Lauryn Hill objavila je svoj debitantski solo album „The Miseducation of Lauryn Hill”, koji se smatra jednim od najvažnijih glazbenih ostvarenja modernog doba. Album je osvojio pet Grammyja, uključujući nagradu za Album godine — što je Lauryn učinilo prvom ženskom izvođačicom u povijesti koja je osvojila tu kategoriju.

Kombinirajući rap, soul, gospel i reggae, Hill je stvorila djelo koje je promijenilo percepciju ženskog izraza u hip-hopu i ostalo referentna točka za generacije novih glazbenika, od Beyoncé do Adele.

Foto: Evelyn Hockstein

Nakon globalnog uspjeha, Lauryn Hill povukla se iz javnosti, navodeći pritiske glazbene industrije, iscrpljenost i potrebu za kreativnom i osobnom slobodom. Njezina odluka postala je dio njezine legende — umjetnice koja odbija pravila industrije i bira vlastiti put, bez obzira na posljedice.

Iako je povremeno objavljivala live projekte i nastupala, Hill nikada nije izdala drugi studijski album, što je dodatno potaknulo fascinaciju njezinom osobom.