FOTO Svi su bili ludi za njom, a ona je samo nestala: Evo kako se mijenjala Cameron Diaz

Uz filmsku karijeru, velik interes medija godinama je izazivao i privatni život Cameron Diaz. Tijekom 90-ih i 2000-ih povezivali su je s nekoliko poznatih osoba iz svijeta filma, glazbe i sporta. Bila je u vezi s Mattom Dillonom, s kojim je glumila u filmu "Svi su ludi za Mary", a poslije je bila u vezi s glumcem i glazbenikom Jaredom Letom. | Foto: DPA/PIXSELL/PressAssociation/XPB