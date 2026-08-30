FOTO Svi su bili ludi za njom, a ona je samo nestala: Evo kako se mijenjala Cameron Diaz

Sa 16 je već putovala svijetom, 'Maska' ju je lansirala među zvijezde, a iza sebe ima neke od najvećih filmskih hitova. Cameron Diaz danas slavi 54. rođendan, a u galeriji provjerite kako se mijenjala kroz godine.
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Cameron Diaz rođena je 30. kolovoza 1972. godine u San Diegu u Kaliforniji. Već sa 16 godina počela se baviti manekenstvom. Posao joj je omogućio brojna putovanja pa je tijekom uspješne manekenske karijere boravila u Japanu, Australiji, Maroku i Parizu. Pojavljivala se u časopisima Mademoiselle i Seventeen, a radila je i reklamne kampanje za velike svjetske brendove, među kojima su bili Calvin Klein, Coca-Cola i Levi's.
| Foto: TAG Heuer
Cameron Diaz rođena je 30. kolovoza 1972. godine u San Diegu u Kaliforniji. Već sa 16 godina počela se baviti manekenstvom. Posao joj je omogućio brojna putovanja pa je tijekom uspješne manekenske karijere boravila u Japanu, Australiji, Maroku i Parizu. Pojavljivala se u časopisima Mademoiselle i Seventeen, a radila je i reklamne kampanje za velike svjetske brendove, među kojima su bili Calvin Klein, Coca-Cola i Levi's.
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Foto: TAG Heuer
Cameron Diaz rođena je 30. kolovoza 1972. godine u San Diegu u Kaliforniji. Već sa 16 godina počela se baviti manekenstvom. Posao joj je omogućio brojna putovanja pa je tijekom uspješne manekenske karijere boravila u Japanu, Australiji, Maroku i Parizu. Pojavljivala se u časopisima Mademoiselle i Seventeen, a radila je i reklamne kampanje za velike svjetske brendove, među kojima su bili Calvin Klein, Coca-Cola i Levi's.
| Foto: TAG Heuer
Velika prekretnica dogodila se 1994. godine kada je dobila prvu filmsku ulogu u akcijskoj komediji "Maska". Glavnu mušku ulogu tumačio je Jim Carrey, a Diaz je, premda bez prethodnog glumačkog iskustva, dobila ulogu Tine Carlyle. Zanimljivo je da se u početku prijavila za sporednu ulogu, ali je nakon brojnih audicija i ponovnih poziva na kraju izabrana za glavnu žensku ulogu.
| Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION
"Maska" je bila veliki hit, a Diaz je preko noći privukla pozornost Hollywooda. Nakon uspjeha filma počele su joj pristizati brojne ponude poznatih redatelja i producenata.
| Foto: /PRESS ASSOCIATION
U jednom trenutku pripremala se za nastup u filmskoj adaptaciji popularne videoigre Mortal Kombat, no tijekom treninga ozlijedila je zglob te je morala odustati. Umjesto velikog akcijskog projekta odlučila se za niz manjih i nezavisnih filmova. Glumila je u naslovima "The Last Supper" iz 1995., "Feeling Minnesota, She's the One" i "Head Above Water" iz 1996. godine.
| Foto: Jean Cummings/PRESS ASSOCIATION
Povratak velikim studijskim produkcijama uslijedio je 1997. godine u romantičnoj komediji "Moj dečko se ženi". Diaz je glumila uz Juliju Roberts, a njezina interpretacija simpatične buduće mladenke naišla je na vrlo dobre reakcije publike i kritike.
| Foto: Jean Cummings/PRESS ASSOCIATION
Iste godine pojavila se uz Ewana McGregora u filmu "A Life Less Ordinary", ali pravi skok u sam vrh Hollywooda dogodio se godinu poslije. Komedija "Svi su ludi za Mary", u kojoj je glumila uz Bena Stillera i Matta Dillona, postala je jedan od najvećih komercijalnih uspjeha njezine dotadašnje karijere. Film braće Bobbyja i Petera Farrellyja pretvorio je Diaz u jednu od vodećih zvijezda američkih komedija.
| Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Godine 1999. pokazala je znatno drugačiju stranu svojeg glumačkog talenta u neobičnoj komediji "Being John Malkovich" redatelja Spikea Jonzea. Za potrebe uloge njezin je glamurozni izgled namjerno bio prikriven, a Diaz je utjelovila povučenu zaposlenicu trgovine kućnim ljubimcima i suprugu lutkara. U filmu je nastupila uz Johna Cusacka, Catherine Keener i Johna Malkovicha.
| Foto: Stephen Trupp/PRESS ASSOCIATION
Unatoč velikoj komercijalnoj vrijednosti, Diaz je nastavila kombinirati visokobudžetne holivudske produkcije s manjim i nekonvencionalnijim projektima. Nastupala je u filmovima "Very Bad Things" i "Things You Can Tell Just by Looking at Her", ali je početkom novog tisućljeća prihvatila i jednu od svojih najpoznatijih akcijskih uloga.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Godine 2000. pridružila se Drew Barrymore i Lucy Liu u filmu "Charlie's Angels", modernoj filmskoj verziji popularne televizijske serije iz 70-ih. Film je postao veliki hit, a tri glavne glumice postale su jedan od najprepoznatljivijih ženskih filmskih trija tog razdoblja. Diaz, Barrymore i Liu ponovno su se okupile 2003. godine u nastavku "Charlie's Angels: Full Throttle".
| Foto: Instagram/orijent
Još jedan iznimno važan dio njezine karijere započeo je 2001. godine, premda se ovaj put nije pojavila pred kamerom. Posudila je glas princezi Fioni u animiranom filmu "Shrek". Uz Mikea Myersa kao Shreka i Eddieja Murphyja kao Magarca, Diaz je sudjelovala u stvaranju jedne od najuspješnijih animiranih franšiza svojeg vremena. Svoju je ulogu nastavila tumačiti i u sljedećim nastavcima.
| Foto: /PRESS ASSOCIATION
Tijekom istog razdoblja nastavila je nizati velike projekte. U filmu "Vanilla Sky" ponovno je surađivala s Tomom Cruiseom, dok je 2002. nastupila u romantičnoj komediji "The Sweetest Thing". Iste godine pojavila se u povijesnom spektaklu Martina Scorsesea "Gangs of New York", zajedno s Leonardom DiCaprijem.
| Foto: Hahn-Nebinger
Sredinom 2000-ih Diaz je već imala status jedne od najpoznatijih glumica svoje generacije. Godine 2005. nastupila je u filmu "In Her Shoes", a godinu poslije u iznimno popularnoj romantičnoj komediji "The Holiday". Uslijedio je "What Happens in Vegas" iz 2008., nakon čega je pokazala ozbiljniju glumačku stranu u obiteljskoj drami "My Sister's Keeper" iz 2009. godine.
| Foto: Mehdi Taamallah/PRESS ASSOCIATIO
Akcijskom žanru vratila se 2010. filmom "Knight and Day", ponovno uz Toma Cruisea. Godinu poslije pojavila se u ekranizaciji stripa "The Green Hornet", a iste 2011. godine ostvarila je jednu od svojih zapaženijih komičnih uloga u filmu "Bad Teacher". Slijedili su "What to Expect When You're Expecting" i "Gambit" iz 2012. godine.
| Foto: Hahn-Khayat-Douliery
Nakon filma "Annie", Diaz je objavila da se povlači iz svijeta glume. Komentirala je kako je umorna od stalnog putovanja i snimanja te da se želi posvetiti obitelji.
| Foto: Lionel Hahn
Prošle godine vratila se pred kamere u Netflixovoj akcijskoj komediji "Back in Action", a priprema i novi nastavak filma "Shrek" u kojem će ponovno dati glas princezi Fioni.
| Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell
Uz filmsku karijeru, velik interes medija godinama je izazivao i privatni život Cameron Diaz. Tijekom 90-ih i 2000-ih povezivali su je s nekoliko poznatih osoba iz svijeta filma, glazbe i sporta. Bila je u vezi s Mattom Dillonom, s kojim je glumila u filmu "Svi su ludi za Mary", a poslije je bila u vezi s glumcem i glazbenikom Jaredom Letom.
| Foto: DPA/PIXSELL/PressAssociation/XPB
Nakon prekida s Letom 2003. godine započela je vezu s Justinom Timberlakeom. Njihova je veza trajala nekoliko godina, do 2007. godine. Diaz su poslije povezivali i s američkim bejzbolašem Alexom Rodriguezom.
| Foto: Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL
Važna promjena u njezinu privatnom životu dogodila se 2014. godine kada je počela izlaziti s glazbenikom Benjijem Maddenom, članom grupe Good Charlotte. Par se zaručio u prosincu iste godine, a vjenčali su se 5. siječnja 2015. na intimnoj ceremoniji održanoj u njezinu domu na Beverly Hillsu. Par danas ima troje djece.
| Foto: Insagram/screenshot
Foto Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Foto Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Foto PA/Pixsell
Foto Jackson Lee/Press Association/PIXSELL
Foto Samir Hussein/PRESS ASSOCIATION
Foto Privtani album
Foto Privtani album
Foto Privtani album
Foto Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto FRDO
Foto Simon Mein
Foto Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Lionel Hahn/Press Association/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Nadja Wohlleben
Foto Nadja Wohlleben
Foto United Archives/Impress