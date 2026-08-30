Obavijesti

Galerija

Komentari 0
OKRENULA LEĐA HOLLYWOODU

FOTO Svi su bili ludi za njom, a ona je samo nestala: Evo kako se mijenjala Cameron Diaz

Sa 16 je već putovala svijetom, 'Maska' ju je lansirala među zvijezde, a iza sebe ima neke od najvećih filmskih hitova. Cameron Diaz danas slavi 54. rođendan, a u galeriji provjerite kako se mijenjala kroz godine.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Watch for Hollywood beauty Diaz as Tag Heuer ambassador
Cameron Diaz rođena je 30. kolovoza 1972. godine u San Diegu u Kaliforniji. Već sa 16 godina počela se baviti manekenstvom. Posao joj je omogućio brojna putovanja pa je tijekom uspješne manekenske karijere boravila u Japanu, Australiji, Maroku i Parizu. Pojavljivala se u časopisima Mademoiselle i Seventeen, a radila je i reklamne kampanje za velike svjetske brendove, među kojima su bili Calvin Klein, Coca-Cola i Levi's. | Foto: TAG Heuer
1/41
Cameron Diaz rođena je 30. kolovoza 1972. godine u San Diegu u Kaliforniji. Već sa 16 godina počela se baviti manekenstvom. Posao joj je omogućio brojna putovanja pa je tijekom uspješne manekenske karijere boravila u Japanu, Australiji, Maroku i Parizu. Pojavljivala se u časopisima Mademoiselle i Seventeen, a radila je i reklamne kampanje za velike svjetske brendove, među kojima su bili Calvin Klein, Coca-Cola i Levi's. | Foto: TAG Heuer
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026