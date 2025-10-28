Obavijesti

FOTO Sydney Sweeny na kakvu nismo navikli: Zakopčala se do grla, a pokazala nešto novo

Kratko nakon što je predstavila svoju novu bob frizuru, glumica Sydney Sweeny jučer je iznenadila obožavatelje odabirom modne kombinacije na crvenom tepihu povodom 'SCAD Savannah Film Festivala'
Slavna glumica za ovaj festival odabrala je bijelu kratku haljinu dizajnerice Stelle McCartney. Naborana tkanina pripijena je uz njene obline, a, iako joj pokriva gotovo sve do vrata, otkriva njene vitke noge. Uz haljinu je iskombinirala i bijele cipele u špic.  | Foto: Profimedia
