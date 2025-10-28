FOTO Sydney Sweeny na kakvu nismo navikli: Zakopčala se do grla, a pokazala nešto novo

Kratko nakon što je predstavila svoju novu bob frizuru, glumica Sydney Sweeny jučer je iznenadila obožavatelje odabirom modne kombinacije na crvenom tepihu povodom 'SCAD Savannah Film Festivala'
Slavna glumica za ovaj festival odabrala je bijelu kratku haljinu dizajnerice Stelle McCartney. Naborana tkanina pripijena je uz njene obline, a, iako joj pokriva gotovo sve do vrata, otkriva njene vitke noge. Uz haljinu je iskombinirala i bijele cipele u špic.
| Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
| Foto: Profimedia
Foto Supplied by LMK / ipa-agency.net
Zvijezdu 'Euforije' obožavatelji nisu navikli gledati u 'zatvorenijim' kombinacijama pa tako u većini slučajeva ova glumica bira outfite koji naglašavaju njen dekolte.
| Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
Lijepa Sydney nedavno je za Variety otkrila kako se užasava igli te da ne planira imati nikakve zahvate. Istaknula je kako želi stariti dostojanstveno.
| Foto: Instagram/
